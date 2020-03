Turkulaiselle koulukiusaamistutkimukselle miljoonarahoitus

University of Turku

Christina Salmivalli sai kiusaamistutkimukseen 2,5 miljoonan euron rahoituksen . University of Turku

Turun yliopiston psykologian professori Christina Salmivalli on saanut 2,5 miljoonan euron tutkimusrahoituksen. Summan myönsi Euroopan tutkimusneuvosto ERC.

Salmivallin tutkimus selvittää, mitkä tekijät selittävät haastavia kiusaamistapauksia. Hän on tutkinut pitkään koulukiusaamista.

Salmivalli on kehittänyt Turun yliopistossa kiusaamisen vastaisen toimenpideohjelman KiVa Koulun. Ohjelma on Suomessa käytössä yli 900:ssa koulussa. Sitä hyödynnetään myös ulkomailla.

– Tähän asti on keskitytty onnistumisiin tutkimalla, paljonko kiusaaminen on vähentynyt, ja onhan se vähentynyt huomattavasti. Kuitenkin edelleen on lapsia, joita kiusataan ja niitä, jotka jatkavat kiusaamista puuttumisesta huolimatta.

– Haluan nyt pureutua näihin haastaviin tapauksiin ja selvittää, mitä voimme niistä oppia, Salmivalli kertoo Turun yliopiston tiedotteessa.

Viisivuotinen ERC Advanced Grant -rahoitus myönnetään asemansa vakiinnuttaneille tutkimusjohtajille, joille on jo kertynyt huomattava määrä saavutuksia tutkijan uralla. Kyseessä on yksi Euroopan kilpailluimmista rahoituksista.