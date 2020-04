Koronapotilaita kuljettava risteilyalus Zaandam anelee Floridalta pääsyä satamaan – Merillä seilaa yhä risteilijöitä, jotka eivät ole päässeet maihin

Floridan kuvernööri on sanonut, että hän ei halua Zaandamin koronavirukseen sairastuneita matkustajia osavaltionsa niskoille.

Maailman merillä kulkee edelleen risteilyaluksia, jotka ehtivät lähteä liikkeelle ennen kuin koronaviruspandemia seisautti valtaosan kansainvälisestä matkustamisesta.

Laivojen suunnitellut matkaohjelmat ovat menneet uusiksi, kun valtiot ovat sulkeneet rajojaan eikä risteilyaluksia ole päästetty satamiin. Osa matkustajista on eristettynä hytissään eikä tiedä, miten ja milloin on mahdollista päästä kotiin.

Risteilyvarustamoiden etujärjestö CLIA kertoi CNN-kanavalle tiistaina (siirryt toiseen palveluun), että 3,8 prosenttia sen jäsenyhtiöiden aluksista on yhä merillä. Kyse on noin kymmenestä aluksesta, sillä etujärjestöön kuuluu CNN:n mukaan 38 yhtiötä, joilla on yhteensä 277 alusta.

Esimerkiksi nämä laivat ovat yhä merellä:

Zaandam: Jo neljä matkustajaa kuollut

Kun risteilyalus Zaandam lähti Buenos Airesista Argentiinasta 7. maaliskuuta, sen kyydissä oli 1 243 matkustajaa ja 586 miehistön jäsentä.

Tähän mennessä neljän iäkkään matkustajan on kerrottu kuolleen ja laivayhtiön mukaan ainakin 73 matkustajaa sekä 116 miehistön jäsentä ovat ilmoittaneet influenssan kaltaisista oireista. Kahdeksalla kyydissä olevalla on vahvistettu koronavirustartunta.

Laivalla olijat pääsivät maihin viimeksi 14. maaliskuuta Punta Arenasissa Chilessä. Sen jälkeen Etelä-Amerikan maat ovat sulkeneet satamansa Zaandamilta, joka matkaa nyt Karibianmerellä kohti Floridaa.

Alus pääsi sunnuntaina Panaman kanavan läpi neuvoteltuaan useita päiviä Panaman viranomaisten kanssa. Läpikulkumatkalla matkustajia käskettiin sammuttamaan hyteistään valot ja pitämään verhot suljettuina.

On epäselvää, pääsevätkö matkustajat Floridassakaan pois laivasta.

Floridan kuvernööri Ron DeSantis on suhtautunut torjuvasti Zaandamin matkustajiin.

– Näemme tämän suurena, suurena ongelmana, emmekä halua, että ihmisiä dumpataan Etelä-Floridaan juuri nyt, DeSantis sanoi Fox Newsille (siirryt toiseen palveluun) maanantaina.

Floridan kuvernööri Ron DeSantis. AOP

Presidentti Donald Trump kehotti tiistain tiedotustilaisuudessa DeSantisia muuttamaan mieltään ja sanoi soittavansa kuvernöörille.

– Sillä laivalla kuolee ihmisiä. Aion tehdä sen, mikä on oikein, Trump sanoi Reutersin mukaan.

Rotterdam: Sisaraluksensa saattaja

Zaandam-risteilijän kanssa yhtä matkaa kulkee sen sisaralus Rotterdam, joka lähetettiin San Diegosta Zaandamin avuksi.

Viikonloppuna satoja Zaandamin terveiksi oletettuja matkustajia siirrettiin Rotterdamin kyytiin Panaman edustalla. Rotterdamilta puolestaan tuotiin Zaandamille ruokaa, koronavirustestejä ja terveydenhuollon henkilökuntaa.

Laivayhtiön mukaan matkustajat ovat kummallakin aluksella eristettyinä hytteihinsä.

AP:n haastattelema matkustaja Emily Spindler Brazell kuvaa, että heille on tarjoiltu hienoja aterioita ja viiniä, eikä puheluista tarvitse maksaa. Mutta kaikkien pitää pysyä hyteissään.

– Kapteeni sanoi jotenkin niin, että ´Tämä ei ole enää matka. Tämä ei ole risteily. Tämä on humanitaarinen tehtävä.´

Coral Princess: Toistaiseksi ei sairastuneita

Myös Chilen Santiagosta 5. maaliskuuta lähtenyt Coral Princess -risteilijä matkaa kohti Floridaa, mutta erilaisissa tunnelmissa kuin Zaandam.

Toistaiseksi kenenkään Coral Princessin kyydissä olevan ei ole kerrottu kärsivän koronavirukseen viittaavista oireista. Laivalla matkustava englantilainen Mick Turnball kertoo Kent Onlinen maanantaina julkaisemassa haastattelussa (siirryt toiseen palveluun), että laivan palvelut ovat yhä auki.

Turnballin mukaan hänen seurueensa oli ollut ennakolta huolissaan matkalle lähtemisestä koronaviruksen takia. Matkanjärjestäjä oli kuitenkin vakuutellut, että kaikki menisi hyvin, eikä varatusta risteilystä olisi saanut rahoja takaisin.

Matkaa oli kestänyt vain muutamia päiviä, kun risteily-yhtiö Princess Cruises ilmoitti keskeyttävänsä toimintansa.

Matkustajia ei ole päästetty maihin Etelä-Amerikassa, ja nyt aluksen on määrä saapua Floridan Fort Lauderdaleen 4. huhtikuuta.

Columbus: Matkustajia vaihdettiin merellä

Brittiyhtiö Cruise & Maritime Voyagesin Columbus-alus lähti pitkälle maailmanympärysristeilylle jo tammikuussa. Laiva ei saanut päästää matkustajiaan maihin Aasiassa, joten se on nyt pitkällä matkalla Lontoon lähellä sijaitsevaan Tilburyn satamaan, jonne sen pitäisi saapua 13. huhtikuuta.

Columbus ja saman yhtiön toinen alus Vasco da Gama vaihtoivat yli 200 matkustajaa keskenään Phuketin edustalla Thaimaassa pari viikkoa sitten. Yhtiön mukaan (siirryt toiseen palveluun) tähän päädyttiin, kun selvisi, että laivat eivät pääse Kaakkois-Aasian tai Intian satamiin.

Eurooppalaisia matkustajia siirtyi pohjoiseen matkaavalle Columbukselle ja australialaisia ja uusiseelantilaisia Vasco da Gamalle, joka on sittemmin jo saapunut Australiaan.

Kummallakaan laivalla ei ollut havaittu koronavirustapauksia, mutta Australian yleisradioyhtiö ABC:n mukaan (siirryt toiseen palveluun) kaikki Vasco da Gamalla olleet australialaiset on viety kahdeksi viikoksi karanteeniin.

Voit keskustella aiheesta torstaihin klo 23 asti.

Lähteinä käytetty myös:

The Guardian 27.3: 'Stranded at sea': cruise ships around the world are adrift as ports turn them away (siirryt toiseen palveluun)

CNN 1.4: Cruise ships are still scrambling for safe harbor (siirryt toiseen palveluun)

Lähteet: AP, AFP, Reuters