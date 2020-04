Selvitimme, mistä hengityssuojaimia vielä saa – Tukku avaa verkkokauppansa kuluttajille, apteekit ja tavaratalot lupaavat täydennystä lähipäivinä

Korona-ajan kuuminta kauppatavaraa ovat käsidesien lisäksi erilaiset hengityssuojaimet ja kasvomaskit, joiden saatavuus tavallisille kuluttajille on valtavan kysynnän vuoksi ollut vaihtelevaa.

Kauppojen ja apteekkien hyllyt näyttivät ensimmäisen kerran ei-oota jo ainakin kuukausi sitten, mutta tilanne elää jatkuvasti.

Selvitimme, mistä tällä hetkellä voi hengityssuojaimia hankkia ja mitkä ovat lähiviikkojen saatavuusnäkymät.

Yliopiston Apteekki lupaa tavaraa tällä viikolla

Yliopiston Apteekkien 17 toimipisteeseen on tulossa myyntiin sekä käsidesiä että hengityssuojaimia vielä tällä viikolla. Viestintäjohtaja Jenni Tyrni kertoo, että hengityssuojaimia on tiistaina saapunut varastolle iso erä, ja ne ovat hyllyissä eri puolilla Suomea lähipäivien aikana ja verkkokaupasta saatavilla keskiviikkona.

– Kyseessä on korvan taakse kiinnitettävä kertakäyttöinen suusuojus, joita myydään 25 kappaleen pakkauksissa. Myyntiä on tällä hetkellä rajoitettu yhteen pakkaukseen per asiakas, jotta tuotteita riittäisi mahdollisimman monelle. Tämä on käytäntö myös verkkokaupassa.

Tyrnin mukaan nyt saapuvat tuotteet viedään hyllyistä todennäköisesti heti, mutta seuraava erä on tulossa jo ensi viikolla. Ei voida kuitenkaan luvata, että lisää suojaimia saataisiin joka viikko, sillä samojen tuotteiden perässä ovat nyt kaikki.

– Tavoite on saada tuotteita myyntiin niin paljon kuin mahdollista. Verkkokauppa on paras paikka tarkistaa tuotteiden reaaliaikainen saatavuus, Tyrni sanoo.

Avainapteekeilla on Suomessa lähes 250 apteekin verkosto. Toimitusjohtaja Aino Gostowskin mukaan koottua tietoa hengityssuojainten saatavuudesta Avainapteekkien apteekeissa ei ole saatavilla, koska apteekkarit tekevät tilauksensa itsenäisesti ja apteekkikohtaisesti.

Gostowskin tietojen mukaan tilanne on edelleen vaikea.

– Tavarantoimittajat lähettävät suoraan apteekkareille tarjouksia, mutta eivät pysty vahvistamaan, koska tuotteet saadaan Suomeen. Aika tiukoilla ollaan siis edelleen.

Jos pieniä eriä tuleekin, ne menevät saman tien. Gostowskin mukaan Avainapteekkien verkoston osalta parhaimman tiedon saa kysymällä saatavuutta suoraan itseään lähimmästä toimipaikasta.

Yksinkertaisin vaihtoehto on kertakäyttöinen suusuojain. Ne suojaavat ennen kaikkea muita ihmisiä, jos suojaimen käyttäjällä on oireita. Derrick Frilund / Yle

Tokmannit ja Puuilo täydentävät varastojaan loppuviikosta

Hengityssuojaimia on haettu apteekkien lisäksi myös tavaratalojen rakennustarvikeosastolta. Tavarataloketju Puuilon toimitusjohtajan Juha Saarelan mukaan tilanne on parantunut parin viikon takaisesta.

– Siten on muuttunut, että tavaraa on tulossa paljon. Tällä viikolla saadaan jonkinlaisia toimituseriä myymälöihin. Ainakin hammaslääkäristä tuttuja kirurgimalleja sekä kuppimalleja on tulossa, Saarela sanoo.

Saarelan mukaan suojaimia on saatavilla edelleenkin vain eräluonteisesti, eikä jatkuvaa saatavuutta voida taata.

Myös Tokmanni-tavarataloissa luvataan täytettä tyhjiin hyllyihin ja verkkokauppaan. Tokmannille myyntiin tulevat suojaimet ovat venttiilillä varustettuja FFP2- ja FFP3-suojausluokan maskeja.

– Tällä viikolla on tulossa myyntiin 10 000 kappaleen erä, ja ensi viikolla saadaan toinen erä. Sen jälkeen menee noin kuukauden päähän, että saadaan lisää tuotteita, kokoaa toimitusjohtaja Mika Rautiainen.

Rautiainen uskoo, että Suomen ajankohtainen tilanne vaikuttaa myös kysynnän kehittymiseen.

– Mitä enemmän huonoja uutisia tulee, sitä enemmän erilaisten suojavarusteiden kysyntä lisääntyy. Joka tapauksessa kysyntään nähden määrät ovat liian pieniä: tarjontaa on kymmeniä tuhansia, kysyntää satoja tuhansia.

Länsimaalaiset ja aasialaiset tutkijat ovat erimielisiä suojainten käytön hyödyistä. Suomessa ei tällä hetkellä ole voimassa suositusta, jonka mukaan tavallisten ihmisten pitäisi käyttää kasvosuojaimia koronan torjumiseen Silja Viitala / Yle

Marketit myyvät ei-oota, tukkua voi vielä kokeilla

Isoista marketeista muun muassa Prisman verkkokauppa näyttää ei-oota, kun hakukenttään kirjoittaa sanan hengityssuojain. S-ryhmän valikoimajohtajan Ville Vahlan mukaan tehokkaita FFP2- ja FFP3-suojaimia ei ole saatavilla. Tulevastakaan ole tietoa.

