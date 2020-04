Etävastaanotot ovat pariterapeutille ja pareille haastavia – kameran välityksellä pienet, mutta tärkeät eleet voivat jäädä huomaamatta

Etäterapia on haastavaa terapeutille, sillä videon välityksellä ei näe kaikkea parin välistä elekieltä. Kuvituskuva.

Pariterapia on nyt joillekin tärkeämpää kuin koskaan. Suhteet voivat olla kuormittuneita, kun korona pakottaa ihmiset olemaan pääosin kotona.

Kela on suositellut, että kaikenlaiset terapiatapaamiset järjestetään etäyhteyden välityksellä, mutta mitään virallista kaikkia terapeutteja koskevaa ohjeistusta ei ole annettu. Esimerkiksi kunnat ja yksityiset terapeutit järjestävät tapaamiset parhaaksi katsomallaan tavalla. Suomen pariterapiayhdistyksen puheenjohtaja Kirsi Heikinheimo uskoo, että suurin osa terapeuteista on siirtynyt etätapaamisiin.

Heikinheimon mukaan useilla psykoterapeuteilla on etävastaanotoista jo aiempaa kokemusta. Moni psykoterapeutti on esimerkiksi pitänyt pariterapiaa etänä suomalaisille, jotka asuvat ulkomailla.

Vaikka etäyhteys onnistuu, silloin ei Heikinheimon mielestä välttämättä saa tapaamisesta kaikkea irti. Laitteiden välityksellä terapeutti ei näe asiakkaitaan kokonaan, joten osa kehon reaktioista voi jäädä huomaamatta. Jos pari on mukana tapaamisessa omilla laitteilla, myöskin eleet parin välillä on vaikea huomata.

– Terapia on hyvin paljon läsnäoloa, joten siitä jää aika paljon puuttumaan videoyhteydessä. Tunnelman kosketeltavuus ja kaikki pienet nyanssit, mitä tapahtuu pariskuntien välillä puuttuvat. Etäyhteys on kuitenkin ehdottomasti paras vaihtoehto tässä tilanteessa, Heikinheimo sanoo.

Samaa mieltä on Kajaanin evankelis-luterilaisen seurakunnan perheneuvoja ja koulutettu terapeutti Ulla Vornanen. Myös hän tapaisi asiakkaansa mieluiten kasvotusten, mutta pitää vastaanottoa etänä kirkon ohjeistuksen mukaisesti.

Vornanen kertoo, että joillekin asiakkaille uusi tilanne on ollut haasteellinen, kun videon välityksellä ei ole totuttu olemaan yhteydessä.

– Esimerkiksi pitkään neuvonnassa käynneille on tärkeää, että on tietty aika ja paikka, jolloin saadaan tavata. Kun olemme samassa tilanteessa, voin antaa itkevälle nenäliinan tai ottaa olkapäästä kiinni. Se on iso asia, Vornanen kertoo.

Suomen pariterapiayhdistyksen puheenjohtaja Kirsi Heikinheimo sanoo, poikkeustilanteesta voi yrittää tehdä mahdollisimman toimivan muokkaamalla olosuhteet mahdollisimman samanlaisiksi kuin kasvotusten tavatessa.

Etäterapiaankin tarvitaan rauhallinen tila, ja ylimääräiset puhelimet ja tietokoneet tulee laittaa kiinni. Heikinheimo suosittelee, että asiakas rauhoittuisi noin kymmenen minuuttia ennen tapaamista, jotta kykenisi olemaan mahdollisimman hyvin läsnä terapiasessiossa.

