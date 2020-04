Kaiken takana ovat taas liskoihmiset – Miksi korona kiehtoo salaliittoteoreetikoita ja miksi villeimpiinkin salaliittoihin uskotaan?

All Over Press, kuvankäsittely: Ilkka Kemppinen / Yle

Sosiaalisen median ansiosta salaliittoteoriat leviävät laajalle. All Over Press, kuvankäsittely: Ilkka Kemppinen / Yle

Hyvässä salaliittoteoriassa on yleensä mukana ripaus totta.

Hedelmällisempää maaperää salaliittoteorioiden sikiämiselle on vaikea kuvitella.

Jossain kaukana ihmisiä alkaa kuolla salaperäiseen tautiin. Sen aiheuttaa uusi virus, joka leviää tehokkaasti ja tarttuu helposti. Muutamassa viikossa maailma on pysähtynyt ja satoja tuhansia kuollut. Koulut on suljettu, kansalaiset käsketty koteihinsa. Viranomaiset ja poliitikot haparoivat. He sanovat, ettei viruksesta vielä tiedetä kaikkea.

Herää epäilys.

Entä jos he eivät vain kerro kaikkea?

Simpsonit ennustivat koronan.

Uuden koronaviruksen aiheuttaman epidemian alkupiste on jäljitetty Kiinan Wuhanissa järjestetyille villieläinmarkkinoille.

Paljon vaikeampi on sanoa, mistä ja miten liikkeelle lähtivät ensimmäiset koronavirusta koskevat salaliittoteoriat. Niitä on viime kuukausien aikana riittänyt:

Korona luotiin laboratoriossa. Korona saapui maahan meteoriitin mukana. Korona on Kiinan tai Yhdysvaltain viranomaisten tai armeijan luoma biologinen ase. Kaiken takana on suursijoittaja George Soros, liskot ja maailmanlaajuinen juutalaisten salaliitto. Simpsonit ennustivat koronan.

Tämänhetkisen tiedon mukaan uusi koronavirus, SARS-COV-2 siirtyi ihmiseen eläimistä, todennäköisesti lepakoista jonkin väli-isännän kautta.

Kaikki eivät virallista selitystä niele.

Unkarilainen suursijoittaja George Soros on verkon teoreetikkojen mukaan monien salaliittojen takana. Andreas Gebert / EPA, kuvankäsittely: Ilkka Kemppinen / Yle

Miksi salaliittoihin uskotaan?

Koronapandemia on ollut monella tapaa poikkeuksellinen koettelemus. Samaa ei voi sanoa sen ympärillä vellovista salaliittoteorioista.

Kriisit, sodat ja muut poikkeukselliset tapahtumat herättävät aina pelkoa, epävarmuutta ja kysymyksiä. Ennen pitkää joku alkaa tarjota niihin vastauksia.

Kriisit kumpuavat usein monimutkaisista asioista, kuten suurvaltasuhteista tai luonnonilmiöistä, joihin perusteellinen perehtyminen voi vaatia vuosia ja tutkintoja.

– On paljon helpompaa päättää, mihin haluaa uskoa, ja sitten etsiä omaan makuun sopivat vastaukset, sanoo Helsingin yliopiston tutkijatohtori Niko Pyrhönen. Pyrhönen on tutkinut Ranskan ja Yhdysvaltain viimeisimpiin presidentinvaaleihin liitettyjä salaliittoteorioita (siirryt toiseen palveluun).

Pyrhösen mukaan salaliittoteoriat vetävät monia puoleensa myös siksi, että ne tarjoavat mahdollisuuden tuntea olevansa osa jotain suurempaa. Salaliittoteoreetikoita saatetaan pilkata, mutta ainakaan he eivät ole sokeasti johtajiinsa uskovia lampaita.

– Tulee vähän sellainen valittu kansa -fiilis, Pyrhönen kuvailee.

Valitun kansan väkiluku on suurempi kuin äkkiseltään saattaisi kuvitella.

Tulee vähän sellainen valittu kansa -fiilis. Niko Pyrhönen

Vuonna 2014 julkaistun tutkimuksen mukaan (siirryt toiseen palveluun) jopa puolet amerikkalaisista uskoo ainakin johonkin salaliittoteoriaan. Tutkimuksessa havaittiin myös, että vaikka salaliittoihin uskominen on yleisempää matalasti kuin korkeasti koulutettujen keskuudessa, se ei silti välttämättä kerro tietämättömyydestä tai poliittisesta konservatismista. Tutkijoiden mukaan se on pikemminkin taikauskoa.

