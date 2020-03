Korona siirtää apteekkiasiointia verkkoon – lääkkeiden kotiinkuljetukseen liittyy vielä haasteita

Lääkkeiden kotiinkuljetuksessa on vielä apteekeilla selvitettävää, sillä osa lääkkeistä vaatii kylmäkuljetuksen. Kuljetuskustannuksetkaan eivät saa nousta kohtuuttomiksi.

Kokkolalaisessa apteekissa käy kova kuhina.

Ihmiset hakevat käsikauppalääkkeitä normaaliin tapaan, vaikka poikkeustilaa Suomessa on eletty jo useampi päivä.

Apteekkariliiton tuoreen jäsenkyselyn mukaan etäasiointi apteekeissa on lisääntynyt tuntuvasti verkkoapteekkien ja koronaepidemian ajaksi mahdollistetun puhelinasioinnin myötä. Nyt jo yhdeksän kymmenestä apteekista tarjoaa asiakkailleen kotiinkuljetuspalveluita.

Kovin monella tämän apteekin asiakkaalla ei kuitenkaan ole tietoa siitä, että lääkkeet voitaisiin toimittaa myös kotiin.

– En ole kuullutkaan, että sellaista palvelua on, mutta onhan se hyvä asia, toteaa Erkki Kuoppala.

– Nyt kuulin ensimmäisen kerran. Se on kai samanlainen palvelu, kuin ruuan tai pizzan tuominen kotiin, arvelee Petri Leppänen.

- Olen tietoinen, mutta en käytä. Ei tiedä, jos vaikka se korona leviää lähetin mukana. Jos oikein sairaaksi tulen, niin menen sairaalaan, sanoo Irene Kattilakoski.

Aptekkari Birgitta Måsabacka kehottaa flunssaisen asiakkaan asioimaan verkossa. Ville Viitamäki / Yle

Asiointi muuttuu

Sosiaali- ja Terveysministeriö on tehnyt valmiuslakiin perustuvan päätöksen, jolla pyritään ohjaamaan ihmiset etäasiointiin myös apteekissa. Apteekit on velvoitettu järjestämään kotiinkuljetuspalvelut mahdollisuuksien mukaan.

Ennen koronakriisiä kahdeksan kymmenestä apteekista oli järjestänyt lääkeiden kotiinkuljetusta. Tuoreimman (27.-30.3.) toteutetun kyselyn mukaan siis jo yhdeksän kymmenestä.

Apteekkari Birgitta Måsabacka Kokkolasta on huomannut, että yksityisten asiakkaiden tarve lääkkeiden toimituksiin kotiovelle on kasvanut.

– Ennen oli vain muutama yksityinen asiakas, mutta nyt tiedusteluja tulee paljon. Ollaan myös toimitettu useille asiakkaille, Måsabacka sanoo.

Uskon, että tämä kriisi muuttaa nyt suomalaisten apteekkiasiointia verkkoon Charlotta Sandler

Koronaviruksen aiheuttama kriisi on kaiken kaikkiaan nelinkertaistanut verkkoapteekkimyynnin Suomessa. Tällä hetkellä se on 2-3 prosentin luokkaa. Ruotsissa verkosta ostetaan viitisentoista prosenttia lääkkeistä.

– Uskon, että tämä kriisi muuttaa nyt suomalaisten apteekkiasiointia verkkoon, sanoo Apteekkariliiton farmaseuttinen johtaja Charlotta Sandler.

Tiukasti säänneltyä

Lääkkeiden toimitukset kotiin ovat tiukasti laissa säänneltyä toimintaa. Puhelimessa tunnistautumisen pitää olla varmaa ja esimerkiksi asiakkaan luottotietojen pitää olla kunnossa.

– Tutuille asiakkaille toimitukset on helppo järjestää, mutta jos henkilö ei ennestään ole apteekin asiakas, se on vaikeampaa, Birgitta Måsabacka sanoo.

Vahvoja kipulääkkeitä ei toimiteta lainkaan kotiin, vaan ne pitää yhä noutaa apteekista. Maksaminen puolestaan hoidetaan niin, että tunnistetulle asiakkaalle perustetaan tili, jonka kautta ostot laskutetaan.

– Jos luottotiedot eivät ole kunnossa, palvelua ei yleensä saa. Joudumme kieltäytymään myös silloin, jos resepti ei ole voimassa tai Kelan kriteerit eivät täyty, Måsabacka sanoo.

Kun lähiapteekista tilaa lääketoimituksen, niin luottotietojen on oltava kunnossa. Lisäksi tunnistautumisen pitää onnistua. Ville Viitamäki / Yle

Kylmäkuljetuksia kohtuuhintaan

Apteekkariliiton mukaan lääkkeiden kotiinkuljetus on monelle apteekille haaste.

Jos apteekilla ei ole omaa kuljetuskalustoa, sitä on kehotettu tekemään kirjallinen sopimus jonkun paikallisen kuljetus- tai taksiliikennettä harjoittavan yrittäjän kanssa.

– Se ei ole ihan ongelmatonta, koska jotkut lääkkeet vaativat kylmäkuljetuksen, Charlotta Sandler sanoo.

Apteekkariliitto kehottaa apteekkeja huolehtimaan myös siitä, että toimitusten kustannukset pysyisivät mahdollisimman alhaisina. Kokkolassa lääkkeiden kotiinkuljetus maksaa kymmenen euroa.

– On tärkeää että kuljetuksen hinta on kohtuullinen, muuten se on este lääkkeiden tilaamiselle, Sandler toteaa.

