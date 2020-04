Financial Times: Carnival Corporation pyrkii hankkimaan miljardien rahoituksen koronakriisissä – Turussa rakenteilla kaksi tytäryhtiöiden laivaa

Carnival Mardi Gras on ollut rakenteilla 2019 kesäkuusta alkaen.

Petra Ristola / Yle

Koronavirus on vaikuttanut yhtiön liiketoimintaan tuntuvasti.

Risteily- ja varustamokonserni Carnival Corporation pyrkii hankkimaan kuuden miljardin rahoituspaketin osakeannilla ja vaihtovelkakirjoina, uutisoi Financial Times. (siirryt toiseen palveluun)

Yhtiö on suomalaisittain tärkeä, sillä Meyer Turku rakentaa tällä hetkellä laivoja Carnival Corporationin tytäryhtiöille.

Pisimmällä rakenteilla on Mardi Gras -niminen alus Carnival Cruises -yhtiölle. Lisäksi Turun telakan rakennusaltaassa on Costa Toscana -alus toiselle tytäryhtiölle Costa Cruisesille.

Näiden lisäksi voimassa on sopimus toisesta Carnival Cruises -aluksesta. Se on tällä hetkellä Meyerin suunnittelupöydällä.

Koronavirus on osunut rajusti Carnival Corporationin liiketoimintaan. Lähes kaikki risteilyt on peruttu ja yhtiön osakkeen arvo on pudonnut lähes 75 prosenttia.

Meyer Turun viestintäjohtaja Tapani Mylly kertoo, ettei Meyer Turku kommentoi risteilijöiden tilaajien tilannetta.