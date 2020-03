Yksinyrittäjille 2 000 euron toimintatuki koronakriisiin – haku avautuu mahdollisimman pian

Yksinyrittäjät voivat hakea tukea kunnilta koronavirustilanteessa. Haku tapahtuu yrityksen sijaintikunnasta. Tuen suuruus on 2 000 euroa. Tuki myönnetään yksinyrittäjän toiminnan harjoittamisesta johtuvien menojen kattamiseen.

Haku pyritään avaamaan kunnissa mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään kahden viikon kuluessa. Kunnat tiedottavat tuen avautumisesta. Kunnille laaditaan tuen myöntämiseen ohjeet sekä valmis hakulomakepohja.

Kuntaliiton lakiasian johtaja Juha Myllymäki sanoo, että jokainen kunta päättää itse, mikä taho tuen jakaa.

Kyse on kuntien vapaaehtoisesta tehtävästä.

– Kunnat tuntevat itse elinkeinoelämänsä rakenteet ja yritykset, Myllymäki sanoo. Siksi ne saavat organisoida itse päätöksen.

Yksityiskohdat ovat vielä auki. Hakulomakepohjaa ei vielä ole. Kunnille ei myöskään ole suositusta tai ohjetta, miten tuenjako hoidetaan. Myllymäki sanoo, että kunnat ovat silti valmiita ottamaan tehtävän vastaan. Seuraavaksi Kuntaliitto ja Työ- ja elinkeinoministeriö ryhtyvät suunnittelemaan ohjeistusta ja hakemusmallia.

Tukea voivat hakea kaikenlaiset yrittäjät

Tukea voi hakea yksin taloudellista toimintaa harjoittava Suomessa toimiva päätoiminen yrittäjä, riippumatta toiminnan oikeudellisesta muodosta ja rahoitustavasta.

Yksinyrittäjäksi määritellään yrittäjä tai ammatinharjoittaja, jolla ei ole palveluksessaan palkattua työvoimaa, mukaan lukien freelanceryrittäjät.

Yrityksessä saattaa olla useita yrittäjäasemassa olevia henkilöitä, jotka eivät ole palkansaajan asemassa eli työsuhteessa, mutta ei välttämättä yhtään työsuhteista henkilöä.

Nämä usean yrittäjän yritykset kuuluvat ELY-keskusten palveluiden piiriin. Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandista tukea voivat hakea osakeyhtiöt sekä kommandiittiyhtiöt, avoimet yhtiöt ja osuuskunnat, jotka työllistävät vähintään kuusi työsuhteessa olevaa henkilöä.

Avustuksen myöntämisen ehtona on yksinyrittäjän osoittama merkittävä heikentynyt taloudellinen tilanne ja liikevaihdon alenema koronaviruksen takia 31.12.2019 jälkeen.

Tuki on harkinnanvarainen. Tukea ei voi myöntää, jos yritys on ollut taloudellisissa vaikeuksissa ennen koronakriisiä, eikä yritykselle, jolla on verovelkoja.

Avustusta voidaan maksaa 1.3.2020–31.8.2020 välillä aiheutuneisiin kustannuksiin. Tuki on määräaikainen ja sitä voi hakea 30.9.2020 saakka.

Yksinyrittäjä voi hakea myös työttömyysturvaa

Tukea voi hakea rinnakkain yrittäjille tulossa olevan laajennetun työttömyystuen kanssa. Jos yksinyrittäjä on hakenut tukea kunnista, se otetaan myöhemmin huomioon haettaessa työttömyysturvaa.

Valtio ja kunnat tekevät tuen myöntämisestä toimeksiantosopimuksen, joka perustuu Kuntaliiton ja työ- ja elinkeinoministeriön yhdessä valmistelemaan sopimuspohjaan.

Valtio rahoittaa tuen kokonaisuudessaan. Yksinyrittäjille myönnettävissä oleva tukisumma määritellään kuntakohtaisesti sen mukaan, kuinka paljon kunnassa on yksinyrittäjiä.

Kunnan käytettävissä oleva rahoitus on laskennallinen osuus valtion myöntämästä 100 miljoonaa eurosta.

Business Finlandilta rahaa uuteen liiketoimintaan

Viime torstaina eduskunta hyväksyi miljardin lisätuen pienille ja keskisuurille yrityksille.

