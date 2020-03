Jäljittävän henkilökunnan puute esteenä koronatestauksen lisäämiselle – "Monessa sairaanhoitopiirissä yksi infektiolääkäri, jonka pitäisi nämä jäljitykset tehdä"

THL:n terveysturvallisuusjohtajan Mika Salmisen mukaan erilaisia teknisiä ratkaisuja on mietitty avuksi jäljittämistyöhön.

Yhtenä esteenä koronatestaamisen lisäämiselle on tartuntaketjuja jäljittävän henkilökunnan puute.

Asia kävi ilmi tänään tiistaina Ylen A-studiossa, jossa asiasta olivat keskustelemassa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen terveysturvallisuusosaston johtaja Mika Salminen, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen sekä Mehiläisen lääketieteellinen johtaja Kaisla Lahdensuo.

– Jos testi on positiivinen, jonkun pitäisi huolehtia siitä, että kontaktit jäljitetään, käydään ne kaikki läpi ja sitten asetetaan ne ihmiset karanteeniin. Koska muuten jää roikkumaan ilmaan, että mikäs tämä lopputulos oli, Salminen selitti.

Salminen huomautti, että kyseessä on manuaalinen ja työläs prosessi.

– Erilaisia teknisiä ratkaisuja on mietitty. Ne eivät ole ihan helppoja ottaa käyttöön, mutta silti siinä tarvitaan ne ihmiset, jotka ohjeistavat ja kertovat, ketkä pannaan karanteeniin ja ketkä ovat eristyksissä, Salminen jatkoi.

Infektiolääkärit tekevät jäljitystä

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen sanoi, ettei usko, että missään päin Suomea on tarpeeksi tämän tyyppistä henkilökuntaa.

Hän huomautti, että kun Suomen ensimmäinen koronatapaus todettiin Lapissa, kiinalaisnaisen kontakteja yritettiin löytää hyvin intensiivisesti. Kaikkia kontakteja ei silloinkaan löydetty, vaikka silloin kaikki Suomen infektiovoimavarat olivat tätä yhtä jäljitystä tekemässä.

– Nyt meillä on jo tuhansia potilaita ja THL:llä on varmaan se kymmenen ihmistä suurin piirtein tätä jäljitystä tekemässä. Monessa sairaanhoitopiirissä on yksi infektiolääkäri, jonka pitäisi potilaiden hoidon lisäksi nämä jäljitykset yrittää tehdä, Lehtonen sanoi.

Voisiko ajatella joissain tilanteissa, että joku muukin tekisi sitä jäljitystyötä. Kaisla Lahdensuo

Mehiläisen lääketieteellinen johtaja Kaisla Lahdensuo pohti, onko tarpeen, että tällaisessa tilanteessa jäljitystyötä tekevät koulutetut infektiolääkärit, joita tarvittaisiin muissakin töissä.

– Voisiko ajatella joissain tilanteissa, että joku muukin tekisi sitä jäljitystyötä, Lahdensuo kysyi.

Salminen totesi pitävänsä hyvänä asiana, että yksityinen ja julkinen sektori pystyisivät toimimaan nyt yhdessä. Hän kuitenkin huomautti, että karanteenipäätöksiä voivat tehdä vain virkalääkärit.

– Mutta sen sijaan kyllähän tätä jäljitystyötä voisivat tehdä myös teidän toimijat, Salminen sanoi Lahdensuolle.

Lehtonen tiesi kertoa, että Saksassa paljon työvoimaa vievään touhuun on rekrytoitu kymmenen tuhatta lääketieteen opiskelijaa.

Pullonkauloja myös muualla

Salmisen mukaan jäljityshenkilökunnan pula ei ole ainoa syy siihen, ettei Suomessa voida testata laajasti kaikkia hengitystieoireista kärsiviä.

– Alkuun oli myös kapasiteettihaastetta, se on myönnettävä. Tämä on uusi testi. Ei sitä tyhjästä polkaista noin vain, Salminen selitti.

Hän korosti, että testit halutaan tehdä laadukkaasti ja tulosten täytyy olla luotettavia. Testejä tekevien laboratorioiden täytyy olla validoituja, jotta tulokset eivät olisi sattumanvaraisia.

– Siinä on tietty sisäänajoaika, joka vaaditaan, jotta tulokset olisivat oikeita eikä ihminen saa vahingossa väärää negatiivista, Salminen sanoi.

Yksi merkittävä tekijä on myös se, että näytteenottajien täytyy olla hyvin suojautuneita, koska testi otetaan läheltä potilaan naamaa. Kaikkia suojavarusteita ei voida tuhlata pelkkään testaamiseen.

– Suojautumista tarvitaan erityisesti sairaalassa, jotta ne ihmiset, jotka hoitavat sairaita ihmisiä olisivat suojautuneet. Pakko priorisoida näitä ihmisiä ensin, Salminen totesi.

Tarvitaan myös muita keinoja

Salminen myös korosti, että laaja testaaminen ei ole ainoa keino, jolla epidemiaa voidaan torjua. Hänen mukaansa tarvitaan niin sanottua hybridistrategiaa, jossa on mukana myös muita keinoja: testaus, fyysisten kontaktien vähentäminen ja hyvä hoito.

– Kansainvälisissä järjestöissä minua on eniten ihmetyttänyt se, että puhutaan testaamisesta, mutta entäs sitten se hoito. Se on meidän mielestä tärkeätä, Salminen sanoi viitaten ilmeisesti maailman terveysjärjestön WHO:n kehotukseen testata kaikki epäillyt tapaukset.

Tällä hetkellä puuttuu se johtoajatus, mitä tehdään sitten kun löydetään näitä ihmisiä. Lasse Lehtonen

HUSin Lasse Lehtonen kaipasi tarkkaan laadittua testausstrategiaa, jossa määritellään, keitä testataan ja mitä tehdään sen jälkeen, kun on testattu.

– Meillä pitäisi olla joku strategia, jolla me rajaamme tämän epidemian etenemistä ja hoitoa. Se väistämättä tulee vaatimaan ihmisresursseja sen tekeminen. Tällä hetkellä puuttuu se johtoajatus, mitä tehdään sitten kun löydetään näitä ihmisiä, Lehtonen totesi.

Mika Salmisen mukaan THL ei voi yksinään tällaista johtoajatusta tuoda. Kriisissä tehdään hänen mukaansa yhteistyötä muiden yhteiskunnan toimijoiden kanssa.

Hallitus pitää huomenna keskiviikkona tiedotustilaisuuden, jossa se on luvannut kertoa lisää muun muassa testauskapasiteetin kasvattamisesta.

