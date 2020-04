Alkoholisti Rippe Riikonen kertoo, millaista kamppailua koronan vaatima eristys on riippuvaisille: "Voisi valita, kuoleeko viinaan vai virukseen"

Imatralainen Rippe Riikonen on toipuva alkoholisti. Hän toimii vertaisohjaajana toisille alkoholisteille.

Imatralainen Rippe Riikonen on toipuva alkoholisti. Hän toimii vertaisohjaajana toisille alkoholisteille.

Vertaistuki on tärkeää alkoholismista kärsiville. Nyt kuitenkin sadat vertaistukiryhmät ovat loppuneet koronan takia.

Imatralla A-killan takapihalla linnut laulavat. Pihalla istuu leppoisan näköinen mies. Pinnan alla jäytää kuitenkin epävarmuus. Toipuvan alkoholistin Rippe Riikosen mieleen on tullut korona-aikana, josko hakisi lohtua pullosta.

– Ei voi kieltää, etteikö se mielessä olisi käynyt. Tässähän voisi periaatteessa valita, kuoleeko viinaan vai virukseen, sanoo mies vakavana.

Riikonen säikähti siinä määrin ajatustaan, että lähti nopeasti vertaisryhmään. Siellä hän kertoi ajatuksensa ääneen. Se auttoi, ja korkki pysyi kiinni.

Satoja vertaistukiryhmiä tauolla

Korona-ajan kokoontumiskiellot ovat vaikeuttaneet päihderiippuvaisten tukiryhmien toimintaa. Esimerkiksi satoja AA-kokouksia on jouduttu pistämään tauolle.

– Ryhmien peruuntuminen johtuu lähinnä siitä, että seurakunnat ja kunnat ovat sulkeneet kerhohuoneitaan, joissa kokoonnumme, kerrotaan AA:n toimistolta.

Nimettömät alkoholistit eli AA toimii täysin anonyymisti, joten toimistolta puheluun vastanneen henkilön nimeä emme kerro jutussamme.

AA:sta kerrotaan, että monet ovat perustaneet nyt verkossa toimivia vertaistukiryhmiä ja pitävät kokouksensa etänä. Lisäksi päihderiippuvaiset saavat vertaistukea puhelimitse ja harvoissa kokoontumisissa pienessä porukassa.

Alkoholismiin saa apua korona-aikana kunnan päihdehuollosta sekä päihdejärjestöjen auttavista puhelimista. Most Photos/ARNI

Vertaistuen merkitys on monelle päihderiippuvaiselle erittäin tärkeä. Rippe Riikosen mielestä se on alkoholismin paras hoitokeino.

– Kun vastassa on kaveri, jolla on oma kokemus, sitä ei lähdetä samalla tavalla vedättämään kuin koulunkäyneitä auttajia. Enkä nyt väheksy yliopiston käyneitä psykiatreja, sanoo toipuva alkoholisti Rippe Riikonen.

Riikonen ei ole niinkään huolissaan toipuvien alkoholistien tukitoiminnasta. Häntä huolestuttavat ne, jotka haluaisivat laittaa korkin kiinni ja tarvitsevat nyt apua.

– Toipuvat alkoholistit pitävät yhteyttä toisiinsa puhelimitse, mutta nyt hädässä oleville sanomansaatto on kärsinyt huomattavasti.

Perhehelvetti pelottaa koronan aikaan

Neljä Ylen tavoittamaa toipuvaa alkoholistia on huolissaan, mitä korona-aika tekee alkoholisteille ja heidän perheilleen. Pahimmillaan koko perhe joutuu katsomaan alkoholistin juomista kotona, eikä muu perhe pääse pois tilanteesta.

Huoleen yhtyy avohoitopalvelujen ylilääkäri Markus Partanen A-klinikka Oy:stä. Lomautus ja alkoholi voivat olla kohtalokas yhtälö.

– Iso huoli on, että päihdeongelmat näkyvät nyt enemmän kotona. Aika paljon on uutisoitu, että pitkäripaisen ovi on käynyt ja hanaviinit tehneet kauppansa, toteaa ylilääkäri Markus Partanen.

Tilannetta ei helpota, että suomalaiset hakevat helpotusta paineiseen arkeen usein alkoholista.

– Painetta kasvattaa huoli läheisten terveydestä koronan takia ja elämään lisäpainetta voi tuoda esimerkiksi lomautus. Nämä ovat kyllä riskitekijöitä korkin aukeamiseen, Partanen toteaa.

