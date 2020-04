"He halusivat ostaa jopa 50 patonkia kerralla" – Ranskalaiset hamstraavat leipää, britit olutta ja muonaa lemmikeille

Andrea Santarelli toimii myyjänä roomalaisesa tupakkakaupassa, sillä niillä on lupa olla auki epidemian aikana.

Andrea Santarelli toimii myyjänä roomalaisesa tupakkakaupassa, sillä niillä on lupa olla auki epidemian aikana. Adriano Candiago

Ilman näitä kauppoja eurooppalaiset eivät tule toimeen edes poikkeusoloissa.

Ylen kirjeenvaihtajat ja avustajat kertovat tässä jutussa, mitkä myymälät ovat saaneet luvan olla auki koronaepidemian aikaan.

BRITANNIA: Lemmikit pidetään ruuissa ja kansa juomissa

Lemmikkieläinkaupassa riittää myyjän Jeff Davisin mukaan asiakkaita. Pasi Myöhänen / Yle

Olutta ja viiniä myyville pikkukaupoille annettiin lupa olla auki sen jälkeen, kun pelko alkoholin loppumisesta aiheutti hamstrausaallon markettien juomahyllyille.

– Moni olisi hädissään, jos me emme olisi auki, sanoo lemmikkieläinkaupan työntekijä Jeff Davis Lontoonssa Haringeyn kaupunginosassa.

Koronakriisin alkuvaiheessa monet peruselintarvikkeet loppuivat tavallisista ruokakaupoista brittien hamstrausvimman seurauksena. Nyt kauppojen hyllyt alkavat taas täyttyä.

Lemmikeilläkään ei ole hätää, sillä Britannian hallitus sallii eläinkauppojen aukiolon.

Ne lasketaan välttämättömiksi kaupoiksi apteekkien ja ruokakauppojen tapaan. Muut myymälät tavarataloista vaatekauppoihin on määrätty suljettaviksi huhtikuun puoleenväliin saakka.

Eläinkaupan myyjän Jeff Davisin mukaan asiakasmäärät ovat olleet suuria. Puodista löytyy ruokatoukkia ja linnunsiemeniä, joita tavalliset kaupat eivät tarjoa.

– Ovi käy taajaan, sillä nettiostoksia voi nyt joutua odottamaan viikkojen ajan. Lähellä oleva toinen lemmikkikauppa meni kiinni ja saimme heidänkin asiakkaansa.

Davis katsoo, että töihin meneminen tuo elämään normaaliuden tuntua ulkonaliikkumiskiellon aikana. Toisaalta tartuntariski huolettaa perheen vuoksi.

– Vaimoni vie ruokaa eristyksissä olevalle äidilleen. Emme tiedä, kuka ruuan toimittaisi, jos sairastumme.

Britanniassa myös alkoholijuomiin keskittyvät "off license”"-kulmakaupat katsotaan välttämättömien palvelujen tuottajiksi ruokakauppojen ohella. Maan hallitus lisäsi ne avoinna olevien liikkeiden joukkoon sen jälkeen, kun kansa alkoi tyhjentää ruokakauppojen viinihyllyjä huolestuttavalla vauhdilla.

Välttämättömyydestä voi olla montaa mieltä, mutta juomien ulosmyyntilisenssillä varustetut pienet "offiet”"ovat brittiläinen instituutio.

Niiden tarve on entistä suurempi pubien ja ravintoloiden suljettua ovensa koronaviruksen vuoksi.

Suuremmissa ruokakaupoissa esimerkiksi viini on ollut monin paikoin loppu hamstrausaallon jäljiltä.

RANSKA: "Osa ihmisistä vaikuttaa menneen jonkinlaiseen leivänhamstrauspsykoosiin"

Pariisilainen leipomotyöntekijä Zora oli varustautunut suojamaskilla maaliskuun lopussa. Julien de Rosa / EPA

Osa leipomoista suunnittelee jopa lisätyövoiman palkkaamista.

