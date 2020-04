Ella Koistisella, 26, on korona, ja hän on ollut yli viikon eristyksissä perulaisessa hostellihuoneessa: "Onhan tämä psykologinen koe"

Ella Koistinen seuraa päivittäin koronatilanteen etenemistä Suomessa. Lisäksi hän etsii tietoa Perun tilanteesta, mutta englanninkielisiä uutisia on välillä vaikea löytää.

Ella Koistinen seuraa päivittäin koronatilanteen etenemistä Suomessa. Lisäksi hän etsii tietoa Perun tilanteesta, mutta englanninkielisiä uutisia on välillä vaikea löytää. Ella Koistinen

Koko hostelli on eristetty koronatartuntojen vuoksi.

Oulusta kotoisin oleva Ella Koistinen, 26, ei ole poistunut yli viikkoon pienestä hostellihuoneestaan Perun Cuscossa. Koistinen on laitettu tiukkaan eristykseen, koska hänellä on todettu koronavirustartunta.

Hostellin työntekijät tuovat hänelle ruokaa kolme kertaa päivässä, mutta sitä ei varsinkaan aluksi ollut tarpeeksi. Koska hostellilla on ollut vaikeuksia ruokien saamisessa, välillä illalliseksi on ollut puuroa. Koistinen säästelee aterioilla saamiaan hedelmiä pahan hetken varalle.

Myöskään päänsärkylääkettä hän ei ensin pyynnöistä huolimatta saanut. Omat migreenilääkkeet kuitenkin auttoivat välillä kovaksi yltyviin päänsärkyihin.

Tietoa tilanteesta on ollut vaikea saada. Koistiselle on sanottu, että karanteenista voi päästä pois aikaisintaan ensi lauantaina. Sitten hän pääsisi vapaasti liikkumaan hostellin alueella. Ulos meneminen on kielletty, kunnes hostellissa kenelläkään ei ole enää koronaa.

Korona alkoi kuin mikä tahansa flunssa

Ella Koistinen lähti helmikuun lopussa Peruun ystävänsä kanssa. Tarkoituksena oli reissata ympäriinsä ja tutkia maata noin kuukauden ajan.

He ehtivät matkustaa noin kahden viikon ajan, kunnes koronatilanne oli edennyt maassa siihen pisteeseen, että presidentti julisti hätätilan ja sulki kaikki rajat.

Koistisella ja hänen ystävällään oli noin 12 tuntia aikaa poistua maasta, kun he saivat tietää, että rajat menevät kiinni. Se ei riittänyt mitenkään, sillä lähin kansainvälinen lentokenttä oli Liman kaupungissa yli tuhannen kilometrin päässä.

– Jäimme tänne jumiin, Koistinen tiivistää.

Toissa viikonlopun sunnuntaina Koistiselle alkoi tulla normaaleja flunssan oireita. Hän sanoi niistä hostellin työntekijöille, sillä kaikenlaisista koronaan viittaavista oireista oli pyydetty ilmoittamaan.

Ensin hotellin johtaja arveli sen olevan vain nuhaa.

Pian kuitenkin selvisi, että hostellissa aiemmin majoittuneella henkilöllä oli todettu korona.

– Maanantaina minut pistettiin täysin eristyksiin huoneeseeni.

Reissulla mukana ollut kaveri jäi asumaan samaan hostelliin, mutta hän majoittuu eri huoneessa.

Perulaisen hostellin taso on hyvä ja huoneessa on esimerkiksi wifi. Hostellissa on asukkaille netflix-huone, tietokonehuone, ravintola ja ulkoilualue. Ella Koistinen

Koistinen toivoo, että pääsee lauantaina pois huoneestaan. Ella Koistinen

Seuraavana aamuna lääkäri tuli hostelliin tarkistamaan Koistisen voinnin ja otti häneltä näytteen koronatestiä varten. Seuraavan vuorokauden yönä tuli tieto positiivisesta tuloksesta.

Koistinen oli huolissaan ja toivoi, ettei korona aiheuta pahoja hengitystieoireita. Koistisella on astma, ja hän on joutunut aiemmin influenssakaudella päivystykseen hengitysongelmien vuoksi.

Kun tieto koronatartunnasta varmistui, Perun terveysministeriö sulki sekä hostellin että sen edestä kulkevan kadun. Poliisit vahtivat katua vuorokauden ympäri.

Tällä hetkellä Koistisen lisäksi neljällä hostellissa olevalla on tartunta.

– Ajattelen, että olemme täällä hyvissä käsissä ja pääsemme hoitoon, jos tarvitsee.

Kaikkiaan hostellissa majoittuu vajaat sata ihmistä. Ensin majoittujia oli lähes 130, mutta osa siirrettiin muualle, jotta hostellissa ei olisi liian täyttä. Perun terveysministeriö on linjannut, että kukaan ei saa poistua hostellista ennen kuin kaikki ovat terveitä. Viranomaisten arvion mukaan siinä voi kestää yhdestä kolmeen kuukautta.

– Meille kerrottiin, että voimme saada 5–10 vuoden vankeustuomion, jos lähdemme hostellista, Koistinen sanoo.

Paikallisten negatiivinen suhtautuminen turistien tartuntoihin on hieman huolestuttanut Koistista. Paikallismediassa on uutisoitu hostellin tartunnoista.

– Hyvä, että meillä on täällä poliisivartiointi.

"Ymmärrän, miksi olen täällä"

Koistinen on ollut yhteydessä suurlähetystöön, jossa on neuvottu kuuntelemaan viranomaisten ohjeita ja toimimaan niiden mukaan. Hänelle sanottiin, että lähetystöön voi olla yhteydessä mistä tahansa mieltä painavasta asiasta. Lisäksi hostellille on lähetetty muun muassa ruokaa.

Eniten apua ja tukea Koistinen on silti saanut reissussa mukana olleelta ystävältään, muilta hostellin asukkailta ja läheisiltään.

Koronatartunta ja eristys oudossa maassa eivät ole ainoita Koistisen stressin aiheita tällä hetkellä. Poikkeuksellista tilanteesta johtuen luokanopettajaopiskelijan kesän tulot ovat vielä kysymysmerkki. Ella Koistinen

Perhe on auttanut vakuutusasioiden hoitamisessa Suomen päässä. Muut majoittujat ovat tilanneet Koistiselle ruokaa ja tuoneet tälle muun muassa hygieniatarvikkeita.

– Kaverini soittelevat minulle paljon videopuheluita. Se auttaa, että saa puhua jonkun kanssa.

Koistisen vointi on pysynyt kohtuullisen hyvänä. Hän ei ole tarvinnut minkäänlaista hoitoa sairastamisensa aikana.

– Nyt näyttää siltä, että tauti on ollut lievä. Jos oireet olisivat pahemmat, haluaisin olla Suomessa, koska en tiedä, millainen hoidon taso on täällä.

Koistinen myöntää, että koronatartunta ja oudossa maassa eristyksessä oleminen ahdistavat.

– Onhan tämä vähän psykologinen koe. Mutta tilanteelle ei voi mitään ja ymmärrän, miksi olen täällä. Ei auta kuin yrittää pysyä positiivisena.

