Euroviisuille korvaava tv-show – myös muuta viisusisältöä luvassa pitkin kevättä

Perutun Euroviisujen finaalin tilalla nähdään Eurovision: Europe Shine A Light -ohjelma. Nimi viittaa brittiläisen Katrina and the Wavesin vuoden 1997 voittokappaleeseen Love Shine A LIght. NPO/AVROTROS/NOS

Euroviisut peruttiin maaliskuussa koronapandemian takia. Laulukilpailu oli tarkoitus järjestää Hollannin Rotterdamissa 12., 14. ja 16. toukokuuta.

Nyt Hollannin yleisradioyhtiöt ovat kertoneet järjestävänsä korvaavan tv-show’n. Eurovision: Europe Shine A Light -niminen ohjelma esitetään lauantaina 16. toukokuuta, jolloin viisufinaalin piti olla. Yle esittää show’n klo 22 alkaen TV2:ssa ja Areenassa.

Kaksituntinen ohjelma ei ole kilpailu, vaan siinä pyritään tuomaan yhteen tämän vuoden laulukilpailuun valitut artistit. Luvassa on ainakin yhteisesitys vanhasta viisuhitistä, johon on tehty koronatilanteeseen sopivat uudet sanat. Mukana ohjelmassa on myös tämän vuoden Suomen edustaja Aksel Kankaanranta.

Lisäksi menneiltä vuosilta tutut viisuesiintyjät esittävät kappaleitaan tunnetuissa eurooppalaisissa paikoissa. Ohjelman sisällöstä tiedotetaan tarkemmin myöhemmin.

– Haluamme yhdistää Eurooppaa 16. toukokuuta erityisellä tv-ohjelmalla parhaaseen katseluaikaan. Rohkaisemme yleisradioyhtiöitä esittämään show’n yhteenkuuluvuuden hengessä, sanoo laulukilpailun vastaava tuottaja Jon Ola Sand.

Euroviisut korvaavan Shine A Light -ohjelman juontavat Edsilia Rombley, Chantal Janzen ja Jan Smit, joiden piti juontaa Rotterdamin laulukilpailut. NPO/AVROTROS/NOS

Euroopan yleisradioliitto EBU on julistanut 10.–16. toukokuuta välisen ajan Euroviisuviikoksi. EBU toivoo, että esimerkiksi radiokanavat eri puolilla Eurooppaa soittaisivat viikon aikana tämän vuoden kisakappaleita sekä vanhoja viisuklassikoita.

Yle aikoo viikon aikana esittää ainakin euroviisuaiheisia ohjelmia Yle Olohuone -konseptin alla 14.–16. toukokuuta.

Korvaavaa Euroviisu-ohjelmaa on luvassa pitkin kevättä viisuorganisaation YouTube-kanavalla (siirryt toiseen palveluun). Joka perjantai esitetään Euroviisujen kotikonsertteja, joissa nähdään aikasempien vuosien viisuedustajia sekä tämän vuoden artisteja. Jokainen artisti esittää oman kappaleensa sekä coverversion toisesta viisuhitistä. Yleisö pääsee osallistumaan äänestämällä versioitavaa kappaletta sosiaalisessa mediassa.