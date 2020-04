Kolmasosa maailman ihmisistä on eristyksissä koronaviruksen takia – rikkojien rangaistukset vaihtelevat huomautuksista jättisakkoihin tai jopa vankeuteen

Arviolta kolmasosa maailman ihmistä (siirryt toiseen palveluun) on eristetty koteihinsa koronaviruspandemian saamiseksi kuriin.

Monissa maissa ihmisten pitää pysyä kotona lukuun ottamatta käyntiä ruokakaupassa, apteekissa ja lääkärissä sekä töissä, jos etätyö ei ole mahdollista. Joissakin maissa saa ulkoilla, jotkut kieltävät senkin. Ravintolat ja muut kokoontumispaikat on pääsääntöisesti suljettu.

Sen sijaan vaihtelee suuresti, miten ankarasti maat kurittavat liikkumisrajoituksia rikkovia. Osassa maista poliisi ensisijaisesti antaa huomautuksen tai sakon, paikoin sakot voivat nousta pilviin ja tottelematon voidaan jopa teljetä vankilaan.

Poikkeusolot ovat johtaneet myös poliisin ja kansalaisten tunteiden kuumenemiseen. Intiassa poliisia on syytetty pahoinpitelyistä. Belgiassa (siirryt toiseen palveluun) ja Hollannissa (siirryt toiseen palveluun) on puolestaan jouduttu sakottamaan ihmisiä, jotka ovat sylkeneet päin poliisia.

Belgia sakottaa kadulla pysähtyviä

Belgian koronaeristyksen rikkomisesta voi saada (siirryt toiseen palveluun) sakon, jonka suuruus on 28–500 euroa. Pahimmissa tapauksissa ihminen voidaan tuomita vankilaan, kahdeksasta päivästä kolmeen kuukauteen.

Belgia sallii ulkoilun, mutta silloin ei saa pysähtyä. Yhdysvaltalaislehti Politico kertoo, että (siirryt toiseen palveluun) sen toimittaja Melissa Heikkilä sai sakot, kun hän pysähtyi kadulla syömään ostamaansa croissantia. Hänelle todettiin, että kävelemistä suositaan, mutta pysähtyä ei saa.

Belgiassa saa ulkoilla mutta ei esimerkiksi pysähtyä istumaan puistonpenkille. AOP

Yritys suljetaan, jos se ei pysty pitämään työntekijöitä etätöissä tai työpaikalla erillään toisistaan.

Belgiassa oli huhtikuun alussa 13 964 vahvistettua koronatartuntaa ja tautiin oli kuollut 828 ihmistä, kertoo worldometer-sivusto. (siirryt toiseen palveluun) Kaikissa tämän jutun tartuntaluvuissa on sama lähde ja luvut ovat huhtikuun 2. päivältä.

Ranskassa sakot liian pitkästä lenkistä

Ranskassa eristysmääräyksiä rikkova saa 135 euron sakon. Jos jää kiinni toistamiseen 15 päivän sisällä, sakko nousee 200 euroon. Mikäli jää kuukauden sisällä neljästi kiinni, rangaistus on peräti 3 700 euron sakko ja puoli vuotta vankeutta, kertoo franceinfo-sivusto. (siirryt toiseen palveluun)

Ulkona olevalla pitää olla liikkumisen syystä kertova kaavake. Ulkoliikuntaa saa harrastaa tunnin päivässä, mutta enimmillään saa mennä kilometrin päähän kotoa. Ulos saa mennä vain kerran päivässä.

Maaliskuun loppuun mennessä Ranskassa oli kirjoitettu liki 360 000 sakkoa koronamääräysten rikkomisesta, kertoo Le Parisien -lehti. (siirryt toiseen palveluun)

Ranskassa on todettu 56 989 koronatartuntaa ja 4 032 ihmistä on kuollut.

Italiassa sakot yli 110 000:lle

Italiassa ilman pätevää syytä ulkona oleva voi saada 400–3 000 euron sakon.

Koronavirustartunnan saaneita rangaistaan vielä ankarammin. Jos he poistuvat kotoa, heidät voidaan tuomita 1–5 vuodeksi vankilaan.

