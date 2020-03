Järjestäytynyt rikollisryhmä yritti viedä varastettuja arvoautoja Suomen kautta Venäjälle – lopulta Suomen rajavartiosto esti aikeet

Kaakkois-Suomen rajavartiosto epäilee järjestäytyneen rikollisryhmän varastaneen arvokkaita henkilöautoja Schengen-alueelta. Rikollisryhmän tarkoituksena on ollut viedä autot myytäväksi Venäjälle.

Tapaukset ajoittuvat vuoden 2019 maaliskuun ja vuoden 2020 helmikuun väliselle ajalle.

Rikoksia tutkineen Kaakkois-Suomen rajavartioston mukaan anastettuja autoja oli ainakin kolme.

Maaliskuussa 2019 rikollisryhmä toi Audi A8 -merkkisen henkilöauton Puolan ja Viron kautta Suomeen. Ryhmä yritti viedä auton Venäjälle Lappeenrannan Nuijamaan rajanylityspaikan kautta, mutta aikeet tyssäsivät Kaakkois-Suomen rajavartioston tarkastukseen.

Helmikuussa 2020 puolestaan rikollisryhmä toi Volkswagen Amarok- merkkisen auton Saksan kautta Suomeen.

– Tämä auto jäi rajavartioston haaviin Vaalimaalla, kertoo tutkinnanjohtaja, luutnantti Ville Ahokas Kaakkois-Suomen rajavartiostosta.

Liäsäksi rajavartiolaitos epäilee, että rikollisorganisaatio vei Saksan, Puolan ja Valko-Venäjän kautta Venäjälle yhden katumaasturin tammikuussa 2020.

Alun perin epäiltyinä viisi venäläistä

Varkaat olivat vieneet henkilöautot autokaupoista tai parkkipaikoilta.

Rikollisryhmä muutti autojen tunnistetiedot. Lisäksi rikollisorganisaatio käytti hyväkseen varastettuja tai kadonneita venäläisiä rekisteriotelomakkeita ja ajoneuvoihin kuulumattomia rekisterikilpiä.

Kaakkois-Suomen rajavartiosto on tutkinut tapausta törkeänä kätkemisrikoksena. Epäiltyinä on ollut viisi venäläistä henkilöä. Heistä kolme on edelleen vangittuina.

– Kaksi muuta vapautettiin. Heitä ei ole enää syytä epäillä rikoksesta, Ahokas sanoo.

Rajavartiolaitos arvioi rikollisorganisaation saaman hyödyn olevan huomattava, vähintään 100 000 euroa.

Tapauksen esitutkinta on valmistunut, ja asia siirretty syyttäjälle syyteharkintaa varten.

Todennäköisesti kymmeniä autoja viety

Kaakkois-Suomen rajavartioston rikostorjuntayksikkö teki tutkinnan aikana tiivistä yhteistyötä muun muassa Venäjän, Saksan ja Puolan viranomaisten sekä Euroopan poliisiviraston kanssa.

Tutkinnan aikana ilmeni, että varastettuja autoja on todennäköisesti enemmänkin. Ahokkaan mukaan epäilyksenä on, että Schengen-alueelta on viety jopa kymmeniä autoja.

Nämä tapaukset ovat muiden Euroopan maiden viranomaisten tutkittavina, koska autoja ei ole havaittu Suomessa.