Etäkoulua on käyty nyt kaksi viikkoa – Neljän koululaisen äiti Elina Ylinen: "Olotila on kuin maratonin jälkeen"

Ylisen perheessä Nurmossa Etelä-Pohjanmaalla tasapainoillaan monen muun tavoin etäkoulun ja vanhempien töiden kanssa.

Perheeseen kuuluu vanhempien lisäksi ekaluokkalainen Aleksis, kolmatta luokkaa käyvä Aleksanteri, viidesluokkalainen Akseli ja jo lukioikään ennättänyt Sofia.

Koska kaikki lapset käyvät eri koulua luokka-asteilla, vanhempien päivä alkaa tehtävien tulostamisella ja päivän hahmottamisella. Sofia hoitaa jo koulunsa itsenäisesti, mutta nuoremmat lapset tarvitsevat apua.

– Viime viikko oli ensimmäinen kokonainen viikko etäkoulua ja olotila on kuin maratonin jälkeen. Kyllä tämä kuormittaa melkoisesti, mutta ei auta kuin päivä kerrallansa mennä, perheen äiti Elina Ylinen kertoo.

Elina ja Aki Ylisellä on Seinäjoen Nurmossa maatilayritys. Vanhemmat jakavat kanalan työt ja lasten opetuksen keskenään. Molempia tarvitaan arjen pyörittämisessä.

– Jos itse pitäisi tehdä etätöitä koneella, niin kyllä tämä olisi haastavampi paketti, Elina Ylinen kertoo.

Akseli Ylinen on ahkeroinut koulutehtävien parissa kotonaan nyt pari viikkoa. Tarmo Niemi / Yle

Keskiviikkona ekaluokkalaisen päivän ohjelmassa oli matematiikkaa ja liikuntaa, viidesluokkalaisen päivä täyttyi äidinkielen ja historian tehtävistä.

Elina Ylinen on opiskellut valtio-oppia ja historiaa sivuaineenaan, joten historian opetustehtävä on hänelle mieluisa. Sen sijaan matematiikasta hän ei niinkään pidä.

Vanhempien tehtäväjako onkin selvä: perheen isä hoitaa matematiikan ja äiti kielet.

Osa koulutehtävistä on ollut hyvin käytännönläheisiä, esimerkiksi siivousta ja omista vaatteista huolehtimista.

– Puukäsityötehtävä oli eilen polkupyörän huoltaminen. Koska polkupyörä oli rikki, poika huolsi sitten mönkijän. Se oli todella mieluisa tehtävä, Elina Ylinen kertoo.

Millainen opettaja äiti sitten arvelee olevansa?

– En ehkä niin kärsivällinen, mitä voisi toivoa. Varmasti hermostun nopeammin kuin mitä koulussa opettaja, Ylinen naurahtaa.

Alkukankeudet takana, mutta vielä riittää kehitettävää

Keski-Nurmon koulun viidennen luokan luokanopettaja ja koulunjohtaja Mika Karjanlahden mukaan etäopetus on lähtenyt alkukankeuden jälkeen koulussa hyvin käyntiin.

Aamukymmeneltä järjestetään opettajan ja oppilaiden välinen verkkokokous, jossa tarkastetaan koulupäivään osallistuvat oppilaat, järjestetään opetustuokio ja käydään läpi tehtäviä.

– Sen jälkeen on mahdollista saada yksilöllistä ohjausta, Karjanlahti kertoo.

Opettajat ovat Karjanlahden mukaan tehneet pitkää päivää, että opetus saadaan teknisesti onnistumaan.

– Ei meidän välineistöä ole suunniteltu etäopetukseen. Joitakin koneita on ja niitä on lainattu ja edelleen saa lainalle täältä koululta.

Mika Karjanlahden mukaan etäopetus on vaatinut aikamoista digiloikkaa. Pasi Takkunen / Yle

Karjanlahden mukaan kahdessa viikossa opetus on kehittynyt niin, että opetus tapahtuu järkevästi. Muutamia eri kokeilujakin on ehditty tehdä, mutta nyt on päästy rutiineihin kiinni.

Koulunjohtaja antaa kiitosta opettajille, jotka ovat ottaneet valtavan digiloikan.

– Täysi tunnustus myös koteihin vanhemmille, jotka omien etätöidensä keskellä joutuu lasten kanssa painimaan.

Karjanlahti kannustaa vanhempia ottamaan ongelmatilanteissa matalallakin kynnyksellä yhteyttä. Apua saa esimerkiksi erityisopettajan ja koulukuraattorin kautta. Myös tukiopetus onnistuu etänä.

– Jos oppilalla on vaikeuksia päästä kiinni rutiiniin, niin nopeasti vain yhteyttä kouluun ja pyytämään apua.