Ulkona liikkuvien on pidettävä mukanaan kaavaketta (siirryt toiseen palveluun), jossa kerrotaan ulkonaolon syy. Asuinkunnasta saa poistua vain työn tai kiireellisen terveyssyyn takia. Kaikki muut paitsi elintärkeinä pidetyt yritykset on suljettu.

Sakot oli maaliskuun loppupuoleen mennessä (siirryt toiseen palveluun) saanut yli 110 000 koronamääräysten rikkojaa.

Italiassa on vahvistettu 110 574 koronatartuntaa ja 13 155 ihmistä oli kuollut.

Itävallassa kauppaan vain hengityssuojain kasvoilla

Itävallassa sakot koronaeristyksen rikkomisesta ovat enimmillään jopa tuhansia euroja.

Jos esimerkiksi ihmisryhmä uhmaa hajaantumiskäskyä, sakko on 2 180 euroa. Mikäli menee kiellettyyn paikkaan, kuten leikkikentälle, voi saada jopa 3 600 euron sakot, uutissivusto k.at kertoo. (siirryt toiseen palveluun)

Ulkoilla saa yksin tai asuinkumppanin kanssa. Supermarketteihin ei saa mennä ilman hengityssuojainta.

Itävallassa supermarketiin saa mennä vain hengityssuojain kasvoilla. imago images / photonews.at/ AOP

Maaliskuun loppuun mennessä poliisi oli raportoinut yli 10 000 koronarikkomusta, kertoo yleisradioyhtiö ORF. (siirryt toiseen palveluun)

Itävallassa on todettu 10 769 koronatartuntaa ja 146 ihmistä on kuollut.

Saksassa osavaltiot määräävät sakoista

Saksassa koronamääräykset ja sakot vaihtelevat osavaltioittain, mutta yhä useampi osavaltio sakottaa rikkojia, kertoo Bild-lehti. (siirryt toiseen palveluun)

Esimerkiksi Baijerissa sakko on 150 euroa.

Rheinland-Pfalzissa puolestaan enimmäissakko on 25 000 euroa. Sen voi kuitenkin joutua maksamaan vain vakavista rikkomuksista, kuten jos baari, kahvila tai ravintola ei sulje oviaan useista kehotuksista huolimatta. Jos rikkoo kieltoa yli kahden ihmisen kokoontumisista, sakko on 200 euroa.

Saksassa on todettu 77 981 koronatartuntaa ja 931 ihmistä on kuollut.

Bulgariassa jopa viisi vuotta vankeutta

Bulgariassa poikkeustilamääräysten rikkoja voi saada jopa kolme vuotta vankeutta sekä 500–5 000 euron sakon.

Jos rikkomus on johtanut jonkun kuolemaan, rikkojaa voidaan sakottaa enimmillään 25 000 euroa ja hänet voidaan tuomita jopa viideksi vuodeksi vankilaan, kertoo uutistoimisto Reuters. (siirryt toiseen palveluun)

Myös bulgarialaislapset etäopiskelevat koronakriisin takia. Vassil Donev / EPA

Bulgarian hallitus olisi halunnut rangaista säännöistä piittaamattomia vieläkin voimakkaammin. Se esitti lakia, jossa muun muassa koronakriisistä väärää tietoa levittävä olisi voitu tuomita jättisakkoihin ja vuosiksi vankilaan. Parlamentti kuitenkin taipui lieventämään lakia presidentti Rumen Radevin vaatimuksesta, kertoo Reuters. (siirryt toiseen palveluun)

Laki sallii poliisin valvoa karanteeniin määrättyjä teletietojen avulla, kertoo alueen kehitystä seuraava OBC Transeuropa. (siirryt toiseen palveluun)

Bulgariassa on todettu 4149 koronatartuntaa ja 10 ihmistä on kuollut.

Venäjällä jopa vankilaan valeuutisista

Kullakin Venäjän alueella on omat eristysmääräyksensä. Määräysten rikkomisesta voi saada noin 640 euron suuruisen sakon ja pahimmillaan vankeutta. Enimmäisrangaistus on seitsemän vuoden vankeus, jos rikkomus johtaa vähintään kahden ihmisen kuolemaan.