Ranskassa patonki ja tuoreet croissantit ovat tärkeitä välttämättömyystarvikkeita, ja niinpä leipomot saavat olla myös koronavirusepidemian aikaan auki.

Leipomoiden aukioloaikoja on kriisin seurauksena jopa pidennetty: Ranskan hallitus linjasi maaliskuun puolivälissä, että leipomot voivat olla jatkossa avoinna seitsemänä päivänä viikossa, aiemman kuuden päivän sijaan.

Syynä on patongin nopeasti kasvanut kysyntä. Ulkonaliikkumiskielto on pidentänyt leipomojonoja, kun osa ranskalaisista on pelännyt tuoreen leivän loppuvan.

– Leipomoihin saapui yhtäkkiä ranskalaisia, jotka halusivat ostaa kerralla jopa 50 patonkia. Osa ihmisistä vaikuttaa menneen jonkinlaiseen leivänhamstrauspsykoosiin, sanoi leipomoyrittäjien liiton johtaja Matthie Labbé uutistoimisto AFP:n haastattelussa.

Liitto vakuuttaa, että tuoretta leipää on jatkossakin saatavilla.

Jauhoista, hiivasta tai suolasta kun ei ole minkäänlaista pulaa, ja osa leipomoista suunnittelee jopa lisätyövoiman palkkaamista.

Pulaa on sen sijaan suojamaskeista. Niitä ei ole riittänyt kaikille leipureille, vaikka he ovat jatkuvasti tekemisissä elintarvikkeiden kanssa ja palvelevat päivittäin satoja asiakkaita.

Leipomoyrittäjien liitto onkin vedonnut Ranskan hallitukseen, jotta maskeja toimittaisiin niitä tarvitseville yrittäjille pikimmiten.

Varotoimet ovat korttelileipomoissa muutenkin tiukkoja. Asiakkaita päästetään kerralla sisään vain turvavälien sallima määrä ja leipomotuotteita käsitellään kumihanskoin. Leivän valmistuksessa noudatetaan tarkkoja hygieniasääntöjä.

Leipomoiden lisäksi Ranskassa saavat olla auki muutkin välttämättömiksi luokitellut kaupat ja palvelut. Esimerkiksi kaikenkokoiset ruokakaupat, hedelmä-, kala- ja lihakaupat, apteekit, eläinkaupat, tupakkakaupat ja tietokonekorjaamot voivat olla normaalisti auki.

ITALIA: Tupakkapuodit saavat pitää ovensa auki

Tupakkakaupat ovat välttämättömyysliikkeitä Italiassa. Kuva Roomasta. Adriano Candiago

Myöskään sähkötupakoitsijat eivät joudu pulaan koronan takia.

Mistähän saa tupakkaa seuraavat viikot? Tämä oli kysymys, joka juolahti monen italialaisen mieleen, kun maan hallitus määräsi suljettavaksi kaikki muut paitsi välttämättömyystarvikkeita myyvät kaupat maaliskuun puolivälissä.

Italialaisista tupakoi verrattain moni, yli 15-vuotiaista lähes joka neljäs. Pian hallitus tarkensi, että tupakkakaupat saavat pitää ovensa auki kriisissäkin.

T-kirjaimin merkityt, valtion lisensoimat tabacchi-kaupat ovat ainoita kauppoja, joista voi Italiassa ostaa tupakkaa automaattien lisäksi. Kaupat myyvät tupakkatuotteiden lisäksi sekalaisesti muuta tavaraa pattereista kurkkupastilleihin ja postimerkkeihin.

Lisäksi kaupoissa voi pelata rahapelejä.

Muutama päivä kauppojen sulkemisen jälkeen osassa Italian kunnista pantiin merkille, että ihmiset jonottivat tupakkakauppoihin pelaamaan pelikoneita liikkumisrajoituksista huolimatta. Pian pelikoneet määrättiin nekin suljettaviksi.

Entäs siten sähkötupakoitsijat, kysyi italialainen (siirryt toiseen palveluun)tupakoinnin haittavaikutuksia tutkinut lääketieteen professori Riccardo Polosa.

