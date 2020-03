Kuinka käy festarikesän? – Hallitukselta perätään kolmen kuukauden linjausta massatapahtumista

Suomalaiset festivaalijärjestäjät toivovat hallitukselta ja viranomaisilta nopeasti koko kesän kattavaa linjausta suurtapahtumien suhteen.

Tällä hetkellä kokoontumisrajoitukset ovat voimassa 13.5. asti.

Ensimmäiset isot kesätapahtumat järjestetään heti kesäkuun alkupuolella. Niiden suunnittelu etenee toistaiseksi sen mukaan, että festivaalit toteutuvat.

Toistaiseksi ainoa peruutettu kesäfestivaali on kesäkuun lopulle suunniteltu Järvenpään Puistoblues. Sen peruuttamisesta ilmoitettiin eilen. Perusteluksi kerrottiin koronasta johtuva epävakaa tilanne.

Jos tieto kokoontumisrajoitusten jatkumisesta tulee vasta kuukautta ennen festivaalia, ehtii järjestäjille syntyä kallis lasku. Tulopuoli on jo romahtanut: epävarmuuden takia lipunmyynti on merkittävästi normaalivuosia hiljaisempaa.

Mitä lähempänä tapahtumaa tieto peruuntumisesta tulee, sitä enemmän järjestelyistä on ehtinyt syntyä työkuluja, tilausvelvoitteita ja vastaavia sitoumuksia, selittää Fullsteam Agencyn operatiivinen johtaja Johannes Kinnunen.

Fullsteam vastaa muun muassa Helsingin Nordiksella 11.-13.6. järjestettävästä Sideways-festivaalista, ja kesäkuun lopun Provinssista.

– Jos saisimme vähintään kolmen kuukauden osalta päätöksen siitä, saako tapahtumia järjestää, meidän suunnitelmamme voisivat olla paljon realistisempia. Kuluja ei tulisi niin paljon, eikä asiakkaiden tarvitsisi jännittää viimeiseen asti onko tapahtumaa vai ei.

Iltatunnelmaa viime kesän Sideways-festivaaleilta. Riikka Vaahtera/Sideways

Festivaalit samassa veneessä

Useimpien festivaalien järjestelyt, kuten lupa-asioiden hoito, ruokamyynnin järjestäminen ja artistisopimuksien sinetöinti etenee niin normaalisti kuin se näissä oloissa on mahdollista.

Tähän mennessä esimerkiksi Sidewaysin esiintyjistä yksikään ei ole ilmoittanut peruuttavansa tuloaan, toteaa Fullsteamin Johannes Kinnunen.

– Onhan maailmalla nähty tilanteita, joissa festivaaleja on peruttu päivää ennen. Se on kuitenkin järjestäjien kannalta kallein mahdollinen vaihtoehto. Ei meillä ole mitään tarkkaa päivää, jolloin on pakko viheltää peli poikki, mutta mitä pikemmin tiedetään, sen parempi.

Kustannukset riippuvat siitä, miten paljon ennen tapahtumaa viranomaisten antama perumismääräys tulee, mitä vakuutus siinä tilanteessa korvaa, ja mitä sopimuksia saadaan vielä viime hetkellä peruutettua.

– Fullsteam ei tähän kaadu, vaikka joutuisimme peruuttamaan, mutta raskaat taloudelliset tappiot siitä tulisi. Tämä on todella haastava asia, mutta maailmassa on toki nyt vakavampiakin asioita kuin festivaalien kohtalo.

Esimerkiksi festivaalien ruokamyynnistä on tehty sopimuksia, joiden purkaminen voi olla mahdotonta. Sanna Vilkman / Yle

Provinssin, Ruisrockin, Ilosaaren, Flown ja muiden suurimpien festivaalien järjestäjät ovat keskenään yhteydessä lähes päivittäin, kertoo Kinnunen.

– Kollegafestivaalit pohtivat koko ajan yhdessä sitä, missä mennään. Suomen festivaalit ovat tässä ihan samassa veneessä keskenään.

Rockfest on festivaalikesän ensimmäinen iso tapahtuma: se on tarkoitus järjestää 5. kesäkuuta Tampereella. Promoottori Timo Isomäen mukaan festarin järjestelyt ovat vielä sujuneet normaalisti.

