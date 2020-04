Säätiöt ottivat työkkärin roolin ja ryhtyivät auttamaan taiteilijoita – sarjakuvantekijä Kati Rapia on yksi tuhansista tuen hakijoista

Maaliskuun puolivälissä kuvataiteilija ja sarjakuvantekijä Kati Rapialta vedettiin matto alta. Valokuvataiteeseen erikoistunut galleria peruutti silloin hänen näyttelynsä. Rapian piti esitellä valokuvien palasista tehtyjä kollaaseja. Melancholia Still Lifes olisi ollut osin omaelämäkerrallinen ja dokumentaarinen näyttely, ja avajaiset oli määrä pitää valokuvagalleria Hippolytessä 22. maaliskuuta.

– Olin työskennellyt monta kuukautta näyttelyn eteen ja maksanut monen tonnin laskun tuotantokuluista. Siinä syntyi monien tuhansien eurojen arvosta turhaa työtä, Rapia sanoo.

Sarjakuvataiteen valtionpalkinnon toissa vuonna saanut Rapia on yksi tuhansista suomalaistaiteilijoista, jotka menettivät mahdolliset tulonsa koronaepidemian takia. Samassa veneessä ovat esimerkiksi freelancer-näyttelijät, sirkustaiteilijat ja muusikot.

Kuvataiteilijoille näyttelyt ovat merkittävä myyntitapahtuma. Sen lisäksi ne vaikuttavat tulevien projektien rahoitukseen, kuten apurahoihin.

– Näyttelyt ovat ainoa mahdollisuus näyttää museoille ja mahdollisille yksityisille ostajille, mitä on tullut tehtyä, Rapia sanoo.

Hän asuu ja työskentelee Loviisassa. Ateljee on vanhassa meijerissä.

"Koira nimeltä Zen eli poikkeustilallisia merkintöjä" -sarja on syntynyt koronaepidemian aikana. Kati Rapia

Puolentoista miljoonan potti jaossa

Yksityisistä säätiöistä on tullut Suomessa yhä merkittävämpiä taiteen tukijoita. Koronaepidemian seurauksena moni niistä sähköistyi ja alkoi etsiä nopeita ratkaisuja tulonsa menettäneiden taiteilijoiden auttamiseksi. Suurista säätiöistä viisi kokosi vuorokaudessa 900 000 euron potin, johon valtio lähti mukaan. Kasaan saatiin yhteensä 1,5 miljoona euron hätäapupaketti, joka on tarkoitus jakaa freelancer-taiteilijoille huhtikuun aikana. Rahan jakaa Taiteen edistämiskeskus (Taike), joka rahoittaa freelancereita.

Hätäapupaketin säätiöt Suomen Kulttuurirahasto 500 000 e

Jane ja Aatos Erkon säätiö 100 000 e

Saastamoisen säätiö 100 000 e

Svenska kulturfonden 100 000 e

Jenny ja Antti Wihurin rahasto 100 000 e

Korona-apurahoja on jaossa myös muualta, ja sarjakuvantekijä Rapia kertoo olevansa yksi poikkeustilan synnyttämien apurahojen hakijoista.

– Apuraha on tosi tärkeä lamaantumisen estämiseksi. Mä luulen, että tosi monella on sama ajatus. Että pystytään ajattelemaan eteenpäin, Rapia sanoo.

Taike jakaa 1,5 miljoonan euron potista 3000 euron apurahoja, eli tukea on luvassa 500 taiteilijalle.

Anna Talasniemi johtaa Koneen säätiötä. Eleni Paspatis / Yle

Koneen säätiö tukee taiteilijoiden työtä kotona

Hätäapupaketin valtion kanssa kasaan saaneiden säätiöiden lisäksi liikkeellä on myös muita auttajia (siirryt toiseen palveluun): esimerkiksi Koneen säätiö laittoi maaliskuun loppupuolella hakuun kotiresidenssiapurahat, joilla se pyrkii helpottamaan taiteilijoiden taloudellisesta ahdinkoa koronaepidemiassa. Kyse on rahallisesta tuesta, jolla taiteilijat voivat työskennellä kolme kuukautta kotonaan. Summat ovat houkuttavia. Koneen säätiö myöntää kotona työskentelyyn 2 400–3 500 euroa kuukaudessa hakijan kokemuksen mukaan.

– Tämä on yksi mahdollisuus olla tukemassa taiteilijoita, jotta he pystyvät työskentelemään myös tällaisena aikana, Koneen säätiön johtaja Anna Talasniemi sanoo.

Suomen vauraimman säätiön apurahoista käydään vuosittain kova kilpailu, ja Koneen säätiö jakoi niitä viime vuonna lähes 32 miljoonalla eurolla. Summasta noin neljännes meni taiteelle, ja vain noin neljä sadasta taiteen hakemuksesta hyväksyttiin.

Koronaepidemian aiheuttaman poikkeuksellisen tilanteen seurauksena säätiön hallitus on päättänyt hieman höllentää seulaa. Kotiresidenssiapurahoja on tarkoitus myöntää enemmän kuin säätiön normaalissa apurahahaussa. Haun suosio yllätti Koneen säätiön, sillä hakemuksia tuli melkein 3 500 kappaletta. Haku päättyi sunnuntaina.

Mallia kotiresidenssiin on otettu Varsinais-Suomessa sijaitsevasta Saaren kartanosta, jossa Koneen säätiö on pyörittänyt residenssitoimintaa yli 10 vuotta. Sen ideana on saattaa yhteen eri alojen taiteilijoita ja tutkijoita. Kotiresidenssissä kokemuksia jaetaan toisten taiteilijoiden kanssa etänä.

– Sitä kautta voi löytää uusia työskentelytapoja ja kehittää omaa taiteellista työskentelyään, Talasniemi sanoo.

Hän uskoo, että koronaepidemian aiheuttama poikkeustila vaikuttaa taiteen ja kulttuurin arvostukseen tulevaisuudessa.

– Ehkä niiden merkitys yhteiskunnassa nähdään tämän jälkeen entistä tärkeämpänä, Talasniemi toteaa.