Pekka Seppäsen kolumni: Taistelu kakunjaosta alkoi

Sota koronaa vastaan jatkuu. Sota-aikana on tärkeää miettiä sodankäynnin keinoja, mutta vielä tärkeämpää on valmistautua sodan jälkeiseen elämään.

On täysin selvää, että pienenpieni koronavirus tulee häviämään kamppailunsa ihmiskuntaa vastaan. Osapuolten resurssit ovat täysin epäsuhtaiset.

Vanhan sanonnan mukaan yksi suomalainen vastaa kymmentä miljardia virusta.

Koronakuukausien jälkeen maailma on todennäköisesti entisellään. Vuosienkaan poikkeusjärjestelyt eivät muuta ihmisluontoa ja ihmisluonnetta, saati aiheuta hyppäyksiä evoluutiossa. Ennen pitkää ihmiset syövät, juovat, työskentelevät ja harrastavat taas vanhaan malliin. Ihmiset jatkavat mammonan tavoittelua ja luonnon tuhoamista niin kuin mitään ei olisi tapahtunut.

Kaikki ovat viime viikkoina huutaneet valtiota apuun.

Jotakin tietysti muuttuu, myös Suomessa.

Kaikki ovat viime viikkoina huutaneet valtiota apuun. Suuryritykset, keskisuuret yritykset, pienyritykset, mikroyritykset, nanoyritykset, yrittäjät, työttömät, työläiset, lomautetut, vuokralaiset, vuokranantajat, veronmaksajat ja veroa maksamattomat.

Ynnä kaikki muut kärsineet ja kohta mahdollisesti kärsivät.

Kuka se valtio on, jota nyt apuun huudetaan? Se valtio olemme me. Toisin sanoen kaikki huutavat apuun itseään.

Ellei sitten ole käynnistynyt armoton kamppailu siitä, miten tätä pienentynyttä kakkua jaetaan tulevaisuudessa. Joku tässä uudessa kakunjaossa voittaa, ja joku häviää. Sellainen lopputulos, että kaikki saisivat entistä suuremman osuuden, on matemaattisesti mahdoton.

Me kaikki olemme samassa veneessä, ja me kaikki tappelemme siitä, kenelle riittää pelastusliivejä.

Näyttää siltä, että vahvimmat voittavat, niin kuin aina. Äänekkäimpien ääni kuuluu kovimmin.

Valtaa siirtyy entistä enemmän niille, joilla on tarjota työpaikkoja. Työnantajien valta siis kasvaa.

Mediassa hätähuutonsa saavat kuuluviin ne, joilla menee parhaiten. Päättäjiin pystyvät väkevimmin vaikuttamaan ne, joilla on rahaa, valtaa, suhteita ja etujärjestön koneisto.

Tuhannet suomalaiset ovat menettäneet työpaikkansa tai tulleet lomautetuiksi koronatoimien takia. Lienee selvää, että lähivuosina valtaa siirtyy entistä enemmän niille, joilla on tarjota työpaikkoja.

Työnantajien valta siis kasvaa. Työnantajat pystyvät entistäkin järeämmin sanelemaan työehtoja. Paikallinen sopiminen, mitä se sitten tarkoittaakin, yleistyy. Työntekijöiden oikeudet vähenevät ja velvollisuudet lisääntyvät.

Puutetta on nyt paitsi työpaikoista, myös pääomasta. Ne, joilla on omaa rahaa, ovat vahvoilla. Raha tulee rahan luo jo ihan siitä syystä, että rikkaiden ei tarvitse myydä omaisuuttaan alihintaan, vaan he voivat päinvastoin hankkia lisää omaisuutta poikkeuksellisen edullisesti.

Kriisien ansiosta tavalliset ihmiset eivät koskaan vaurastu.

Kriisit pitävät yllä vallitsevaa maailmanjärjestystä. Kriisien ansiosta tavalliset ihmiset eivät koskaan vaurastu. Päinvastoin, tavalliset ihmiset joutuvat aina kriisien hetkellä myymään omaisuuttaan pilkkahintaan niille, joilla on jo ennestään enemmän.

Tavallisten ihmisten osa on tehdä töitä niille, joilla on millä maksaa. Rahan arvo ei ole rahassa itsessään, vaan siinä, että joillakuilla sitä on enemmän kuin toisilla.

Ihmiskunta on ryhtynyt koronan vastaiseen taisteluun päättäväisesti ja kattavin toimin. Tätä kaikkea on ollut surullista seurata. Nyt näkyy nimittäin kirkkaasti se, että maapallon suurimpien ongelmien ratkaisemiseksi tällaista päättäväisyyttä ja yksituumaisuutta ei ole saatu synnytettyä.

Päättäjien puheet siitä, että ilmastonmuutoksen hillitseminen on ykkösprioriteetti, tärkein haaste ja yhteinen velvollisuutemme, ovat osoittautuneet pötypuheeksi, hötöntötöksi, korulauseiksi, sanalla sanoen valheiksi.

Koronakuukaudet ovat todistaneet, että ilmaston tärveleminen, luonnon tuhoaminen ja mielipuolinen väestönkasvu saavat jatkua loputtomiin, ainakin jos se on nykyisistä vallankäyttäjistä kiinni.

Pekka Seppänen

Kirjoittaja on epäpoliittinen tarkkailija.