– Rockfestin lipputilanne on hyvässä mallissa, mutta kyllä tässä alkaa aika mennä kortille. Päätökset festivaalin järjestämisestä pitää tehdä huhtikuun aikana tai viimeistään toukokuun alussa.

Isomäki edustaa Nelonen Media Liveä, jolla on kesän aikana 15 festivaalia. Myös hän toivoisi, että linjauksia yleisötapahtumien osalta voitaisiin tehdä pidemmälle kesään.

– Kyllä tässä kulut juoksevat, kun festareille tilataan etukäteen tavaroita. Mutta tämä tilanne on ymmärrettävästi vaikeaa vähän jokaisella alalla.

Espanjalaisohjaaja Carlos Sauran isännöimä keskustelutilaisuus Sodankylän elokuvajuhlilla vuonna 2017. Uula Kuvaja

Sodankylän elokuvajuhlat viettävät syntymäpäiviä – ehkä

Useimmat festivaalit ilmoittavat Sidewaysin tapaan seuraavansa viranomaisten ohjeita, ja jatkavansa järjestelyjä ainakin virallisesti luottavaisina siihen, että tapahtuma toteutuu.

Kesän ensimmäisiin festivaaleihin kuuluva, 10.-14.6. järjestettävä Sodankylän elokuvajuhlat viettää tänä kesänä 35-vuotisjuhliaan. Midnight Sun Film Festival ilmoittaa verkkosivuillaan (siirryt toiseen palveluun) kertovansa pian suurenmoisia uutisia festivaaliin liittyen.

Toiminnanjohtaja Ari Lehtola vastaa puhelintiedusteluun elokuvajuhlien kohtalosta napakasti.

– Me järjestetään täällä festivaalia, ja ilmoitetaan kyllä, jos tilanne muuttuu.

Lähes sadan tapahtuman yhteisen kattojärjestön, Finland Festivalsin, toiminnanjohtajan Kai Amberlan mukaan kaikki elättelevät yhä toiveita siitä, että rajoitukset päättyvät ennen kesän suurtapahtumia.

Silti etenkin alkukesän tapahtumien järjestäjät ovat joutuneet pohtimaan, voiko tapahtumaa järjestää ollenkaan.

Kuopio tanssii ja soi -festivaalin on määrä käynnistyä kesäkuun 10. päivä. Toni Pitkänen / Yle

Uskaltavatko ihmiset tulla – ja onko heillä varaa?

Jos tapahtuma on kesäkuun alussa, on lopullinen päätös perumisesta tai järjestämisestä tehtävä todennäköisesti huhtikuun aikana, Kai Amberla laskeskelee.

Tilannetta mutkistaa tartuntatautilaki, jonka perusteella aluehallintovirasto voi perua yleisötapahtumat kuukaudeksi kerrallaan.

– Nyt hallitus on jatkanut rajoitustoimenpiteitä 13.5. asti, mutta festivaalien on hyvin vaikea tehdä päätöksiä järjestämisestä tai järjestämättä jättämisestä vain kuukauden varoitusajalla.

Rockfestin on tarkoitus käynnistää festarikesä 5.-7.6. Pääesiintyjä on Iron Maiden. Live Nation

Suuret, Ruisrockin kaltaiset kaupalliset tapahtumat joutuvat raskaan koneistonsa vuoksi tekemään perumispäätöksiä melko nopeasti. Amberla kuitenkin huomauttaa, että suurin osa festivaaleista on pieniä tapahtumia.

– Jos epidemian huippu menee ajoissa ohi, saattaa olla mahdollista että pienemmät tapahtumat voidaan järjestää ongelmitta.

Jos heinäkuulle suunnitellut festivaalit voidaan toteuttaa, on ilmassa niidenkin osalta monta kysymysmerkkiä. Amberla huomauttaa, että suurten lomautusten takia ihmisillä ei ole välttämättä rahaa kulttuuritapahtumiin.

– Uskaltavatko ihmiset edes tulla isoihin yleisötapahtumiin pelätessään virusta, vai tuleeko niihin päinvastoin yleisöryntäys, kun kaikki ovat olleet kotona eristyksissä?