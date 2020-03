Herätys: Koronakurimuksessa hautuu hoitopommi, New Yorkissa virus harventaa poliiseja ja palomiehiä, psykoterapeutti korostaa toivon voimaa

Koronan varjossa muhii hoitopommi, jos perussairauksista ei huolehdita

Moni perusterveydenhuollon asiakas on koronan vuoksi itse perunut muun sairauden hoitoaikansa. Näin ei kannattaisi tehdä, tai koronakurimuksen jälkeen edessä on uusi hoitopommi, varoittaa vs. avopalveluiden päällikkö Päivi Mäkelä-Bengs Keski-Uudeltamaalta. Vaikka riskiryhmät on asetettu kotiin karanteeniin, se ei saa tarkoittaa sitä, että he jäisivät tarvitsemansa hoidon ulkopuolelle.

Etäyhteyskokeiluja ja pienryhmiin vetäytymistä

Monen päiväkodin käytävillä on nyt hiljaista. Kuvituskuva. Paulus Markkula / Yle

Myös päiväkotien arki on muuttunut koronatilanteen myötä. Selvitimme päivähoidon arkea kuudessa kaupungissa. Eniten lapsia on päivähoidossa Lapissa.

– Lapissa on ehkä koettu, että tauti ei ole vielä niin lähellä, sanoo Rovaniemen varhaispalvelupäällikkö Tarja Kuoksa.

New Yorkissa korona harventaa raskaasti poliisin ja palokunnan rivejä

New Yorkin poliisilaitokselta peräti 5 000 henkilöä on sairaana tai karanteenissa. Vanessa Carvalho / AOP

Yhdysvaltojen suurimmassa kaupungissa New Yorkissa koronavirus alkaa jo vaikuttaa yleiseen turvallisuuteen. Jopa yli 10 prosenttia kaupungin poliisivoimista on koronaviruksen takia sairaana tai karanteenissa, ja palolaitoksen pelastajista lähes 300 on saanut koronatartunnan. Samaan aikaan hätäpuheluiden määrä on noussut ennätyslukemiin. Lue täältä tarkemmin New Yorkin tilanteesta. Ja täältä voit lukea uusimmat tiedot koronaviruksesta.

Toivolla on valtava voima, sanoo psykoterapeutti Maaret Kallio

Toivo löytyy toisista ihmisistä, sanoo psykoterapeutti Maaret Kallio. Kalevi Rytkölä / Yle

Epävarmuuden keskellä ja vaikeina aikoina tarvitaan psykoterapeutti Maaret Kallion mukaan erityisen paljon toivoa. Se vahvistaa kykyämme katsoa eteenpäin ja lisää kokemustamme omasta pystyvyydestämme. Toivo voi ohjata myös hakemaan muiden ihmisten tukea.

– Silloin kun oma toivomme ei kanna, toivo ei löydy mistään muualta kuin toisista ihmisistä, Kallio sanoo.

Lumisateet leviävät lännestä

Tuuli voimistuu, ja aamulla saapuu lumisateita Länsi-Lappiin ja Pohjanmaan rannikolle. Lumisateet leviävät päivällä maan keski- ja pohjoisosiin. Lunta kertynee enimmillään 2–10 senttimetriä. Länsirannikkolla sade muuttuu vetiseksi iltapäivällä. Illalla ja yöllä etelässä tulee sateita eri olomuodoissa.