Pejantaina ilmoitettiin, että yksinyrittäjille on luvassa kuntien kautta lisätukea, jota nyt siis selkeytettiin.

Summasta 700 miljoonaa euroa on tarkoitettu Business Finlandin myöntämiin avustuksiin ja 300 miljoonaa euroa ELY-keskusten myöntämiin avustuksiin. Aiemmin summat olivat 150 ja 50 miljoonaa euroa.

Business Finlandin avustuksia voivat hakea pk-yritykset, jotka työllistävät 6-250 henkeä, ja niin sanotut midcap-yritykset, joissa voi olla yli 250 henkeä töissä mutta joiden liikevaihto on alle 300 miljoonaa euroa vuodessa.

Jo viime torstaina Business Finland lanseerasi kaksi uutta rahoituspalvelua, joilla pyritään lieventämään koronavirusepidemian aiheuttamia talousvaikutuksia.

Pieni avustus on 10 000 euroa. Se voidaan myöntää esiselvityksiin ja uuden liiketoimintamallin luomiseen. Toinen avustustyyppi on maksimissaan 100 000 euroa. Sillä lähdetään muuttamaan liiketoimintaa. Käytännössä sitä voivat hakea lähes kaikki alat, joihin korona on vaikuttanut.

Rahoituspalveluiden muodon määrittää lainsäädäntö: nyt tukea on mahdollista antaa juuri muutokseen ja sen suunnitteluun, mutta Työ- ja elinkeinoministeriössä odotetaan, että EU muuttaa yritystukikriteerejä löyhemmiksi.

Sen jälkeen tukia jaetaan todennäköisesti vielä laajemmilla perusteilla.

Koronatukipaketti julkistettiin jo perjantaina, nyt lisää tietoa

– Yksinyrittäjät ovat tärkeitä suomalaisen yhteiskunnan kannalta ja sen takia on hyvä, että on löydetty ratkaisu heidän tukemisekseen. Yksinyrittäjien tuen tavoitteena on mahdollistaa yritystoiminnan jatkaminen koronavirustilanteen aiheuttaman katkoksen jälkeen kannattavasti. Kunnilla on paljon tietoa paikallisten yksinyrittäjien tilanteesta ja kontaktit yrityspalvelukenttään, sanoi elinkeinoministeri Mika Lintilä Työ- ja elinkeinoministeriön tiedotteessa perjantaina.

Tuen kriteerit ovat kaikille kunnille samat. Valtio rahoittaa tuen kokonaisuudessaan suuntaamalla siihen vuoden 2020 lisätalousarviosta ELY-keskusten yritystukien myöntämisvaltuuksista 100 miljoonaa euroa.

Tuen edellytyksenä on kannattava yritystoiminta ennen koronan aiheuttamaa katkoa toiminnalle. Tuen määrä olisi vakio ja se olisi käytettävissä kaikkiin yritystoiminnasta aiheutuviin kuluihin, erityisesti yritystoiminnasta aiheutuviin kiinteisiin kustannuksiin, kuten vuokriin. Tuki ohjelma olisi määräaikainen ja voimassa 6 kuukautta.

Finnvera takaa lainoja

Toissaviikon perjantaina hallitus ilmoitti, että se nostaa FInnveran valtuudet 12 miljardiin euroon 4,2:sta miljardista. Yksinkertaistettuna Finnvera takaa yritysten pankkilainoja.

Hallitus ilmoitti vastikään, että pikakäsittelyyn pääsevät alle miljoonan euron lainat. Aiemmin summa oli alle 150 000 euroa.

Uuden lainan ottaminen on iso kynnys. Jokainen yritys miettii nyt tarkkaan, onko uusi laina se, jolla liiketoiminta pelastetaan.

Jos yritys päättää ottaa lisää lainaa, se kääntyy pankkinsa puoleen. Pankki voi hakea 80 prosentin takausta Finnveralta. Jos lainasumma on yli 1 000 000 euroa, hakemus pitää tehdä suoraan myös Finnveralle.

Lue myös:

Nyt myös yksinyrittäjät voivat hakea tukea kunnilta koronavirustilanteessa – Kirjakauppias toivoo, että saisi pidettyä yrityksen pystyssä

Lue tästä kaikki tuoreimmat tiedot koronaviruksesta