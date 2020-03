Koronavirus aiheutti Intiassa suunnattoman kansanvaelluksen ulos kaupungeista

Tuhansittain ihmisiä jonotti viime viikolla Anand Viharin bussiterminaalin ulkopuolella New Delhissä.

Tuhansittain ihmisiä jonotti viime viikolla Anand Viharin bussiterminaalin ulkopuolella New Delhissä. Bhuvan Bagga / AFP

NEW DELHI Muutama viikko sitten alkoivat Intiassa osavaltioiden välejä kulkevat junat, bussit ja kuorma-autot täyttyä peri-intialaiseen tyyliin – täyteen pakattujen kulkuneuvojen ovista ja ikkunoista roikkui ihmisiä. Kaupungeissa huhutiin jostain tappavasta viruksesta.

Viikko sitten tiistaina julkistettiin koko maan kattava kolmiviikkoinen koronakaranteeni, jonka myötä kaikki julkinen liikenne, toimistot ja tehtaat suljettiin. Työt loppuivat miljoonilta.

Junien ja bussien pysähdyttyä alkoi Intian pitkäksi marssiksikin kutsuttu pako suurkaupungeista jalkaisin. Kadut täyttyivät lapsiaan syleissään kantavista äideistä, riisisäkkejä päänsä päällä tasapainottelevista papoista, toisiaan tukevista ihmisistä.

Monet kaupunkilaiset kokivat, että heidän oli päästävä edes jonnekin, kunhan pois kaupungista.

– Monet eivät välttämättä edes tienneet, minne he olivat menossa. Kaikki eivät osaa lukea tai etsiä kotikylää kartalta, sanoo hyväntekeväisyysjärjestö Responsenetin perustaja Kuldip Nair.

Poliisi ohjasi viime lauantaina ihmismassaa Anandan bussiterminaalissa New Delhissä. Sajjad Hussain / AFP

Marssilla kuoli ainakin 20 ihmistä. Samanlaista joukkopakoa ei oltu nähty maassa sitten vuoden 1947, jolloin Intia ja Pakistan itsenäistyivät.

Ihmisiä jäi kuitenkin mottiin, kun osavaltioiden rajat suljettiin sunnuntaina ja rajoille kerääntyi tuhansia ihmisiä. Sosiaalisessa mediassa alkoi kiertää raakoja videopätkiä, joissa poliisi yritti hajottaa kepeillä ihmismassoja.

Kadut ja työmaat hiljentyneet

Nyt noin 20 miljoonaan ihmisen Delhissä vallitsee outo hiljaisuus. Rakennustyömaiden pauke ja alituinen liikenteen meteli on kaikonnut. Vain kourallinen ihmisiä tuntuu olevan ulkosalla.

Yksi heistä on Delhin hienostoalueella töissä oleva vartija Suresh Kumar.

– Perheeni lähti takaisin kotikylääni Uttar Pradeshiin kaksi viikkoa sitten, mutta minulla on onneksi tämä vartijan työ ja työnantajan antaa yhden huoneen käyttöön, kertoo Kumar.

Mies kertoo saavansa palkkaa 14 000 rupiaa eli 168 euroa kuukaudessa.

– Melkein kaikki palkastani menee normaalisti perheen ylläpitoon. Nyt on hankalaa lähettää rahaa, joten he joutuvat lainamaan sukulaisilta kunnes tilanne normalisoituu, hän sanoo.

Delhiläinen vartija Suresh Kumar saa palkkansa päivittäin. Suurin osa tuloista menee perheen elättämiseen. Pia Heikkilä

Kumarin tilanne on hyvin tyypillinen maassa, jossa ei ole juuri lainkaan sosiaaliturvaa. Intiassa sanotaankin, että yhden ihmisen tilipussista syö ainakin viisi muuta perheenjäsentä.

Kuukausipalkkaiset kuten Kumar ovat Intiassa niitä onnekkaimpia, koska heidän toimeentulonsa on ainakin osittain turvattu.

