21 vastausta lasten ja nuorten kysymyksiin: Johtuuko korona siitä, että joku Kiinassa söi lepakon? Saanko virpoa? Voinko pyöräillä? Mistä lomautetuille rahaa?

Suurin osa vakavista koronatapauksista on ollut aikuisilla, mutta myös nuori voi levittää sairautta eteenpäin. Tiina Jutila / Yle

Lapsilla on monia huolia ja kysymyksiä koronavirukseen liittyen. Etsimme asiantuntijoilta vastauksia näihin kysymyksiin.

Sairaus

1. Miten vaarallinen korona on todellisuudessa lapsille?

Suurin osa tapauksista on ollut aikuisilla. Tähänastisten raporttien mukaan lapsilla koronavirusinfektio on lähes poikkeuksetta lieväoireinen. Pieni osa sairastuneista lapsista on kuitenkin tarvinnut sairaalahoitoa.

Vastaajana THL:n asiantuntijalääkäri Emmi Sarvikivi.

2. Onko alle kouluikäisiä menehtynyt koronaan?

Lasten kuolemat ovat olleet harvinaisia, mutta joitakin tapauksia on raportoitu. Pienen vauvan kuolemasta Yhdysvalloissa uutisoitiin joitakin päiviä sitten, mutta tarkkaa tietoa tapauksesta ei ole julkaistu.

Vastaajana THL:n asiantuntijalääkäri Emmi Sarvikivi.

3. Tiktokissa sanotaan, että korona johtuu siitä, että joku söi Kiinassa lepakon. Pitääkö tämä paikkaansa?

Arvellaan, että virus on siirtynyt ihmiseen eläimestä, mahdollisesti lepakosta. Täysin varmaa tietoa ei ole. Tiktokin tarina ei liene tosi.

Vastaajana THL:n asiantuntijalääkäri Emmi Sarvikivi.

Suoraan lepakolta ei ihminen voi virustartuntaa saada. Jokin isompi nisäkäs on voinut tartuttaa lepakosta saadun koronaviruksen ihmiseen. Tutkimukset kumoavat salaliittoteorian siitä, että virus olisi ihmisen tekemä.

Käsien pesu on tärkeää, jotta koronavirus ei tarttuisi. Ilkka Klemola / Yle

Tarttuminen

4. Voinko leikkiä pihalla kolmen kaverini kanssa vai voiko korona tarttua?

Tätä pitää vähintäänkin välttää.

THL:n asiantuntijalääkäri Emmi Sarvikivi kieltäisi tämän, koska leikkiessä syntyy usein lähikontakti. Tällöin virus voi tarttua, jos joku leikkijöistä kantaa virusta. Siksi ei kannata leikkiä kaveriporukassa edes ulkona, hän sanoo.

Tampereen kaupungin epidemiologi, tartuntatautilääkäri Sirpa Räsänen sallisi pihaleikit, jos kukaan ei ole kipeä, eikä olla lähekkäin.

5. Saanko järjestää kavereilleni ulkosynttärit?

Olisi parempi, jos malttaisit odottaa synttäreiden järjestämisen kanssa ja pitää ne sitten, kun on taas palattu normaaliin elämään. Järjestä sitten vaikka jymyjuhlat.

Vastaajana Tampereen kaupungin epidemiologi, tartuntatautilääkäri Sirpa Räsänen

6. Jos olen terve, voinko käydä pyöräilemässä kaverin kanssa ulkona?

Jos molemmat ovat oireettomia, ja pysyttelette koko ajan vähintään metrin etäisyydellä toisistanne, voitte käydä pyöräilemässä yhdessä. Aikuisen olisi hyvä olla mukana tällaisissa tilanteissa varmistamassa, etteivät säännöt unohdu.

Vastaajana THL:n asiantuntijalääkäri Emmi Sarvikivi.

7. Voinko tavata vanhempaani, joka asuu Uudellamaalla?

Voit. Lapsella on oikeus pitää yhteyttä molempiin vanhempiinsa. Lapsen tapaamisoikeus on yksi poikkeuksista Uudenmaan eristämisessä. Lapsen saa myös noutaa Uudellemaalle muualta Suomesta.

Näin sanoo poliisi ohjeissaan. (siirryt toiseen palveluun)

Tänä pääsiäisenä ei kannata lähteä virpomaan, mutta kotona voi syödä itse suklaamunia. Ismo Pekkarinen / AOP

8. Saanko virpoa?

Oman perheen kesken voi virpoa, mutta ulos naapurustoon tai sukulaisten luo ei pidä lähteä. Isovanhemmat voivat virpoa puhelimitse tänä vuonna.

Vastaajana THL:n asiantuntijalääkäri Emmi Sarvikivi.

9. Voiko leikkipuistoissa käydä leikkimässä? Voiko tartunnan saada hiekkalaatikosta?

Voi käydä, jos on mahdollista pysytellä vähintään parin metrin etäisyydellä muista, pitää käsineet kädessä ja huolehtii käsienpesusta leikkimisen jälkeen. Yhdessä muiden lasten kanssa ei voi leikkiä, paitsi omien sisarusten, koska lähikontakti syntyy silloin helposti vahingossakin.

