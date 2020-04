Tasavallan presidentin isännöimät Kultaranta-keskustelut järjestetään tänä vuonna virtuaalisesti koronatilanteen takia

Keskustelujen teemana on koronapandemian maailmanlaajuiset vaikutukset. Tapahtuman yksityiskohdista kerrotaan myöhemmin.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistön isännöimät Kultaranta-keskustelut järjestetään tänä vuonna poikkeuksellisesti virtuaalisesti koronaviruspandemian vuoksi.

Keskustelujen teemana on koronapandemian maailmanlaajuiset vaikutukset.

Yle toimii Kultaranta-keskustelujen kumppanina. Ylen urheilu ja tapahtumat -yksikön johtaja Panu Pokkinen kertoo, että Yle halusi tietenkin olla mukana, kun Tasavallan presidentin kanslia ehdotti tapahtuman siirtoa virtuaaliseksi.

Pokkisen mukaan yhteiskunnallinen keskustelu on nyt koronaviruksen tiimoilta tärkeämpää kuin koskaan.

– Lisäksi ihmisten kokoontumiset ja tapahtumat on ainakin alkukesältä peruttu, joten sen vuoksi on jouduttu vahvasti siirtymään digitaaliseen vuorovaikutukseen. Siihen suuntaan on menty muun muassa Yle Olohuone-konseptissa. Kultaranta-keskustelujen muuttaminen virtuaalisiksi sopii tähän erittäin hyvin, Pokkinen sanoo.

Tasavallan presidentin kanslian mukaan Kultaranta-keskustelujen ajankohdasta, osallistujista ja käytännön järjestelyistä tiedotetaan tarkemmin myöhemmin.