Venäjä valvoo ihmisten pysymistä kotona muun muassa puhelinsovelluksen avulla. Se on kuitenkin pakollinen vain koronatartunnan saaneille, kertoo uutiskanava France24. (siirryt toiseen palveluun)

Väärää tietoa koronapandemiasta levittävä (siirryt toiseen palveluun) voidaan tuomita jopa viideksi vuodeksi vankilaan.

Venäjällä on 2 777 vahvistettua tartuntaa ja 24 ihmistä on kuollut.

Espanjassa jättisakkoja ja vankeustuomioita

Espanjassa pienimmistä rikkeistä saa sadan euron sakon, mutta vakaviin rikkomuksiin syyllistynyt voi joutua maksamaan 600 eurosta aina 30 000 euroon.

Jos kuitenkin rikkomus on toistuva ja aiheuttaa vakavan terveysuhan, sakko voi nousta jopa 600 000 euroon, kertoo The Olive Press -uutissivusto. (siirryt toiseen palveluun) Vakavista rikkomuksista voidaan tuomita myös vankilaan.

Poliisi oli maaliskuun loppuun mennessä pidättänyt yli 900 ihmistä ja määrännyt yli 100 000 sakkoa eristysmääräysten rikkomisesta, kertoo uutissivusto al Jazeera. Sen mukaan poliisia on syytetty (siirryt toiseen palveluun)kovien otteiden käyttämisestä rikkojia vastaan.

Edes ulkoliikunta ei ole sallittua lukuun ottamatta koiran ulkoiluttamista. Esimerkiksi Baskimaassa poliisi uhkasi tällä perusteella sakottaa miestä, joka pyöräili töihin, kertoo Politico. (siirryt toiseen palveluun)

Espanjassa on todettu 110 238 koronatartuntaa ja 10 003 ihmistä on kuollut.

Hollannissa voi juhlia syntymäpäiviä

Hollannissa voi saada 400 euron sakon, jos ei pidä 1,5 metrin turvaväliä muihin. Sakko määrättiin, kun ihmiset kerääntyivät suurin joukoin ulkoilualueille viettämään aurinkoista viikonloppua, kertoo NL Times -uutissivusto. (siirryt toiseen palveluun)

Hollantilaisella tulppaaniviljelmällä vierailevia muistutetaan 1,5 metrin turvavälistä. Remko de Waal / EPA

Yritykset voivat saada tuhansien eurojen sakot, jos ne rikkovat aukiolokieltoja.

Hollannissa säännöt ovat monia muita maita sallivampia. Esimerkiksi syntymäpäiviä saa viettää enintään kolmen ystävän kanssa, jos pitää 1,5 metrin turvavälin puhaltaessaan kynttilöitä, kertoo Politico. (siirryt toiseen palveluun)

Ulkona saa liikkua yhdessä enintään kaksi ihmistä. Perheenjäseniä rajoitus ei koske.

Hollannissa on todettu 13 614 koronatartuntaa ja 1 173 ihmistä on kuollut.

Intian poliisia syytetään ihmisten nöyryyttämisestä

Intiassa liikkumisrajoitusten rikkomisesta voi saada (siirryt toiseen palveluun) noin 12 euron sakon ja enimmillään kaksi vuotta vankeutta. Määräykset vaihtelevat osavaltioittain.

Poliisia on syytetty määräysten rikkojien fyysisestä rankaisemisesta. Uutistoimisto Reutersin mukaan Mumbaissa poliisi on lyönyt ihmisiä kepillä sekä nöyryyttänyt heitä määräämällä esimerkiksi tekemään punnerruksia, yhdysvaltalaislehti The Hill sanoo. (siirryt toiseen palveluun)

Intiassa on todettu 2 032 koronatartuntaa ja 58 ihmistä on kuollut.