Virus ei tartu hiekkalaatikosta, mutta lelujen välityksellä se voi tarttua. Jos ennen leluun koskemista joku on kaivanut vaikkapa nenää ja siirtänyt viruksen sieltä leluun, ja joku muu ottaa pian tämän jälkeen lelun käteensä ja sitten hieroo esimerkiksi silmiään, on mahdollista että virus siirtyy lelun välityksellä ihmisestä toiseen.

Vastaajana THL:n asiantuntijalääkäri Emmi Sarvikivi.

10. Voinko kutsua kavereita yökylään tai mennä itse yökylään?

Et voi. Kaikkia lähikontakteja tulee nyt välttää.

Vastaajana THL:n asiantuntijalääkäri Emmi Sarvikivi.

Rajoitukset

11. Miksi en saa tavata isovanhempia?

Koska isovanhemmat ovat yleensä aika iäkkäitä. Heillä voi olla sellaisia sairauksia, että jos koronavirus tarttuu heihin, niin he voivat sairastua vakavasti. Siksi vanhoja ihmisiä on neuvottu olemaan tapaamatta ketään, ellei ole ihan pakko.

Vastaajana Tampereen kaupungin epidemiologi, tartuntatautilääkäri Sirpa Räsänen

12. Miksi vanhemmat kieltävät minua nyt liikkumasta ja näkemästä kavereita? Voivatko he tehdä niin ja millä lakipykälällä?

Vanhempia on itseäänkin määrätty vähentämään omaa liikkumistaan ihmisten ilmoilla. Heitä on käsketty myös kieltämään lapsiaan liikkumasta ja näkemästä kavereita. Mitä vähemmän ihmiset liikkuvat ja tapaavat toisiaan, sitä vaikeampi viruksen on levitä. Mutta vanhemmat saavat kyllä aina käskeä omia lapsiaan, siihen ei tarvita mitään erityistä lakia.

Vastaajana Tampereen kaupungin epidemiologi, tartuntatautilääkäri Sirpa Räsänen

Se, että suosituksia pitää noudattaa, ei tarkoita, etteikö asiasta voisi olla ärtynyt, harmissaan ja turhautunut.

Vastaajana Mannerheimin Lastensuojeluliiton sosiaalipsykologi Tatjana Pajamäki.

Kuvituskuva. Etäkoulussa voi olla yhteydessä opettajaan ja luokkakavereihin tietokoneella tai puhelimella. Tiina Jutila / Yle

13. Mitä jos äidin luona minun pitää olla yksin kotona karanteenissa, mutta isä päästää minut tapaamaan kavereita? Kumpaa minun pitää totella?

Huoltajien pitäisi sopia näistä asioista keskenään. On tosi harmillista, että joudut välimaastoon vanhempien mielipiteiden takia. Kannattaa neuvotella molempien vanhempien kanssa ja pyytää perusteluita heiltä. Suositus on nyt välttää kontakteja.

Vastaajana Mannerheimin Lastensuojeluliiton sosiaalipsykologi Tatjana Pajamäki.

Vanhempien pitää sopia pelisäännöistä keskenään. Muista silti itsekin, että kavereita ei saa tavata ainakaan, jos olet kipeä.

Vastaajana Tampereen kaupungin epidemiologi, tartuntatautilääkäri Sirpa Räsänen.

14. Pelkään, että menetän parhaat kaverini karanteenin aikana. Miten pidän yhteyttä ystäviini?

Kaikki nuoret ja lapset ovat samassa tilanteessa, et ole ainoa. Muillekaan ei nyt tapahdu mitään ihmeellistä kivaa, josta jäät paitsi. Tämä karanteeniaika päättyy joskus ja näet taas kavereita. Ennen sitä voit olla yhteydessä kavereihin netin välityksellä. Voitte vaikka syödä etänä aamupalaa yhdessä videopuhelun avulla.

Vastaajana Mannerheimin Lastensuojeluliiton sosiaalipsykologi Tatjana Pajamäki.

15. Mitä jos en ymmärrä koulutehtäviä, eivätkä vanhemmat osaa auttaa?

Myös tämän poikkeusajan aikana opetuksesta vastaavat opettajat. Pyydä apua opettajalta, ellet ymmärrä jotakin koulutehtävääsi. Opettaja ohjeistaa sinua tehtävissä. Jos vaikeudet ovat suurempia ja pulmat eivät ratkea oppituntien aikana, opettajalla on mahdollisuus antaa lisäksi myös tukiopetusta.

Vastaajana Opettajien ammattijärjestön kehittämispäällikkö Jaakko Salo.