Sadat päihderiippuvaisten vertaistukiryhmät ovat tauolla koronaviruksen takia. Henrietta Hassinen / Yle

Rannoilla, puistoissa ja kesämökeillä

Baarien ja ravintoloiden sulkeutuminen vaikeuttaa tilannetta entisestään.

– Mitä tekee se, että baarit ovat kiinni? Juominen siirtyy nyt koteihin. Veikkaan, että seuraavaksi ongelma siirtyy rannoille ja puiston penkeille, kun ilmat paranevat. Kotona tilanne käydä tukalaksi, jos alkoholisti ei hae apua, Rippe Riikonen pohtii.

A-klinikan ylilääkäri Markus Partanen uskoo, että juominen voi siirtyä korona-aikana myös mökeille, jos kotona tulee raja vastaan.

– Kesämökit ovat varmaan yksi purkuventtiili, minne osa ihmisistä suuntaa. Siellä voidaan ottaa sitten vähän reilummin, Partanen pohtii.

Läheiset ja perhe eivät voi suuresti auttaa, jos neljän seinän sisällä yksi juo. Riikonen neuvoo läheisiä tässä tilanteessa pitämään huolta itsestään eikä alkoholistista.

– Juoppo tekee, mitä itse haluaa. Vaikka on julmaa sanoa, niin läheinen ei voi alkoholistia auttaa. Jos joutuu huolehtimaan lasten lisäksi alkoholistista, se saattaa käydä liian raskaaksi.

Baarien sulkeutuminen ja kotona juopottelu voi viedä alkoholiongelmaiset lopulta rannoille ja puistojen penkeille. Yle/Malin Valtonen

Ei alkoholia koronakaranteenissa

Tilanteen kärjistymistä perheissä ei voi ennaltaehkäistä muuten kuin laittamalla korkin kiinni.

– Juoksemista lapsi kainalossa karkuun ehkäistään parhaiten sillä, että karanteeniaikana ei käytetä alkoholia. Tämä on minun kantani ja käsitys heillä, jotka ovat viinan kanssa kuseen joutuneet, Riikonen sanoo.

A-klinikan ylilääkäri kehottaa pitämään päiväkirjaa juoduista alkoholiannoksista, ettei mopo karkaa käsistä juomisen suhteen.

– Usein oma mielikuva juomisen määrästä saattaa olla virheellinen. Ei välttämättä muista, kuinka paljon tuli otettua eilen, saati viisi päivää sitten. Juomapäiväkirja on tosi hyödyllinen ja lahjamaton, neuvoo avohoitopalvelujen ylilääkäri Markus Partanen.

Omaa alkoholin käyttöään kannattaa miettiä ylilääkärin mukaan, jos käyttää säännöllisesti naisena yli 7 ja miehenä yli 14 annosta viikossa.

Toipuva alkoholisti Rippe Riikonen ei kannata alkoholin myynnin lopettamista korona-aikana. Viikonloppuna Twitterissä tätä mieltä oli Helsingin sosiaali- ja terveystoimen toimialajohtaja, erikoislääkäri Juha Jolkkonen. Alkoholin myyntikielto olisi hänen mielestään tehokkain keino vähentää dramaattisesti kriisin seurannaisvaikutuksia.

– Ei mitään kieltolakia nyt. Kyllä ihminen tietää, jos hänellä ongelma on, Rippe Riikonen toteaa.

Rippe Riikosen mielestä vertaistuki on paras keino saada korkki kiinni pysyvästi. Vesa Winberg / Yle

Avun tarve kasvaa, mitä pitempi karanteeniaika on

Ylen tavoittamat AA-kerholaiset ovat huolissaan siitä, miten paljon vertaistuen tarve kasvaa, kun korona-aika on ohi. Samoilla linjoilla on Riikonen.

– Pelkäänpä myös, että tarve päihde- ja mielenterveyshoidolle lisääntyy mitä pidemmälle eristäytymisaika koronan takia menee.

Imatran A-killassa on kuntouttavaa työtoimintaa, joka on myös pysähdyksissä koronaviruksen takia. Puhelimen päässä on kuitenkin apua tarjolla sitä tarvitseville.

– Ja tietysti akuutissa tilanteessa yhteys päihdehoitoon tai mielenterveyspuolelle, neuvoo Riikonen.

Riikonen kuuluu perussairauksiensa takia koronaviruksen riskiryhmään, siksi kotiolot ovat tulleet viime aikoina turhankin tutuiksi. Mielekkään viihteen ansiosta korkki on kuitenkin pysynyt kiinni.

– Katsoin Areenasta 20 jaksoa Metsoloita peräkkäin, Riikonen nauraa.