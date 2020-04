Riskiryhmään kuuluva Satu Salonen neuvoo, miten olla hyvä koronapotilas: ”Ei koskaan käy hullummin kuin on sallittu"

Vain joka viidennellä suomalaisella on ajantasainen lista omasta lääkityksestään.

Tietokirjailija Satu Salonen on sairaalareissujen konkari. Hänellä on useita perussairauksia, joiden takia hän on viettänyt lukuisia päiviä sairaaloiden tai terveyskeskusten päivystyksessä.

Kokemustensa perusteella hän on sitä mieltä, että moni potilas on huonosti valmistautunut sairaalaan tuloon. Tämä huolettaa häntä etenkin nyt koronaepidemian aikana.

– Jos ihminen ei ole koskaan ollut oikein sairas, hän ei ehkä osaa kuvitella, millaista se voi olla. Tosi sairaana ei ehkä pysty puhumaan tai käyttämään kännykkää, Salonen kuvailee.

Salonen ei halua pelotella ketään sairaalaan joutumisella, mutta hän uskoo, että pienellä valmistautumisella hoito olisi nopeampaa ja jopa turvallisempaa potilaalle itselleen. Yksi jatkuvasti toistuva ongelma on päivystykseen tulevien ihmisten lääkityksen selvittäminen.

– Hoitajat joutuvat kissojen ja koirien kanssa selvittelemään sairauden takia sekavien tai huonokuntoisten potilaiden peruslääkitystä.

Lääkityksen selvittämiseen tuhlaantuu paljon hoitajien ja lääkärien aikaa. Sairaaloissa tehdään nyt koronaepidemian aikana töitä kovan paineen ja stressin alla, joten kaikki hoitoa sujuvoittavat keinot ovat arvokkaita.

Vain joka viides on tehnyt lääkelistan

Moni luulee, että lääketiedot löytyvät Kanta-rekisteristä. Näin ei kuitenkaan ole.

Salonen kertoo, että hänen omissa tiedoissaan on vuosien mittaan määrättyjä lääkereseptejä yli 80. Hän ei tietenkään käytä niitä kaikkia tällä hetkellä.

Suurin osa ihmisistä on itse on vastuussa lääkkeidensä ottamisesta ja siten lääkehoidon onnistumisesta. Suomen koronaepidemian kynnyksellä valmistunut Lääkebarometri kertoo (siirryt toiseen palveluun), että vain noin joka viidennellä suomalaisella on ajantasainen lääkityslista omista lääkkeistään.

Pitkäaikaissairaat ovat hieman paremmin selvillä lääkkeistään, mutta heistäkin vain joka neljännellä lääkelista on ajan tasalla.

Vaikka harva tarvitsee koronaviruksen takia sairaalahoitoa, on siihen hyvä kuitenkin ajatuksen tasolla varautua. Lääkelistan lisäksi mukaan pitäisi ottaa ainakin saman päivän aikana tarvitsemansa lääkkeet.

Satu Salosen omassa sairaalakassissa on ainakin peruslääkkeet, kännykän laturi ja kuulokkeet sekä suklaata. Satu Salonen

Astmalääkkeet, diabeteksen hoitoon tarvittavat lääkkeet ja välineet sekä hormonilääkkeet pitää aina sairaalaan mennessä ottaa itse mukaan. Moni nainen ei tule ajatelleeksi, että sairaalaan lähtiessä toilettipussiin pitäisi muistaa pakata myös ehkäisypillerit, jos sellaisia käyttää.

Sairaalassa viihtyminen myös tärkeää

Konkaripotilas suosittelee miettimään sairaalakassin sisällön lääkkeiden lisäksi myös muuten valmiiksi pahan päivän varalle. Kännykän laturi, kirja, pientä välipalaa ja kuulokkeet ovat Satu Saloselle tärkeitä.

Kun päivystyksessä voi joutua odottelemaan tuntikausia ja lopulta päätyä yhteiseen potilashuoneeseen kolmen muun ihmisen kanssa, voi kuulokkeilla luoda oman rauhallisen maailman.

Yksi viihdyke onkin Saloselle ylivoimaisesti yli muiden:

– Sairaalassa radio on potilaan paras ystävä!

Saloselle sairaalakassin pakkaaminen tuo voimaa.

– Minulla säilyy tunne elämänhallinnasta. En ole pelkkä potilasreppana.

Pakkaa sairaalaan mukaan: 1. Lista käyttämistäsi lääkkeistä mieluiten printattuna tai muuten paperilla. 2. Vähintään saman päivän aikana tarvitsemasi lääkkeet. 3. Omat astmalääkkeet, diabeteksen hoitoon tarvittavat lääkkeet ja tarvikkeet sekä hormonilääkkeet. Muista e-pillerit! 4. Kännykkä, laturi ja kuulokkeet. Kirja tai lehtiä. Silmälasit ja lukulasit. 5. Mukavat oleskeluvaatteet. 6. Pientä välipalaa ja vaikka lempisuklaatasi. Lähde: Satu Salonen ja hänen bloginsa Sairaan hyvä potilas (siirryt toiseen palveluun)

Toivo kannattelee vaikeuksien yli

Sairaalaan asti päätyneen olo on hankala. On kipuja, kurjaltakin tuntuvia hoitotoimenpiteitä, epävarmuutta ja huolta. Potilaalla on täysi lupa olla tsemppaamatta.

Vaikealla hetkellä Satu Salosta kannattelee hänen perheessään jo yli sata vuotta kulkenut, alunperin mummilta Vimpelistä opittu voimalause: ”Ei koskaan käy hullummin kuin on sallittu.”

Koronan suhteen erityiseen riskiryhmään kuuluminen ei Salosta liiemmin huolestuta. Hän myös uskoo, että vaikka nyt on kaikilla vaikeaa, niin lopputulos voi olla jotain hyvää:

– Uskon, että kyllä me tästä yhdessä selvitään. Luulenpa että ihmiskunta parhaimmillaan viisastuu.