– Tilanne on avoin. Maahantuojat ja toimittavat tehtaat eivät ole vahvistaneet toimitusaikojaan. Haemme aktiivisesti suojaimia myytäväksi, Vahla viestittää sähköpostitse.

Vahlan mukaan tilanteen parantuminen riippuu vientikieltojen purkamisesta ja uudesta tuotannosta.

Keskolta K-raudan kansainvälinen tuoteryhmäpäällikkö Mikko Tiessalo sanoo samaa: saatavuus on heikko.

– On aika epävarma tilanne sen suhteen, milloin lisää tuotteita saadaan keskusvarastolle. Tällä hetkellä saatavuus vaihtelee myymäläkohtaisesti, ja saatavuustietoja voi katsoa verkkokaupasta.

Onneaan voi koettaa myös tukussa.

Ensihoitotuotteisiin erikoistunut tukkuliike MedKit aikoo avata verkkokauppaansa pian myös yksityishenkilöille hengityssuojainten osalta. Näin on toimittu aiemmin, mutta verkkokauppaa päätettiin rajata kuluttajilta maaliskuun puolivälissä.

– Tarve on monikymmenkertainen siihen nähden, mitä voidaan toimittaa. Siksi priorisoimme tällä hetkellä terveydenhuollon akuutteja tilauksia, mutta sen jälkeen avaamme verkkokauppaa myös kuluttajille, sanoo toimitusjohtaja Minna Åman-Toivio.

Åman-Toivio kertoo, että tavaraa on tulossa ja että verkkokauppaa avataan kuluttajille asteittain.

– Juuri äsken ostin puhelussa puoli miljoonaa suojainta. Tilanne elää viikoittain, mutta lähiaikoina tulemme avaamaan kirurgista suusuojaa ja käsidesiä ostettavaksi kuluttajille.

Voimakkaita toimia valmistuksen lisäämiseksi

Viime viikon lopulla EU lievensi suojaimia koskevia vaatimuksiaan. Tämän odotetaan vauhdittavan ja laajentavan valmistusmahdollisuuksia.

– Markkinavalvontaviranomaiset voivat sallia henkilönsuojaimen myynnin, jos turvallisuustaso on henkilönsuojainasetuksen mukainen. Näin vaikka vaatimustenmukaisuuden arviointia – CE-merkintä mukaan luettuna – ei ole saatettu päätökseen, selittää osastopäällikkö Raimo Antila sosiaali- ja terveysministeriöstä.

EU:n suositus on rajattu ainoastaan koronauhkan keston ajaksi. Suosituksen lähtökohta on, että suojaimen on kuitenkin täytettävä EU:n suojainasetuksen terveys- ja turvallisuusvaatimukset. Toisin sanoen niiden on oltava turvalliset käyttää ja suojattava tarkoitetulla tavalla.

– Suomessa katsotaan, että komission suositus koskee vain viruksen kaltaisilta haitallisilta biologisilta tekijöiltä suojautumiseen käytettäviä henkilönsuojaimia. Suosituksessa on mainittu hiukkasilta suojaavat kertakäyttöiset ja uudelleenkäytettävät hengityksensuojaimet, kertakäyttöiset ja uudelleenkäytettävät haalarit, käsineet ja silmiensuojaimet, Antila luettelee.

Koska hengityssuojaimen tulee kyetä poistamaan viruksia ilmavirrasta, on valmistuksen aloittamisessa kriittisin tekijä vaatimukset täyttävän suodatinmateriaalin saatavuus. Keskeinen suodatinmateriaalin ominaisuus on myös hengitysvastus, eli suodatin ei saa tehdä hengittämistä liian raskaaksi.

Viime viikon lopulla EU lievensi suojaimia koskevia vaatimuksia. Tämän odotetaan vauhdittavan valmistusmahdollisuuksia. Suojainten kysyntä on nyt moninkertaista tarjontaan nähden. Derrick Frilund / Yle

Naamareita on myös vaihdettavilla suodattimilla – haasteena puhtaanapito

Sikäli kuin kyse on vain suojainta käyttävän henkilön suojaamisesta, uloshengitystä voidaan helpottaa yksinkertaiseen läppämekanismiin perustuvalla venttiilillä.

Suodattimien valmistus on myös järjestettävä niin, että valmiit tuotteet eivät likaannu vaan pysyvät tehdaspuhtaina. Steriilejä suojainten ei kuitenkaan tarvitse olla.

Kertakäyttöisten hengityssuojaimien lisäksi on toki olemassa monenlaisia järeämpiä suojaimia, kuten puoli- ja kokonaamareita. Niiden suojauskyky asianmukaisin suodatinpatruunoin varustettuna on koronaviruksen torjunnassa riittävä, mutta ongelmana on puhtaanapito.

– Käytön jälkeen suojain tulee pestä vedellä ja saippualla, ja se pitää myös kuivattaa. Jos suodatinpatruunoita ei jokaisen käyttökerran jälkeen vaihdeta, pitää ne ainakin pyyhkiä desinfektioaineella ulkopinnoiltaan, sanoo vanhempi asiantuntija Erja Mäkelä Työterveyslaitokselta.

Nimenomaan tehokkaiden, jopa sotilastason vaatimukset täyttävien, hengityssuojainten valmistuksessa Suomella on takanaan kunniakas historia. Suojaimia valmisti aikanaan muun muassa Rikkihappo Oy, minkä jälkeen valmistusta jatkettiin myös Kemira Safetyn nimellä. Sittemmin toiminnot myytiin ulkomaiselle yritykselle, joka muutamia vuosia sitten lopetti suojaintuotantonsa Suomessa.

