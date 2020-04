S-ryhmä: Jauhojen menekki on joulun alusviikkoja vilkkaampaa, koronaepidemian nostattama leivontainto näkyy myös muissa kauppaketjuissa – Lähetä meille oma leivontakuvasi

Leivontatuotteiden kysyntä on kasvanut merkittävästi viime viikkoina. Kauppaketjujen mukaan on selkeästi nähtävissä, että kodeissa leivotaan nyt selvästi normaalia enemmän.

Koronaepidemia on kirvoittanut innokkaat kotileipurit liikkeelle. Kaupassa käydään harvemmin, mutta kerralla ostetaan enemmän ja varataan myös leivontatarvikkeita.

– Tulee leivottua, kun ei ole mitään tekemistä. Sitten leipoo valmiiksi pakastimeen, sanoo Anne Buska Sodankylästä.

Vaikka koronavirus ei ole vielä epidemiavaiheessa Pohjois-Suomessa, Buska kertoo olevansa varovainen.

– Kuulun itse riskiryhmään, niin vältän kaupassakäyntiä. Mies käy kaupassa ja tuo ostokset.

Suomen suurimmat päivittäistavaraketjut S-ryhmä ja Kesko sekä elintarvikeketju Lidl vahvistavat leivontatarvikkeiden menekin kasvaneen maaliskuun aikana.

Kysyntä on näkynyt myös kauppojen hyllyillä. Yksittäisiä tuotteita on saattanut loppua tai olla niukasti tarjolla, mutta tilalle on saatu täydennystä varsin pian tai myynnissä on ollut korvaavia tuotteita.

Joulu on perinteisesti vuoden suurin leivontasesonki, mutta nyt viimeisten kolmen viikon eli viikkojen 11–13 aikana jauhoja on myyty enemmän kuin joulunalusaikaan, S-ryhmästä kerrotaan. Esimerkiksi verrattuna vastaavaan ajankohtaan viime vuonna jauhojen myynti on kasvanut 100 prosenttia ja kohotusaineiden, kuten kuivahiivan, soodan ja leivinjauheen, on kasvanut 50 prosenttia.

Myös Kesko kertoo jauhojen myynnin jopa kaksinkertaistuneen viikoilla 10–14 verrattuna vastaaviin viikkoihin vuotta aiemmin. Kesko arvioi, että jauhoja on ostettu kotivarastoihin, mutta myös leipomista on lisätty. Kuivahiivan myynti on jopa kolminkertaistunut.

Tuorehiivan myynti on kaksinkertaistunut sekä S-ryhmän että Keskon vähittäiskaupassa, ja menekin kasvu näkyy selvästi myös kananmunissa.

Myös elintarvikeketju Lidlissä leivontainnostus on näkynyt. Jauhot, hiivat, sokeri ja muut leivonta-ainekset ovat tehneet kauppansa.

Kun ensimmäiset koronaviruksesta johtuvat rajoitukset tulivat voimaan viikolla 11, leivontatuotteiden myynti kasvoi poikkeuksellisen voimakkaasti edellisen vuoden samaan viikkoon verrattuna, Lidlin viestinnästä kerrotaan. Myös viikolla 12 leivontatarvikkeita myytiin reilusti enemmän kuin vertailuaikana 2019. Nyt tilanne on lähempänä normaalia myyntiä.

Lidlin mukaan yksittäisissä leivontatuotteissa on ollut suuren kysynnän vuoksi toimituskatkoja, mutta ne ovat olleet lyhytaikaisia. Tuote on myös voitu korvata jollakin vastaavalla tuotteella. Samaa kertoo myös Kesko.

Sodankyläläinen Anne Buska leipoo omaksi ja ystävien iloksi. Anne Buska

Buska leipoo pullaa ja juhlaherkkuja

Anne Buska kertoo leipovansa kerran viikossa, välillä useamminkin. Hän leipoo pullaa, erilaisia täytekakkuja sekä gluteenittomia ja laktoosittomia leivonnaisia.

Sodankyläläisen kotileipurin taidoista ovat kiinnostuneita myös ystävät ja tutut. Buska kertoo leipovansa muun muassa yksilöllisiä kakkuja.

– Viikonloppuna oli yhden ystävän 50-vuotissyntymäpäivät. Hän halusi kakun ja minä tein. Tuttavani harrastaa hiihtämistä ja lentopalloa, niin tein siihen sukset ja lentopallon, hänen nimen, 50 vuotta, lunta ja lumihiutaleita. Kaikkea vähän sellaista erilaisempaa.

Leipomiselle on Buskalla yksinkertainen selitys.

– Leipominen rauhoittaa, ei mieti muita turhanpäiväisiä asioita. Se on rentoutumismuoto. Aluksi se oli harrastus, mutta sitten siitä tuli vähän terapiakeino. Siinä näkee oman käden jäljen, se on kiva.

