Jos rajat Lapissa suljetaan työmatkalaisilta, voi edessä olla pakkomuutto tai työpaikan vaihto – Sairaanhoitaja: "Kuka lähtee puoleksi vuodeksi Ruotsiin, kun mies ja lapset jäävät Suomeen?"

Ruotsin ja Norjan rajan yli työssä käyvät suomalaiset ovat huolissaan toimeentulostaan hallituksen eilisen ilmoituksen jälkeen. Ruotsin rajakunnissa puolestaan pelätään terveydenhoidon ajautuvan katastrofitilanteeseen, jos iso osa työntekijöistä jää rajasulkujen taakse Suomeen.

Rajavartiolaitos twiittasi tiistaina, että valmistelut rajaliikenteen tulevista tiukennuksista on jo aloitettu.

Rajanylitysten rajoituksiin liittyvien hallituksen 30.3. tekemien päätösten toimeenpanoa valmistellaan yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa. Rajavartiolaitos tiedottaa asiasta lisää myöhemmin. #rajavartiolaitos #koronafi pic.twitter.com/F7O9fICTD7 — Rajavartiolaitos (@rajavartijat) 31. maaliskuuta 2020

Torniolainen Minna Keveri kulkee töissä Ruotsin Kalixin sairaalassa, jonne matkaa kertyy 60 kilometriä. Keveri kertoo, että hänen Suomessa asuvilta kollegoiltaan on tiedusteltu, voisivatko he jäädä Kalixiin asumaan pidemmäksi aikaa, jos rajan ylittäminen kielletään.

– Kuka voisi lähteä asumaan puoleksi vuodeksi Ruotsiin, kun mies ja lapset jäisivät Suomeen?

Ruotsin rajakunnille sulku olisi katastrofi

Minna Keverin kaltaisia Pohjois-Ruotsissa päivittäin töissä käyviä terveydenhuollon suomalaisia ammattilaisia on satoja.

Rajakunta Haaparannan ja sen naapurikuntien Övertorneån ja Överkalixin terveyskeskuksia johtava Elisabeth Eero sanoo, että rajan sulkeminen veisi pelkästään Itä-Norrbottenista valtavan määrän henkilökuntaa.

– Vanhustenhoito Itä-Norrbottenissa kyllä kaatuu. Jos joutuisimme karanteeniin Suomeen, joudumme isoon katastrofiin, Eero sanoo.

Torniolainen sairaanhoitaja Minna Keveri työskentelee sairaalassa Pohjois-Ruotsin Kalixissa ja toivoo, että työssäkäynti rajan yli voisi jatkua. Minna Keveri

Työmatkaliikenteen loppuminen sulkisi Elisabeth Eeron mukaan ainakin kaksi terveyskeskusta ja lopettaisi kahden ambulanssin toiminnan.

– Ambulanssissa työskenteleviä hoitajia on kaikkiaan 11. Heistä yhdeksän asuu Suomen puolella.

Elisabeth Eero kertoo, että Norrbottenin aluehallinnossa ja kunnissa pohditaan nyt kiivaasti vaihtoehtoja terveydenhuollon järjestämiseksi, jos Pohjois-Ruotsin kannalta pahin tapahtuu.

– Toivomme tietysti, että niin ei käy. Se olisi todella kova haaste. Ihan sama kuin Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin toiminta loppuisi muutamassa päivässä.

Minna Keverikään ei usko, että Ruotsin terveydenhoito pärjäisi ilman suomalaisia työntekijöitä, ainakaan rajan tuntumassa. Sairaanhoitajalla onkin ehdotus siihen, miten ongelma ratkaistaisiin.

– Meidän annettaisiin käydä töissä, mutta meidät testattaisiin säännöllisesti koronaviruksen varalta. Perheemme laitettaisiin karanteeniin kotiin. On tärkeää, että naapurimaassakin ihmiset saisivat hoitoa, Keveri miettii.

Suomen ja Ruotsin rajan yli pendelöi arviolta noin 3000 työntekijää, joista iso osa on terveydenhuollon henkilökuntaa. Antti Ullakko / Yle

"Ei auta kuin pakata reppu pitemmälle savottaretkelle"

Jouko Könönen ja Teijo Kolehmainen asuvat Pellossa ja kulkevat töissä Pajalassa Kaunisvaaran kaivoksella. Rajan sulkeminen kokonaan ei saa miehiltä ymmärrystä. Heidän työtään ei voi tehdä etänä.

– Samaa virusta on molemmin puolin Tornionjokea. On väärin ja kohtuutonta syyttää Ruotsissa töissä käyviä viruksen levittämisestä. Johan meillä on Suomessakin tätä virusta, Könönen sanoo.

Miehet kulkevat töihinsä koneenkuljettajaksi kaivokselle noin tunnin ja hieman reilun matkan päästä. Tällä hetkellä tahti on se, että he tekevät viikon töitä Ruotsissa ja ovat sen jälkeen viikon vapaalla Suomessa.