Kyproksella öinen ulkonaliikkumiskielto

Kyproksella lätkäistään 150–3 000 euron sakko, jos ihminen menee ulos muille kuin luvallisille asioille. Hänet voidaan tuomita myös enimmillään puolen vuoden vankeuteen, kertoo Kathimerini Cyprus -lehti. (siirryt toiseen palveluun)

Kotoa poistumiseen tarvitaan lupa ja silloinkin poistua saa enintään kerran päivässä. Lupa voi olla kirjallinen tai sen voi pyytää tekstiviestillä, kertoo Kathimerini Cyprus -lehti. (siirryt toiseen palveluun)

Iltayhdeksän ja aamukuuden välillä saa poistua vain poikkeustapauksessa, kertoo uutissivusto Cyprus Mail. (siirryt toiseen palveluun) Poliisi voi tehdä kotietsinnän (siirryt toiseen palveluun) asukkaan luvalla tai oikeuden määräyksellä.

Kyproksella on vahvistettu 320 koronatartuntaa ja 9 ihmistä on kuollut tautiin.

Yhdysvaltain osavaltioissa sakot satasista tuhansiin euroihin

Myös Yhdysvalloissa sakot voivat olla kovat, mutta kukin osavaltio päättää omista rangaistuksistaan.

Maaliskuun loppuun mennessä 27 osavaltiota oli määrännyt ihmiset pysymään kotona ja sulkenut muut kuin elintärkeät liikkeet, kertoo uutissivusto CNBC. (siirryt toiseen palveluun)

Tiukimpiin kuuluvat Marylandin, Havaijin ja Washingtonin osavaltioiden määräykset. Niissä rikkurit voidaan tuomita enimmillään noin 5 000 euron sakkoon ja vuoden vankeuteen. Joissakin osavaltioissa sakot ovat satasia.

Vielä kovempi on Alaskan enimmäissakko: noin 25 000 euroa.

Yhdysvalloissa on vahvistettu 215 344 tartuntaa ja 5 112 ihmistä on kuollut.

Tanskassa sakko 200 euroa

Tanskassa sakko on (siirryt toiseen palveluun) noin 200 euroa, jos rikkoo kieltoa yli kymmenen hengen kokoontumisista.

Samansuuruinen sakko uhkaa yrityksiä, jotka eivät noudata aukiolokieltoa tai henkilökunnan turvavälejä, Tanskan yleisradioyhtiö kertoo. (siirryt toiseen palveluun)

Tanskassa valmistauduttiin 10. maaliskuuta pääministerin tiedotustilaisuuteen asettelemalla toimittajien tuolit metrin päähän toisistaan. AOP

Poliisilla on jo kymmeniä tapauksia, joiden uskotaan poikivan syytteet, Tanskan yleisradioyhtiö kertoo. (siirryt toiseen palveluun)

Tanskassa harkitaan ihmisten liikkumisen valvontaa matkalippusovelluksen avulla.

Tanskassa on vahvistettu 3 305 tartuntaa ja 104 ihmistä on kuollut.

Israel sallii puhelinten jäljittämisen

Israelissa eristyssääntöjen rikkoja voi saada noin 125 euron sakon tai enintään puoli vuotta vankeutta, kertoo The Times of Israel -lehti. (siirryt toiseen palveluun)Yrityksille sakot ovat kovemmat.

Israelin hallitus on antanut turvallisuuspalvelulle luvan jäljittää ihmisiä puhelintietojen avulla, jotta heille voidaan kertoa mahdollisesta altistumisesta koronavirukselle.

Palestiinalaisten turvallisuusjoukot pidättivät 28. maaliskuussa kauppiaan, joka ei noudattanut eristysmääräyksiä. Abed al Hashlamoun / EPA

Myös palestiinalaishallinto on ilmoittanut rankaisevansa eristysmääräyksiä rikkovia sekä yrityksiä, jotka eivät noudata aukiolokieltoa tai salaavat viruksen torjunnan kannalta olennaista tietoa, kertoo The Financial Times -lehti. (siirryt toiseen palveluun)

Israelissa on vahvistettu 6 211 tartuntaa ja 31 ihmistä on kuollut. Palestiinalaisalueilla vahvistettuja tartuntoja on 155 ja yksi on kuollut.

Tässä lueteltujen lisäksi useat muut maat (siirryt toiseen palveluun) ovat eristäneet kansalaisensa.