Kemianjätti Bayer suostui maksamaan kymmenien miljoonien korvaukset glyfosaattijutussa

Yhtiö on aiemminkin tuomittu maksamaan jättimäisiä korvauksia rikkaruohomyrkkyä koskeneissa kanteissa.

Saksalaisyhtiö Bayer on sopinut yhden lukuisista torjunta-aineisiin liittyvistä oikeusjutuistaan Yhdysvalloissa. Uutistoimisto AFP:n mukaan yhtiö on suostunut maksamaan lähes 40 miljoonan dollarin korvaukset eli noin 36 miljoonan euron korvaukset. Kanteessa syytettiin Bayerin peitelleen glyfosaatin terveysriskejä.

Saksalaisviestinten mukaan (siirryt toiseen palveluun) kyse oli siitä, kerrottiinko Roundup-rikkakasvimyrkyn pakkauksessa riittävästi riskeistä. Rikkaruohojen torjuntaan yleisesti käytetty Roundup on yhtiön tunnetuin glyfosaattia sisältävä tuote.

Bayer vahvisti sopineensa asian, mutta ei kommentoinut korvaussummaa. Uutistoimisto Bloombergin mukaan yhtiö on luvannut myös tehdä muutoksia Roundupin pakkaustietoihin. Tuomioistuimen on vielä hyväksyttävä sopimus.

Bayeria vastaan on vireillä tuhansia kanteita, joissa glyfosaatin väitetään aiheuttaneen syöpiä. Kanteiden sopimisesta on neuvoteltu jo kuukausia.

Yhtiö on jo aiemmin tuomittu maksamaan mittavia korvauksia. Roundup päätyi lääkevalmistajana tunnetun Bayerin tuotevalikoimaan pari vuotta sitten, kun yhtiö osti siemeniä ja tuholaismyrkkyjä tuottaneen Monsanton.

Bayer on edelleen vakuuttanut, ettei glyfosaatti ole oikein käytettynä terveydelle vaarallista. EU on antanut jatkoaikaa glyfosaatin käytölle ainakin vuoteen 2022. Glyfosaatti on Suomessakin yleisin rikkakasvimyrkky.

Lähteet: AFP