Yksi vaihtoehto voisi olla tehdä jatkossa pidempi pätkä töitä putkeen.

– Silloin ei auta kuin pakata reppu pitemmälle savottaretkelle, kuten ennen tehtiin. Tästä ei ole vielä tosin ollut työnantajan kanssa puhetta, Könönen sanoo.

Tämä sopisi myös Teijo Kolehmaiselle. Hän varautuu kuitenkin jopa uuden työpaikan etsimiseen.

– Jos tänne ei pääse töihin eikä asumaan, täytyy alkaa hakea töitä Suomesta.

"Mistä tulisi raha elämiseen, jos Ruotsista ei saa palkkaa"

Arja Martinviita käy töissä Ruotsin Haaparannalla. Hän on koulu- nuoriso- ja vapaa-aikatoimenjohtaja Haaparannan kunnassa. Martinviita asuu noin 30 kilometrin päässä Kemissä. Toistaiseksi rajan yli on päässyt ongelmitta, mutta nyt tilanne on epävarma.

– Voi olla, että huomenaamulla rajan yli ei pääse enää niin helposti, Martinviita pohtii.

Kemiläinen Arja Martinviita on ollut 32 vuotta Haaparannan kunnalla töissä. Anna Maria Brännström

Martinviidalla on monta suomalaista kollegaa saman työnantajan palveluksessa. Haaparannan kunnalla on töissä noin 120 Suomessa asuvaa. Hän ei usko, että raja menisi ihan kokonaan kiinni.

– Rivien välistä luin ministerin sanoista A-studiossa, että päivittäistä pendelöintiä saatetaan vähentää. Eli työntekijä voisi olla pidempään Ruotsissa ja kun palaa Suomeen, hän jäisi karanteeniin.

Hän uskoo itse voivansa tehdä töitä etänä kotoaan Kemistä. Monilla kollegoilla työtehtävät eivät sellaista kuitenkaan mahdollista.

Jos työt loppuisivat kiristyvien määräysten takia kokonaan, se tietäisi monille rajan yli työssä käyvälle vaikeuksia.

– Mistä tulisi raha elämiseen, jos työnantaja ei maksa palkkaa eikä Suomesta saisi rahaa, Martinviita kysyy.

Ruotsissa valtiovalta ei ole määrännyt yhtä tiukkoja rajoituksia viruksen vuoksi kuin Suomessa. Esimerkiksi koulut ja päiväkodit ovat edelleen auki länsinaapurissa. Martinviita sanoo, että Suomen rajan pinnassa elävistä moni kuitenkin toimii Suomen ohjeiden mukaisesti.

– Vältellään lähikontakteja, pidetään turvaväliä ja jäädään kotiin, jos on vähänkään oireita.

Ruotsissa voi olla tällä hetkellä kolme viikkoa sairaana ilman lääkärintodistusta. Aikaa pidennettiin viikolla hiljattain. Ruotsi poisti väliaikaisesti ensimmäisen sairauspäivän karenssin koronan vuoksi.

Lähihoitaja muuttaa Norjaan, jos raja menee kiinni

Leena Mustalampi hoitaa vanhuksia Norjan Tanassa. Lähihoitaja asuu vähän yli 20 kilometrin päässä Utsjoen Nuorgamissa.

– Ensin piti pysähtyä Norjan tullissa, työnantaja kirjoitti todistuksen rajanylitystä varten. Kun Suomikin alkoi valvoa rajaa, työnantajan piti kirjoittaa uusi todistus, jossa luki, että olemme välttämättömiä työntekijöitä, Mustalampi kertoo.

Hänen mukaansa työnantaja on antanut tiukat määräykset koronaviruksen takia.

– Emme saisi käydä kaupassakaan Suomen puolella, vaan Norjan puolella. Lupa on vain mennä töistä asunnolle ja takaisin. Käyn kuitenkin ulkoiluttamassa koiria, Mustalampi sanoo.

Leena Mustalampi hoitaa vanhuksia Norjan Tanassa. Leena Mustalampi

Mustalammella on koti, lapset ja lapsenlapsi Rovaniemellä. Heitä hän ei ole tavannut yli kuukauteen, mutta videopuheluja on soitettu. Lähihoitaja arvelee, ettei pääse kotikonnuille vielä toukokuussakaan.

– Loma olisi alkanut toukokuun viimeinen päivä, mutta se on peruttu. Ei ole järkeä lähteä viikoksi Rovaniemelle, koska joutuisin sen jälkeen kahdeksi viikoksi karanteeniin Norjan puolella.

Jos raja menee kokonaan kiinni, Mustalampi on valmistautunut muuttamaan Norjaan. Hän on asunut aiemminkin naapurimaassa.

– Silloin on lähdettävä, jos meinaa töitä tehdä. Kunta on luvannut hommata asunnon.

Suomen ja Ruotsin rajan yli työssä käyviä on arviolta noin 3000. Norjan puolella työskentelevien määrä on tästä vain pieni osa.

