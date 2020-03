Näistä tiukennuksista hallitus päätti – lue koko lista tästä

Hallitus kokoontui maanantaina päättämään uusista rajoitteista ja vanhojen rajoitusten pidennyksistä tai tiukennusta koronaviruksen leviämisen estämiseksi.

Hallitus kertoi antavansa uudet käyttöönottoasetukset eduskunnalle huomenna tiistaina. Jatkamisesta on päätettävä tällä viikolla, jotta niiden voimassaolo ehditään käsitellä eduskunnassa ajoissa.

Uusi päätös: ravintolat kiinni kahdeksi kuukaudeksi

Hallitus antaa huomenna eduskunnalle ravintoloiden, kahviloiden ja anniskelupaikkojen sulkemista koskevan asetuksen. Sulkemisen tarkoituksena on suojata väestöä ja turvata yhteiskunnan toiminta. Aukiolon rajoittaminen on voimassa toukokuun loppuun asti, eli kaksi kuukautta. Kuitenkin ruuan ulosmyynti on mahdollista.

Koulut kiinni vielä lisäkuukauden

Varhaiskasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen rajoituksia tullaan jatkamaan kuukaudella 13. toukokuuta saakka eri kouluasteilla.

Tämä voi vielä jatkua pidempäänkin. Hallituksen mukaan opetuksen poikkeusjärjestelyjä varaudutaan jo jatkamaan lukukauden loppuun asti, jos epidemian rajoittaminen sitä vaatii.

Ylioppilasjuhlien järjestämisestä ei ole vielä tietoa. Tarvittaessa nekin varaudutaan siirtämään.

Varhaiskasvatuksen toimipisteet ovat auki ja 1.-3. luokkalaisten osalta on mahdollisuus lähiopetukseen. Valtioneuvosto suosittelee edelleen voimakkaasti, että vanhemmat pitäisivät pienet lapset kotona.

Rajat tiukemmin kiinni

Rajaliikenne on ollut käynnissä edelleen jonkun verran ja nyt sille halutaan stoppi.

Hallitus kertoi aloittavansa pikaiset valmistelut pohjois- ja länsirajaliikenteen tiukentamiseksi epidemiatilanteen vuoksi.

Samalla myös laivaliikenteen henkilö- ja matkustajaliikenne halutaan lopettaa. Tämä ei koske kuitenkaan huoltovarmuudelle tärkeää tavara- ja rahtiliikennettä.

Sisärajavalvontaa ja kokoontumisrajoituksia jatketaan niin ikään 13. toukokuuta saakka. Myös EU:n ulkorajojen liikkumisrajoitukset pysyvät voimassa.

Uudenmaan liikkumisrajoitus on voimassa 19. huhtikuuta saakka.

Lisää näytteenottoa

Korona-altistukselle testaaminen on herättänyt paljon keskustelua. Nyt on tarkoituksen lisätä entisestään näytteenottoa ja testaamista koronavirustapausten selvittämiseksi ja epidemian hillitsemiseksi.

Hallitus kertoi, että sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunta on testattava aina, jos on pienikin epäilys sairastumisesta.

Koordinaatioryhmää vahvistetaan

Hallitus päätti myös vahvistaa valtioneuvoston kansliassa toimivan koronakoordinaatioryhmän (VN COVID-19) kokoonpanoa.

Katso tästä artikkelista päivän muut tapahtumat ja uutiset koronaviruksesta.

Aiheesta voi keskustella tiistaihin kello 23.00:een asti.