Päiväpalkka on Intian yleisin ansaintamuoto. Päivittäin palkkansa nostavia arvioidaan olevan noin 70 prosenttia työvoimasta eli noin 500 miljoonaa.

Työmaat ovat hiljentyneet Delhissä. Pia Heikkilä

Köyhistä huolehtineet temppelit ja moskeijat suljettu

Intian köyhistä pitävät normaalisti huolta maan tuhannet hindujen temppelit, sikhien gurudwarat tai muslimien moskeijat. Karanteenin myötä nämäkin paikat suljettiin.

Ilman toimeentuloa jääneitä yritetään nyt auttaa. Delhin pääministeri Arvind Kejriwal vetosi hiljattain kaupungin vuokranantajiin ja pyysi heitä antamaan anteeksi köyhien vuokrarästit.

Maan keskushallitus julkisti viime viikolla 20 miljardin euron tukipaketin köyhille. Esimerkiksi eläkeläisille on ensi alkuun luvattu noin 13 euron suuruinen kertamaksu.

Vaikka viranomaisten apupaketteja on julkistettu, on toistaiseksi epäselvää, miten ne tulevat käytännössä auttamaan köyhimpiä. Usein virallinen ruoka- tai käteisapu on sidottu äänestäjärekisteriin, joita kaupunkien ulkopuolelta tulleilla ei ole.

– Heillä ei ole edes osoitetta tai pankkitilejä. Avun saaminen perille voi olla vaikeaa, sanoo Nair.

Delhissä poliisivoimat muistuttavat ihmisiä pysymään kotona aitaa kiinnitetyllä lakanalla. Pia Heikkilä

Näillä ihmisillä ei sosiaaliseen eritykseen tai etätöihin ole mahdollisuutta. Perheet asuvat ahtaasti joko tilapäismajoituksissa tai valtavissa slummeissa, joissa etäisyyden pitäminen on haastava.

Hyväntekeväisyysjärjestö Responsenet toimittaa hätäapupusseja ympäri Delhiä. Pussukoissa on muutama kilo jauhoja, öljyä, linssejä, masalamausteita, saippuaa ja sokeria.

– Yritämme opettaa ihmisiä suunnittelemaan enemmän kuin vain yhden päivän ateriat kerrallaan. Monille se on vaikeaa, koska heille on olemassa vain huominen, eikä ensi viikkoa, Nair sanoo.

Asiantuntijat varoittavat pitkästä lamasta

Päiväpalkkaa ansaitsevien elämää rytmittävät erilaiset uskonnolliset juhlat.

– He kirjaimellisesti elävät päivä kerrallaan ja palavat kotiseuduille kolmasti vuodessa, oman uskontonsa festivaalien aikaan, hyväntekeväisyysjärjestön Kuldip Nair sanoo.

Maan pääministeri Narendra Modi pyysi anteeksi Intian köyhiltä kerran kuukaudessa pitämässään Maan ki Baat - radiopuheessaan, joka käsitteli yksinomaan koronavirusta.

– Tiedän, että jotkut teistä ovat vihaisia minulle. Mutta näitä kovia toimenpiteitä tarvittiin tämän taistelun voittamiseksi, hän sanoi.

Intian pelätään vajoavan pitkäaikaiseen taloudelliseen lamaan, jossa köyhät tulevat kärsimään eniten. Viimeisimmän Nobelin talouspalkinnon voittajat Abhijit Banerjee ja Esther Duflo vaatiivat järeämpiä toimia köyhien auttamiseksi, jotta maa säästyy kaaokselta.

– Kysyntäkriisi voi lumipallon tavoin levitä taloudelliseksi lumivyöryksi, ja ihmisillä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin ryhtyä kapinaan, he kommentoivat Indian Express -lehden mielipidesivuilla.

Lue lisää:

Ulkonaliikkumiskielto hiljensi 1,3 miljardin asukkaan Intian – todellista koronatartuntojen määrää ei tiedä kukaan

Uusimmat tiedot koronaviruksesta