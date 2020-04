Viisi kiinnostavaa juttua sunnuntai-iltaan: Edessä on säästöjä ja veronkorotuksia, ruuan hinta uhkaa nousta ja korona on poikkeustila myös yksinasuvalle

Osa ruuasta uhkaa loppua koronan vuoksi - Suomi suunnittelee tilauslentoja ukrainalaisille työntekijöille

Ruuan hinnat nousevat, kun maatilat eivät uskalla investoida kesän tuotantoon työvoimapulassa.

Helsingin yliopiston työelämäprofessori Vesa Vihriälän mukaan positiivista talouden tämänhetkisessä kriisissä on se, että se ei välttämättä ole pitkäkestoinen kuten finanssikriisi tai 1990-luvun lama olivat. Antti Haanpää / Yle

Hallitus pelastaa taloutta uuden kriisiryhmän avulla: Ryhmän vetäjä Vesa Vihriälä lyö tiskiin kylmät faktat tilanteesta

Työelämäprofessori Vihriälä arvioi, että inflaatio hoitaa osan velkataakasta, mutta edessä on myös säästöjä ja veronkorotuksia.

Moni asiantuntija ei usko laumasuojaan, mutta miksi Ruotsi näyttäisi laskevan sen varaan koronaviruksen torjunnassa? Ruotsin tilanteen tunteva lääketieteen ammattilainen vastaa

Australialaisen epidemiologi Gideon Meyerowitz-Katzin mielestä on omituista, kuinka paljon julkisessa keskustelussa on kiinnitetty huomiota siihen, että niin sanottu laumasuoja voisi olla suureksi avuksi koronapandemian nitistämisessä. Hänen mukaansa laumasuoja ilman rokotetta on tyhjää puhetta. Ruotsissa se saattaisi silti toimia, pohtii sen sijaan Karoliinisessa sairaalassa pitkään työskennellyt suomalaislääkäri.

Retu Liikanen / Yle

Sisko Savonlahden kolumni: Karanteeni on poikkeustila myös yksin asuvalle

Karanteeni ei ole herkkua kenellekään – ei edes ihmiselle, joka nauttii yksinolosta, kirjoittaa kirjailija Sisko Savonlahti.

THL:n mukaan keuhkosairaudet, kuten astma, lisäävät riskiä sairastua. Eleni Paspatis / Yle

Kuulutko tietämättäsi koronan riskiryhmään? Tässä riskiryhmät ovat – kokosimme ohjeet, kuinka toimia

Iän ja perussairauksien lisäksi tupakointi ja merkittävä ylipaino lisäävät vakavan koronavirusinfektion riskiä.