Taikauskon puoleen käännytään usein elämän vaikeina hetkinä. Samoin on salaliittojen kanssa, tutkijat sanovat Washington Postin haastattelussa (siirryt toiseen palveluun).

Uuden koronaviruksen aiheuttamaan COVID-19-sairauteen oli huhtikuun alkuun mennessä vahvistetusti sairastunut yli miljoona ihmistä. Todellinen määrä on todennäköisesti suurempi.

Ei ihme, jos huolettaa.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on kutsunut koronavirusta kiinalaiseksi virukseksi. Jim Lo Scalzo / EPA, kuvankäsittely: Ilkka Kemppinen / Yle

Miten salaliitot syntyvät?

Pyrhösen mukaan salaliitot saavat usein alkunsa uutisista.

Yksinkertaisimmillaan joku voi jakaa jutun tai sen katkelman keskustelupalstalla epäilevien saatesanojen kera. Pelkkä kysymyskin voi riittää. Mitenköhän mahtaa olla…

Salaliittoteorian saa aikaan mistä tahansa John F. Kennedyn murhasta kuulentoon, mutta Pyrhösen mukaan nykyajan salaliitoilla on kolme pääteemaa: maahanmuutto, ilmastonmuutos ja suurvaltasuhteet. Niihin voi liittyä pienempiä salaliittoja tai sivuhaaroja, jotka voivat käsitellä lähes mitä tahansa Bilderbergistä temppeliherroihin.

Ennen kaikkea salaliittoteoria tarvitsee yleisön, jolle salaliiton paljastajat voivat raportoida löydöksistään. Se käy 2000-luvulla helpommin kuin koskaan.

Internetin ja sosiaalisen median avulla salaliittoteoriat leviävät ympäri maailmaa ja lennokkaimmatkin hankkeet voivat saavuttaa laajan yleisön. Litteään maapalloon uskovien Official Flart Earth & Globe Discussion -ryhmäänkin (siirryt toiseen palveluun)(kuvauksen mukaan "a serious scientific page") kuuluu lähes 130 000 ihmistä.

Valtamedian ja valtavirran kyseenalaistamisesta on tullut valtavirtaa. Niko Pyrhönen

Pyrhösen mukaan salaliittoteoreetikot ja tavalliset huolestuneet kansalaiset ovat myös henkisesti lähempänä toisiaan kuin ennen. Tuskin kovin moni uskoo, että juutalaisten maailmanlaajuinen salaliitto loi koronaviruksen (siirryt toiseen palveluun), mutta huolestunut kansalainen saattaa hyvinkin alkaa epäillä, että viranomaiset, poliitikot tai media salaavat jotain.

– Valtamedian ja valtavirran kyseenalaistamisesta on tullut valtavirtaa, Pyrhönen sanoo.

Kaikki viranomaisten kritisoiminen ei ole salaliittoajattelua, mutta viranomaisilla on keskeinen rooli useimmissa salaliitoissa.

Salaliittojen takana on teorioiden mukaan usein salainen korkean tason toimija, kuten paavi tai Hillary Clinton, mutta likaisen työn tekevät väliportaan konnat: virkamiehet ja toimittajien kaltaiset hyödylliset idiootit. Siksi heitä kannattaa pitää tarkasti silmällä.

– He ovat Soroksen, reptiliaanien tai tiedustelupalvelun kätyreitä, Pyrhönen kuvailee.

Kiinan ja Yhdysvaltain kireät välit ovat laittaneet salaliittoteorioihin vauhtia. All Over Press, kuvankäsittely: Ilkka Kemppinen / Yle

Teoria 1: Korona on biologinen ase

Yksi suosituimmista koronavirukseen liittyvistä salaliittoteorioista on se, että koronaepidemia on laskettu liikkeelle tahallaan. Käsitykset epidemian alkupisteestä vaihtelevat poliittisen agendan mukaan.

The Economist -lehden mukaan (siirryt toiseen palveluun) kiinalaisviranomaiset ovat epäilleet, että Yhdysvaltain armeija toi koronaviruksen Kiinaan lokakuussa, kun Wuhanissa järjestettin Military World Games -tapahtuma. Maat ovat olleet yhtä huonoissa väleissä viimeksi Tiananmenin verilöylyn aikaan vuonna 1989. Kiinassa on levitetty myös teoriaa, jonka mukaan koronavirus on peräisin Italiasta (siirryt toiseen palveluun)tai jostain muualta, muttei ainakaan Kiinasta.