Mika Karjanlahti järjestää aamukymmeneltä videotapaamisen oppilaiden kanssa, jossa koulutehtävien lisäksi kysellään kuulumisia. Pasi Takkunen / Yle

Lähtötilanteet kunnissa ovat olleet hyvinkin suuria

Opettajien ammattijärjestön (OAJ) kehittämispäällikkö Jaakko Salo kertoo OAJ:n kartoittavan tällä hetkellä opettajien kokemuksia opintojen järjestämisestä. Yksittäisten palautteiden kautta tiedetään jo, että opettajat ovat kuormittuneita työmääränsä vuoksi. Yle kertoi kuormituksesta jo viime viikolla.

– Isoa osaa opetuksesta ei ole voitu järjestää kuten ennen. Opettajat ja oppilaat ovat joutuneet omaksumaan todella nopealla aikataululla uusia asioita, Salo kertoo.

Salon mukaan monet opettajat ovat kertoneet, että paljon aikaa menee yksittäisten oppilaiden ohjaamiseen.

– Aikaa kuluu esimerkiksi puhelimitse oppilaiden ohjaamiseen ja palautteiden antamiseen.

OAJ:n kehittämispäällikkö Jaakko Salon mukaan opettajat ovat tehneet parin viime viikon aikana todella pitkiä päiviä. Mikko Koski / Yle

Suuressa roolissa ovat digitaaliset laitteet.

Salo kertoo, että osalle kouluista siirtyminen etäopetukseen ei ollut suuri ponnistus. Osa taas joutui aloittamaan lähes alusta. Lähtötilanteet kunnissa ovat eronneet toististaan hyvin selvästikin.

– Meillä on kouluja, joissa on jo ennen tätä tilannetta ollut kaikille oppilaille omat koneet. Myös vaadittavat ohjelmat on ollut asennettuna ja vuosien ajan käytössä. Etumatka on hurja siihen tilanteeseen, missä laitteita ei ole ollut aiemmin käytössä, Salo kertoo.

OAJ:n tietojen mukaan joka seitsemäs opettaja on ollut ilman henkilökohtaista työkonetta.

Koulutehtäviä käsitellään yhdessä opettajan kanssa videoyhteyden avulla. Tarmo Niemi / Yle

Rehtori, opettaja, ruokalan täti...

Elina Ylisen mukaan opettajat ovat olleet yhteydessä aktiivisesti vanhempiin. Koulun mahdollisuuksista tukea kotona tapahtuvaa opiskelua on informoitu.

Ylinen harmittelee, että koulumaisten olosuhteiden luominen kotiin on haasteellista.

Pojat ovat äidin mukaan hyvin eriluonteisia ja siksi oppiminenkin tapahtuu jokaisen kanssa eri tavalla. Esimerkiksi veljesten samanaikainen opiskelu saman pöydän ääressä on haasteellista.

– Yhden kanssa tehdään uskontoa sisällä, kun toiset touhuaa pihalla ja sitten vaihdetaan, äiti kertoo.

Päivän aikana Elina Ylisellä on monta roolia. Kolmen pojan kanssa joutuu välillä selvittelemään välejä, toimimaan opettajana ja ruokahuollonkin pitäisi pelata.

Ruokaa kuluu paljon, kun perheessä on kolme kasvavaa poikaa. Kaupassa saa käydä useammin kuin normaalisti.

Seinäjoen kaupunki tarjoaa koululaisille lounaspaketin. Ylisten perheessäkin kaupungin tarjouksesta keskusteltiin, mutta tarjoukseen ei tartuttu.

– Äidin ruuat ovat kuulemma parempia.

Ylisten kuusihenkisessä perheessä vauhdista ja vaarallisista tilanteista huolehtii kolme alakouluikäistä poikaa. Aki Ylisen mukaan yläkerran aulasta on lähtenyt jo pala pois, kun pojat ovat pelanneet koronapalloa. Tarmo Niemi / Yle

Haasteita on riittänyt

Elina Ylinen myöntää, että isovanhemmista olisi tällä hetkellä suuri apua, jos heidän apuaan pystyisi hyödyntämään. Yksi perheen pojista kuuluu myös riskiryhmään, joten kaveritkaan eivät ole sallittuja kuin virtuaalisesti.

– Kun maaseudulla asumme, niin onneksi meillä on tässä iso piha. Kyllä täältä tekemistä löytyy.

Hyviäkin puolia kotikoulusta on löydetty.

– Viitosluokkalaisen kanssa olemme käyneet sellaisia keskusteluja, joita ei olisi ilman kotikoulua tullut käytyä. On puhuttu muun muassa filosofiasta ja verotuksesta, Elina Ylinen kertoo.

Poikkeuksellisen tilanteen vuoksi etäkoulu jatkuu tällä tietoa ainakin 13. toukokuuta asti. Ylisen perheessä uskotaan, että koronaviruksen vuoksi kouluun palataan vasta elokuussa.

Maatilan töiden ja etäkoulun järjestelyn haasteet lisääntyvät keväällä, kun peltotyöt alkavat. Tällöin vastuu lasten opetuksesta siirtyy enemmän äidille.

– Myös pojat haluavat varmasti mennä traktorin kyytiin. Voi olla, että kouluhommat jäävät vähän vähemmälle, äiti miettii.

