Italiassa jo lähes 12 000 kuollutta, mutta uusien tartuntojen määrä hidastuu

Italiassa koronaviruksen vuoksi kuolleiden määrä on lisääntynyt 812 tapauksella ja on nyt 11 591. Italiassa on kuollut koronaviruksen vuoksi enemmän ihmisiä kuin yhdessäkään muussa maassa.

Uusien tartuntojen määrä on hidastumassa, sillä niitä rekisteröitiin nyt 4 050. Se on vähemmän kuin kertaakaan sitten maaliskuun 17. päivän. Vielä sunnuntaina uusia tartuntoja havaittiin 5 217 ja lauantaina 5 974.

Todettuja tartuntoja on nyt yhteensä 101 739, kun niitä sunnuntaina oli 97 689.

Viranomaisten mukaan yhteensä 14 620 sairastunutta on nyt toipunut täysin. Tehohoidossa on tällä hetkellä 3 981 ihmistä.

Viranomaiset arvioivat laajojen liikkumisrajoitusten pysyvän Italiassa voimassa vielä ainakin pari viikkoa. Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan viruksen vuoksi asetettujen rajoitusten pitäisi Italiassa parin viikon aikana johtaa siihen, että tilanne tasaantuu.

Lähteet: Reuters