Samoilla linjoilla on ollut Iranin johto, jonka mukaan koronavirus on amerikkalaisten kehittämä biologinen ase (siirryt toiseen palveluun). Epäilyn takia maa on kieltäytynyt ottamasta vastaan Yhdysvaltain apua.

Koronavirus on Pohjois-Korean ja Kiinan salajuoni, jonka tarkoitus on vahingoittaa presidentti Trumpia.

Yhdysvalloissa puolestaan on kohtalaisen korkeallakin tasolla epäilty, että COVID-19 on peräisin wuhanilaisesta tutkimuslaboratoriosta. Salaliittoteorioille on antanut pontta myös presidentti Donald Trump, joka on nimittänyt koronaa "kiinalaiseksi virukseksi" ja demokraattipuolueen "uudeksi huijaukseksi".

Fox News -kanavalla Jerry Falwell Jr. puolestaan arveli (siirryt toiseen palveluun), että koronavirus on Pohjois-Korean ja Kiinan salajuoni, jonka tarkoitus on vahingoittaa presidentti Trumpia.

Pyrhösen mukaan esimerkit kertovat siitä, miten salaliittoteoretisoinnilla pyritään edistämään omia tarkoitusperiä. Kiina haluaa siirtää omien kansalaisten huomion pois Kiinan viranomaisten virhearvioinneista, Yhdysvalloissa moni salaliittoteoreetikko pyrkii pönkittämään Trumpin asemaa.

Eräät salaliittoteoreetikot epäilevät, että koronaviruksen takana on Microsoftin perustaja BIll Gates. Hubert Boesl / AOP, kuvakäsittely: Ilkka Kemppinen / Yle

Teoria 2: Koronavirus on hämäystä

Toinen suosittu korona-salaliittojen kategoria on se, että koronapandemia on todellisuudessa silmänkääntötemppu, jonka tarkoitus on kätkeä jokin kulisseissa tapahtuva kauheus. Niidenkin tarkempi sisältö vaihtelee puhujan agendan mukaan.

Niinpä maahanmuuton vastustajat ovat Suomessakin spekuloineet, onko korona levinnyt Suomeen pakolaisten mukana, vai käytetäänkö koronaa "väestönvaihdon" kätkemiseen.

(Väestönvaihto on salaliittoteoria, jonka mukaan maan alkuperäinen väestö pyritään syystä tai toisesta korvaamaan maahanmuuttajilla.)

Nyt leviävä teoria perustuu siihen, että vaikka Suomi sulki rajansa 19. maaliskuuta, turvapaikanhakijoilla on edelleen oikeus hakea turvapaikkaa. Se pohjautuu kansainvälisiin sopimuksiin. Rajavartiolain mukaan (siirryt toiseen palveluun) rajanylityspaikan väliaikainen sulkeminen ei saa estää oikeutta kansainvälisen suojelun saamiseen.

Rajavartiolain mukaan rajanylityspaikan väliaikainen sulkeminen ei saa estää oikeutta kansainvälisen suojelun saamiseen.

Rokotteiden vastustajat puolestaan arvelevat, että koronapandemian varjolla toteutetaan väestön pakkorokotus (siirryt toiseen palveluun). Yhden monimutkaisen teorian mukaan (siirryt toiseen palveluun) kaiken takana on Microsoftin perustaja Bill Gates, koska Bill ja Melinda Gatesin säätiö rahoittaa Pirbright Institutea, jossa on tutkittu heikennetyn koronaviruksen käyttöä rokotteena.

Pirbright Instituten tutkimukset eivät tosin liity ihmisiin, mutta se ei ole teoreetikkoja hidastanut.

Ilmastoaktivisti Greta Thunberg on nykyään mukana monissa salaliittoteorioissa. Nyt hänen epäillään saavan koronaepidemiasta nostetta agendalleen. AOP, kuvankäsittely: Ilkka Kemppinen / Yle

Teoria 3: Koronaa käytetään vakoiluun

Salaliittoteoriat perustuvat usein jossain määrin todellisuuteen. Hyvä – tai huono – esimerkki siitä on koronan ja teknologian yhteys.