Polosa lähetti kertomansa mukaan hallitukselle kirjeen, jossa selitti, että moni sähkötupakoitsija saattaisi haksahtaa tupakoimaan, jos heiltä vietäisiin mahdollisuus sähkötupakkaan.

Niinpä hallitus linjasi pian, että myös erilliset sähkötupakkaa myyvät liikkeet saavat jäädä auki.

SAKSA: Berliinin pyöräkaupat ja kuulut ruokatorit toimivat tavalliseen tapaan

Matthias Schumannin mukaan kauppa käy hänen pyöräliikkeessään vaisummin kuin tavallisesti. Suvi Turtiainen / Yle

Saksan pääkaupungissa pyöräliikkeet luokitellaan arkielämän kannalta välttämättömiksi myymälöiksi apteekkien ja ruokakauppojen rinnalla.

Teknisiin treeniasuihin pukeutunut pariskunta pumppaa ilmaa renkaisiin pyöräliikkeen edessä. Yhteispumppu on kaikkien käytössä, joten he hierovat varoiksi desinfiointiainetta käsiinsä pumppauksen jälkeen.

Berliinin Friedrichshainin kaupunginosassa sijaitsevan kulmakaupan lasioveen on teipattu ohjeet: vain yksi asiakas kerrallaan sisään ja silloinkin kahden metrin turvaväli.

Liikkeen omistaja Matthias Schumann tulee ovelle katsomaan, tarvitseeko joku palvelua.

Ravintolat, baarit, vapaa-ajanviettopaikat ja koulut on suljettu ympäri Saksaa, mutta pyöräliikkeet saavat Berliinissä olla yhä auki. Saksassa on alueellisia eroja siinä, mikä tulkitaan välttämättömäksi.

– Minusta tämä on ihan järkevää, sillä suositus on välttää julkisia liikennevälineitä. Pyörän selässä on yksin, Schumann sanoo.

Schumannin pyöräliike sijaitsee korttelin päässä suositulta Boxhagener Platzilta. Aukiolla toimi viime viikonloppuna perinteinen ruokatori tavalliseen tapaan, ja se on auki myös tänään lauantaina:

Tuorepuristettua appelsiini- ja granaattiomenamehua myyvä koju on paikallaan, samoin Välimeren keittiön tahnoja myyvä ruokarekka ja vihanneskojut.

Berliinissä ruokatorit vertautuvat ruokakauppoihin, eli ne saavat olla auki rajoituksista huolimatta.

Ihmisiä aukiolla on paljon, mutta niin vain kojuille muodostuu virallisen puolentoista metrin turvavälin huomioivia jonoja. Kansallista käskyä turvaväleistä noudatetaan pääosin kuuliaisesti.

Saksassa on voimassa myös kontaktikielto, joka kieltää yli kahden hengen kokoontumiset muiden kuin samaan kotitalouteen kuuluvien kanssa. Muuten ulkona liikkumista ei rajoiteta.

Samoin auki ovat edelleen Berliinille tyypilliset Spätkauf-kulmakaupat eli "Spätit". Niistä haetaan pikkuostoksia, kuten lehtiä ja olutta kotiin tai heti juotavaksi.

Spätien omistajat ovat usein turkkilaistaustaisia berliiniläisiä, ja ennen pandemiaa kauppojen liepeille jäätiin mielellään juttelemaan kotikorttelin naapureiden kanssa.

Nyt jutusteluporukoita ei näy.

Pandemiaa yritetään ehkäistä myös pleksilaseilla, joita on asennettu moniin ruokakauppoihin ja jopa yksittäisiin späteihin

Myös pyöräliikkeen omistaja Schumann on rakentanut pleksilasin kassapisteen suojaksi. Mutta sekin suojaa pisaratartunnalta vain maksamisen ajan. Millä mielellä työntekijät tulevat töihin?

– Jotkut ovat enemmän huolissaan ja jotkut vähemmän, Schumann sanoo.