Jos vanhemmat ovat sairastuneet koronaviruksesta, heitä voidaan auttaa kaupassa käymällä. Tiina Jutila / Yle

Turvallisuus ja huolet

16. Mitä jos molemmat vanhempani sairastuvat koronaan? Kuka hoitaa minua?

Ensisijaisesti kartoitetaan perheen omasta verkostosta, kuten sukulaisista tai ystävistä, pystyisikö joku hoitamaan lasta sairauden ajan. Mikäli lapsi on vaarassa jäädä ilman hoitajaa, silloin tilanne arvioidaan tapauskohtaisesti kunnan perhepalveluissa. Akuuteissa tilanteissa tilannetta voidaan arvioida joko sosiaalipäivystyksessä tai lastensuojelun päivystyksessä.

Vastaajina johtavat sosiaalityöntekijät Tapani Unkila ja Mari Järvensivu Tampereen kaupungilta.

Perheet ovat joutuneet eristäytymään ympäri maailmaa koronan takia. Roman Pilipey / EPA

17. Mitä tehdä, jos koronauutiset ahdistavat minua?

Voit vähentää uutisten lukemista ja katsomista, jos sinua ahdistaa. On tärkeä myös puhua uutisista jonkun kanssa. Ahdistusta voi lievittää, jos puhut ääneen, mikä uutisissa erityisesti ahdistaa. Ahdistus vähenee myös, jos teet sellaista, mitä normaalistikin tekisit. Jos esimerkiksi keskityt johonkin peliin, joka vaatii keskittymistä, huoli vähenee.

Jos ahdistus ei helpota tai mieleen nousee muitakin ahdistavia asioita kuin korona, voit ottaa yhteyttä ja puhua jonkun aikuisen kanssa. Esimerkiksi koulun kuraattori tai psykologi auttavat. Voit myös jutella Mannerheimin Lastensuojeluliiton chatissa (siirryt toiseen palveluun), sinne voi varata myös ajan.

Vastaajana Mannerheimin Lastensuojeluliiton sosiaalipsykologi Tatjana Pajamäki.

18. Minua pelottaa kotona, koska vanhempani juovat ja olen nähnyt väkivaltaa. Mitä minun pitäisi tehdä?

Kenenkään ei pitäisi pelätä kotona. Jos välit vanhempiisi ovat kunnossa, voit ottaa esille asian. Voit pyytää apua lähipiirisi luotettavalta aikuiselta. Ellei sinulla ole sellaista, voit ottaa yhteyttä koulun kuraattoriin tai oman kunnan sosiaalitoimistoon. Heillä on velvollisuus auttaa sinua eteenpäin. Ei ole reilua, että joudut lapsena näin tekemään, mutta se kannattaa.

Vastaajana Mannerheimin Lastensuojeluliiton sosiaalipsykologi Tatjana Pajamäki.

19. Vanhempani on lomautettu. Minua huolettaa, miten rahat riittävät? Mistä vanhempi saa rahaa?

Lomautetulle voidaan maksaa työttömyysetuutta. Hänen tulee ensin ilmoittautua työ- ja elinkeinotoimistoon. Jos hän on työttömyyskassan jäsen, hän voi hakea etuutta työttömyyskassasta. Etuuden suuruus määräytyy tällöin hänen aikaisempien tulojensa perusteella. Jos lomautettu ei kuulu työttömyyskassaan, hän voi saada peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea Kelasta. Peruspäiväraha ja työmarkkinatuki ovat ilman korotusosia keskimäärin 724 euroa kuukaudessa. Jos työttömyysetuus tai säästöt eivät riitä välttämättömiin menoihin, Kela voi maksaa myös toimeentulotukea.

Vastaajana Kelan juristi Antti Ristimäki.

On luonnollista kaivata kaveria koronakaranteenin aikana. Made Nagi / EPA

20. Olen kolmatta viikkoa kotona ja vanhempien naama alkaa ärsyttää. Mitä voin tehdä, ettei kotona riidellä koko ajan?

On ihan normaalia, että kun perhe viettää paljon aikaa yhdessä, toiset ihmiset voivat alkaa ärsyttää. Jo asian myöntäminen helpottaa. Jokainen voi vaikuttaa perheen ilmapiiriin kehumalla, kiittämällä ja kannustamalla toista. Etenkin aikuiset ovat vastuussa tästä ilmapiiristä. Voit itsekin miettiä, millainen ihminen olet ja mitä voit tehdä toisin. Tarvitsetko paljon omaa tilaa, tulistutko helposti? Jos esimerkiksi aamuisin kaipaat hiljaisuutta, voit ehdottaa, että söisit aamupalan omassa huoneessasi.

Vastaajana Mannerheimin Lastensuojeluliiton sosiaalipsykologi Tatjana Pajamäki.

21. Mitä voin tehdä, jos olen tosi yksinäinen?

Koronatilanne ei kestä ikuisesti. Poikkeusaikana nuorille on tullut paljon virtuaalitiloja nuorisotalolle ja ryhmächatteja. Myös luokallasi voi olla yhteinen ryhmä. Kannattaa olla muihin nuoriin nyt yhteydessä etänä netin ja puhelimen välityksellä.

Vastaajana Mannerheimin Lastensuojeluliiton sosiaalipsykologi Tatjana Pajamäki.

Voit keskustella aiheesta 5.4. klo 22. asti.