Esimerkiksi Hongkongissa karanteeniin määrättyjen kansalaisten liikkeitä on valvottu WhatsApp-sovelluksen paikannustietojen kautta (siirryt toiseen palveluun), Etelä-Koreassa siihen on kehitetty oma sovellus. Suomessakin on tutkittu Telian matkapuhelinverkkojen avulla (siirryt toiseen palveluun), ovatko suomalaiset pysyneet koronan aikana kotona vai karanneet mökeille.

Älypuhelinten avulla on saatu tietoa epidemian etenemisestä, mutta se on herättänyt myös paljon huolta tietoturvasta.

Mihin muuhun tietoja voidaan käyttää? Päätyvätkö ne valtiolta kolmansille osapuolille? Hiljattain uutisoitiin esimerkiksi, että koronan aikana suuren suosion saavuttaneessa Zoom-kokoussovelluksessa on useita tietoturvapuutteita. Siitä varoitti jopa FBI.

(Jotkut ovat toki jo epäilleet, että "tyhjästä ilmestynyt" Zoom on kehitetty ihmisten vakoilemiseen.)

Mä en ihan täysin kyllä ymmärtänyt, miten se logiikka meni. Niko Pyrhönen

Yhden lennokkaan teorian mukaan koronaviruksen aiheutti todellisuudessa 5G-verkko (siirryt toiseen palveluun), koska 5G-verkot otettiin Kiinassa käyttöön suurin piirtein samaan aikaan kuin ensimmäiset koronatapaukset tulivat ilmi. On myös esitetty, että koronan varjolla ihmisiin asennetaan mikrosiruja, jotka aktivoituvat 5G-verkossa ja joiden kautta ihmisiä voidaan ohjailla.

– Mä en ihan täysin kyllä ymmärtänyt, miten se logiikka meni, Pyrhönen sanoo.

Vuoden 2016 presidentinvaalien aikaan verkossa levitettiin salaliittoteoriaa, jonka mukaan Hillary Clinton oli mukana pizzerioiden kautta toimivassa pedofiiliringissä. Olivier Douliery / EPA, kuvankäsittely: Ilkka Kemppinen / Yle

Suosituimpia salaliittoja Deepstate eli niin sanottu syvävaltio on etenkin Yhdysvalloissa suosittu teoria, jonka mukaan todellista valtaa yhteiskunnissa eivät käytä niiden viralliset johtajat, vaan hallinnon sisällä olevat salaiset toimijat. Väestönvaihtoteorian mukaan maan alkuperäinen väestö pyritään korvaamaan maahanmuuttajilla. Motiivi ja toteutus vaihtelevat. 9/11 eli vuoden 2001 terrori-isku on edelleen suosittu salaliittoteorioiden kohde. Teoriaa "tutkivan" Totuusliikkeen mukaan kaksoistornien romahtamisen takana olivat Yhdysvaltain hallitus, viranomaiset tai armeija. Reptiliaanit eli liskot ovat entisen BBC:n urheilutoimittajan David Icken tunnetuksi tekemä salaliittoteoria. Teorian mukaan maailmaa hallitsevat liskot, jotka voivat tilapäisesti ottaa ihmisen hahmon.

Mitä salaliitoille pitäisi tehdä?

Pyrhösen mukaan ei ole helppo sanoa, miten salaliittoteorioihin pitäisi suhtautua.

Mitä enemmän salaliittoteorioita käsitellään – esimerkiksi tällaisissa jutuissa – sitä enemmän ne saavat näkyvyyttä ja sitä helpompi niiden on houkutella lisää yleisöä, ehkä jopa seuraajia. Pyrhösen mukaan näkyvyyden vähentäminen onkin paras tapa torjua salaliittoteorioita. Esimerkiksi YouTube on muuttanut algoritmiaan niin, että salaliittoteoreetikoiden videoita näkyy vähemmän.

Toisaalta salaliittoteorioita vastaan taisteleminen on hankalaa, sillä käytännössä mikä tahansa uutinen tai asia sopii niiden polttoaineeksi.

Monet salaliittoteoriat ovat pohjimmiltaan varsin harmittomia. Toiset, kuten #pizzagate (siirryt toiseen palveluun), ovat kaikkea muuta.

Joulukuussa 2016 Edgar Maddison Welch avasi tulen washingtonilaisessa pizzeriassa. Kukaan ei loukkaantunut, Welch tuomittiin neljän vuoden vankeuteen (siirryt toiseen palveluun).

Welch uskoi, että pizzerian kellarissa piilotellaan Hillary Clintonin johtaman pedofiiliringin uhreja.

Netissä oli sanottu niin.

