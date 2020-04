Koronavirus tuhoaa kuntataloutta – valtio ja kunnat neuvottelevat miljardiluokan tukipaketista

Koronavirus tuhoaa kuntataloutta kahdesta suunnasta: verotulot supistuvat ja terveysmenot kasvavat. Koronaviruksen torjunnassa kuntien palvelut ovat etulinjassa, joten julkisen talouden kokonaisuudessa valtion on varmistettava, että kunnat selviävät kasvavista tehtävistään.

Kuntaministeri Sirpa Paatero (sd.) on viestittänyt, että valtio ja kunnat keskustelevat parhaillaan yhteisestä tilannekuvasta ja näiden keskustelujen pohjalta valmistellaan hallituksen ensi viikon tiistain kehysriiheen päätökset kuntien tukemisesta.

Twitter-viestissään viime viikolla (siirryt toiseen palveluun) Paatero arvioi, että "koronan vaikuitukset kuntiin mitataan miljardiluokassa ja valtion tuki tulee olemaan merkittävä". Kuntaliitto on arvioinut (siirryt toiseen palveluun), että koronavirus heikentää kuntataloutta tänä vuonna vähintään 1,5 miljardilla eurolla.

– Oleellista olisi tässä vaiheessa tehdä sellaisia päätöksiä, jotka olisivat uskottavia ja joiden mittaluokka olisi riittävä. Kun talouden ongelma on miljardiluokkaa, niin kyllä sen tukipaketinkin pitäisi olla miljardiluokkaa, Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koivisto lähettää terveisiä hallituksen tulevaan kehysriiheen.

Kuntatalous kuralla jo ennen koronaa

Koronakriisi iskee kuntatalouteen hankalaan aikaan. Verokortti- ja tulorekisteriuudistus leikkasi kuntien tuloja viime vuonna ja kuntien liikkumavara ja riskinsietokyky heikkenivät jo ennen koronakriisiä.

Ennakkotietojen mukaan suurista kaupungeista vain Helsingin tulos oli viime vuonna ylijäämäinen. Esimerkiksi Jyväskylän kaupungin talous putosi kolmen ylijäämäisen tilikauden jälkeen viime vuonna yli 30 miljoonaa euroa alijäämäiseksi.

– Kun tämä varsinainen epidemiavaihe, koronaviruksen akuutti vaihe, on ohi, niin kuntien talousongelmat eivät ole ohi. Ei ylipäätään ole ohi, mutta eivät myöskään koronaviruksen jättämät vaikutukset, Timo Koivisto muistuttaa kuntatalouden tulevista ongelmista.

Kaupunginjohtaja Koivisto ennakoi, että valtion yrityksille suuntaamista tukitoimista huolimatta koronaviruksen talousvaikutukset johtavat konkurssiaaltoon.

– Nyt jo yli kolmesataatuhatta palkansaajaa on yt-neuvottelujen piirissä. Kyllä tällä on pitkät heijastusvaikutukset myös kuntien tulevien vuosien talousnäkymään, Koivisto pelkää.

Kuntapaketilla on vaikutusta lomautuksiin

Kuntatyönantajien, KT;n, selvityksen (siirryt toiseen palveluun) mukaan koronaviruksen aiheuttama kriisi on lisännyt jyrkästi kuntien ja kuntayhtymien tarvetta lomauttaa henkilöstöään.

Myös Jyväskylässä aloitetaan tällä viikolla kaupungin henkilöstöä koskeva yt-menettely, mutta kaupunginjohtaja Koivisto haluaa katsoa ensin rauhassa hallituksen kuntapaketin.

– Mikä sen valtion tukipaketin rahoitusvaikutus on vaikkapa Jyväskylän kaupungin talouteen, niin se vaikuttaa ehdottomasti siihen, mikä on mittaluokka ja minkälaista keinovalikkoa me käytetään tuossa meidän yt-menettelyssä, Koivisto sanoo.

Kaupunginjohtaja Koiviston mielestä hallituksella on pelivaraa siinä, miten kuntien tukitoimet jaksotetaan ajallisesti.

– Oleellista on, että suuruusluokka on oikea. Sen jaksotuksen voi sitten miettiä ihan rauhassa, Koivisto toteaa.

Timo Koivisto: Lisää rahaa valtionosuuksiin

Viime viikolla twitter-viestissään kuntaministeri Paatero hahmotteli, että kuntien tukemiseksi "vaihtoehtoja ovat ainakin suora valtionapu, kuntien saaman yhteisövero-osuuden korotus, kunnille maksettavien peruspalvelujen sekä harkinnanvaraisten valtionosuukien korotukset".

Hallitus päätti jo aiemmin tukea yrityksiä lykkäämällä niiden veronmaksua, mikä vähentää tilapäisesti kuntien verotuloja. Tämän menetyksen hallitus on luvannut korvata kunnille valtionosuusjärjestelmän kautta.

Kaupunginjohtaja Timo Koivisto varoittaa nojautumasta kuntien tukitoimissa liikaa yhteisöveron jako-osuuden muutokseen.

– Aika paljon on ollut esillä, että yhteisöveron jako-osuutta korjaamalla tätä ongelmaa pitäisi hoitaa ja kuntia tukea. Se on tietysti yksi ihan oleellinen elementti, mutta se ei voi olla ainoa. Yhteisöveron kautta tulee vain noin viidennes koronaviruksen aiheuttamista menetyksistä, Koivisto huomauttaa.

Koiviston mielestä tukitoimissa on panostettava valtionosuuksiin.

– Huomattava osa koronaviruksen vaikutuksista tulee sitä kautta, että tuloveroja menetetään ja joudutaan panostamaan lisää sosiaali- ja terveyspalveluihin, koronaviruksen ehkäisemiseen. Minun mielestäni oikea ja merkittävä elementti on, että valtionosuusjärjestelmään pitäisi panostaa voimakkaasti lisää. Sinne pitäisi laittaa lisää rahaa, Koivisto vaatii.

Kuntaministeri Paateron mainitsema suora valtionapu on Koiviston mukaan kiinnostava vaihtoehto kuntien tukemisessa. Valtio voisi esimerkiksi antaa enemmän tukea kuntien investoinneille, jotka koronavirus uhkaa lamauttaa.

Jyväskylä sai jo yhden tavoitteensa maaliin, kun talouspoliittinen ministerivaliokunta päätti (siirryt toiseen palveluun)tiistaina, että valtio käynnistää maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-sopimusneuvottelut kolmen uuden seudun eli Jyväskylän, Lahden ja Kuopion kanssa.

MAL-sopimuksilla vahvistetaan kaupunkiseudun kuntien keskinäistä sekä seudun ja valtion välistä yhteistyötä. Helsingin, Tampereen, Turun ja Oulun kaupunkiseutujen kanssa valtio aloitti neuvottelut jo keväällä 2019.