TURKKI: Aikaisemmin ahtaissa basaareissa on otettava nyt etäisyyttä

Järjestyspoliisi mittaa kuumeen asiakkaalta istanbulilaisessa basaarissa Turkissa. Kemal Aslan

Koristetavara- ja lelupuodit ovat kiinni, mutta basaareista saa yhä ruokaa.

Basaareissa vallitsee yleensä väentungos, ja ihmiset astelevat melkeinpä toistensa varpaille puikkelehtiessaan myyntilaarien välissä.

Turkin sisäministeriön uuden asetuksen mukaan myyntipöytien välissä tulee olla vähintään kolme metriä.

Toreilla ei enää myöskään saa myydä muuta kuin vihanneksia, hedelmiä ja muita ruoka-aineita sekä välttämättömimpiä kotitaloustarvikkeita. Vaikkapa vaatteita, koristetavaroita ja leluja ei korona-aikana enää saa myydä.

Järjestyspoliisi on kulkenut mittaamassa kuumetta asiakkailta ja myyjiltä sekä tarkkaillut hygieniasääntöjen noudattamista. Tästä lauantaista lähtien myös asiakkaiden on käytettävä toreilla hengityssuojainta.

Uutistoimisto IHA näytti Istanbulin Bahcelievlerin basaarista, kuinka asetusten sisäistäminen vielä takkuili tällä viikolla. Järjestyspoliisi nuhteli erästä myyjää:

– Ystävä hyvä, teidän täytyy antaa tuotteet itse asiakkaalle pussin sisällä. Asiakas ei missään nimessä saa ottaa itse, hän neuvoi appelsiinilaarin takana seisovaa myyjää.

Tiettynä päivän viikossa auki olevat torit ovat yhä turkkilaisten tavallisin ostospaikka arkisin, viime vuosina kaikkialle levinneistä ruokamarkettiketjuista huolimatta.

Kahvilat, baarit ja ravintolat, vaateliikkeet sekä lähes kaikki muut liikkeet suljettiin Turkissa yli kaksi viikkoa sitten. Ruokamarketit ja apteekit ovat yhä auki.

BELGIA: Sopivan etäisyyden lounastreffit frittikioskilla

Ranskanperunoita myyvät kioskit saavat olla auki Belgiassa. Kuva Brysselistä maaliskuun puolivälistä. Stephanie Lecocq / EPA

Ranskanperunoita myyvät kioskit lasketaan Belgiassa välttämättömyysliikkeiksi.

Kun Belgian hallitus sulki päätöksellään ravintolat, baarit sekä kahvilat lähes kolme viikkoa sitten, annettiin kulinaristeina tunnetuille belgialaisille hieman lohtua.

Ruokakauppojen ja apteekkien ohella ranskanperunoita myyvät frittikioskit, jotka vastaavat suomalaista nakkikioskia eli snägäriä, saavat olla auki.

Fritit ovat belgialaisille nyt myös lohturuokaa. Parhailla kojuilla on tarjolla toistakymmentä eri makuista majoneesia mistä valita.

Useimmat paikat ovat kojuja ilman sisätiloja, joten kahden metrin hygieniaväli onnistuu jonottaessa ulkoilmassa.

Paksut ja muhevat fritit ovat Belgiassa melkein kansallisruuan asemassa. Jos ei halua riskeerata edes kioskilla käynnin verran itseään, niin lähes joka kodista löytyy friteerauskone.

Juttuun lisätty 4.4.2020 kello 7:30 tieto, että Turkin ruokatoreilla asiakkaiden on käytettävä tästä lauantaista lähtien hengityssuojainta.

Tutustu myös:

Etäoluet Japanissa, kattoterassit Italiassa ja tsemppiopas Saksassa – Näillä keinoilla ihmiset helpottavat arkeaan eri maissa koronan aikaan

"Toimin kamerajalustana", sanoo kirjeenvaihtajamme Paula Vilén lapsensa pianotunnin järjestämisestä etänä – Kerro meille oma vinkkisi, miten arki sujuu ulkomailla koronasta huolimatta