Elämä Uudenmaan itärajalla jatkuu nyt entistäkin hiljaisempana – huoltoasema hiljeni, ja varusmiehistä ja poliiseista tuli osa katukuvaa

Näky on hieman kummallinen siviilipalveluspaikkakuntana tunnetun Lapinjärven laitamilla: kaksi armeijan puolijoukkuetelttaa seisoo pystytettyinä Kimonkylän nuorisoseurantalon pihassa. Pellon toisella puolella näkyy poliisin tarkastuspiste, jossa pysäytetään kaikki ohimenevät henkilöautot.

Uudenmaan maakunnan itärajalla sijaitseva Lapinjärven Kimonkylä on hiljainen maaseutukylä. Helsinkiin on matkaa sata kilometriä ja Kymenlaakson rajalle puolitoista.

Uudenmaan rajaa vartioivat varusmiehet yöpyvät puolijoukkueteltoissa nuorisoseurantalon pihalla. Kristiina Lehto / Yle

Paljasjalkainen kimonkyläläinen Ilkka Ceder, 66, seuraa mielenkiinnolla Uudenmaan eristämiseen liittyviä rajatarkastuksia puolisonsa Arjan, 68, kanssa.

– Kävin juttelemassa varusmiesten kanssa ja tarjoamassa apua, että jos on kova tarve päästä sisätiloihin, meiltä saa kyllä avaimen. Täällä kylällä tällaista asiaa katsotaan pelkästään hyvällä, tämä on vain piristys kevään arjelle, Ilkka Ceder sanoo.

Pariskunta siivoa parhaillaan nuorisoseurantalon vieressä sijaitsevaa asuntoa pojalleen karanteenikodiksi. Englannissa puutarhatöitä tekevä poika on palaamassa keskiviikkona Suomeen, eikä iäkäs pariskunta halua ottaa ylimääräisiä riskejä. Asunto järjestyi Lapinjärven kunnalta: vuosia tyhjillään olleen opettajan asunnon sai tilapäisesti vuokralle pikkurahalla.

Paroni pysyy auki hiljaisuudesta huolimatta

Kuutostien ja Artjärventien rajatarkastuspisteeltä on viitisen kilometriä Itä-Uudenmaan ehkä tunnetuimpaan taukopaikkaan, Pukaron Paroniin. Keskellä peltomaisemaa tönöttävä rakennuskompleksi näkyy kauas, ja tavallisesti paikka suorastaan sykkii elämää harvaan asutun maaseudun keskellä.

Nyt hiljaisuus on käsin kosketeltavaa. Pihassa on kaksi autoa ja kyltit kertovat supistetuista aukioloajoista. Paikkaa on pyörittänyt nyt kolmisen vuotta kauppiaspariskunta Aki Savolainen ja Milla Hiltunen.

Pukaron Paronin kauppa on edelleen auki, vaikka asiakasmäärät putosivat dramaattisesti liikkumisrajoitusten myötä. Kristiina Lehto / Yle

Savolaisen mukaan Pukaron Paronin asiakkaat koostuvat pääsääntöisesti työmatkalaisista, seuramatkalaisista, mökkeilijöistä ja muista tiellä liikkujista. Nyt kuutostiellä kulkee vain kuorma-autoja ja harvakseltaan yksittäisiä henkilöautoja.

Hiltusen mukaan ravintolatoimintaa on supistettu määräysten mukaisesti niin, että vain take away on sallittua. Asiakasvirrat ovat hiljentyneet merkittävästi, mutta ovet on tarkoitus pitää auki koko kevään.

– Asiakkaat saavat jatkossakin ruokaa ja juomaa ja ovet pidetään kyllä auki, Hiltunen vakuuttaa.

Pariskunta päätti laittaa toisen liikenneasemansa, noin 15 kilometrin päässä Paronista sijaitsevan Alppiruusun kiinni huhtikuun alusta alkaen, ja keskittää palvelut ja resurssit yhteen paikkaan.

"Poikkeusolot ovat poikkeusoloja, kaikki pitää tehdä mitä tehdä voi"

Kotkalainen kuorma-autonkuljettaja Toni Kauranen pysähtyy Paroniin kahville kesken työpäivän. Hiljentynyt tieliikenne on ammattiautoilijan mukaan silmiiinpistävää. Rajatarkastukset eivät ole tuoneet suurta muutosta työnkuvaan.

– Lauantaina minut pysäytettiin kerran, kysyttiin mihin ollaan menossa. Sen jälkeen on näytetty vaan, että ei muuta kuin usvaa putkeen, Kauranen sanoo.

Kuutostietä tasaisesti halkovat kuorma-autot kertovat, että tavaraa liikkuu ja elämä jatkuu. Vaikka hiljaisista kaupoista, tiesuluista ja poliisin ja armeijan läsnäolosta välittyy maailmanlopun katastrofin kuvakieli, monilla on tarve vakuuttaa, että tilanne menee kyllä ohi.

Arja ja Ilkka Ceder asuvat Lapinjärven Kimonkylässä. – Vielä 46 vuotta sitten kun muutin tänne, kaikissa taloissa oli lehmiä. Nyt niitä on kahdessa, Arja Ceder sanoo. Kristiina Lehto / Yle

Arja ja Ilkka Ceder käyvät normaaliolosuhteissa hoitamassa kauppa-asiat naapurimaakunnan puolella, mutta tämän suurempia konkreettisia muutoksia ei poikkeusolot ole pariskunnan elämään tuoneet.

– Poikkeusolot ovat poikkeusoloja. Kyllä me ollaan sitä mieltä, että kaikki pitää tehdä mitä tehdä voi. Jos nyt pitää Elimäen sijaan käydä kaupassa Lapinjärvellä tai Loviisassa, niin sitten käydään.

