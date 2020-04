Pohjois-Korea on pyytänyt vaivihkaa ulkomaista apua, vaikka kieltää kärsivänsä koronavirusepidemiasta – erakkovaltion todellinen tilanne on arvoitus

Takapajuisena pidetty Pohjois-Korea saattaa ehkä hieman yllättäen olla edelläkävijä taistelussa koronavirusta vastaan.

Se nimittäin sulki ensimmäisenä valtiona maailmassa rajansa jo tammikuussa, mutta teki sen silti todennäköisesti liian myöhään.

Maassa ei ole virallisen totuuden mukaan yhtään koronavirustartuntaa. Diktatuuri on kuitenkin valjastanut koko kansan jättimäiseen virustorjuntakampanjaan, eikä koronakuolemilta ole todennäköisesti vältytty.

Yksi pandemian suurimmista arvoituksista onkin se, kuinka laajalle koronavirus on levinnyt Pohjois-Koreassa.

Vuoden kohokohtia on Pjongjangissa tapana juhlistaa tansseilla ja marsseilla. Kuva on vuodelta 2016. Mika Mäkeläinen / Yle

Arvoitukseen voidaan saada vastaus reilun viikon kuluttua, jolloin Pohjois-Koreassa vietetään vuoden suurinta juhlaa, auringon päivää eli maan perustajan Kim Il-sungin syntymän vuosipäivää.

Jos juhlapäivänä 15. huhtikuuta järjestetään perinteisiä massatilaisuuksia, osoittaisi se ainakin, että maan johto uskoo epidemian olevan hyvin hallinnassa vähintään pääkaupungissa Pjongjangissa.

Merkkipäivä olisi maan johtajalle Kim Jong-unille poliittisesti houkutteleva ajankohta julistaa epidemia torjutuksi.

Samoihin aikoihin on tarkoitus pitää myös parlamentin istunto, jota ei todennäköisesti järjestetä, jos epidemiatilanne on vaikea.

Junaa desinfioidaan suojavarustuksessa Pohjois-Koreassa. KCNA / EPA / AOP

Pohjois-Korea käynnisti tiukat toimet epidemian pysäyttämiseksi heti sen jälkeen, kun Kiina kertoi tammikuun lopulla koronaviruksen tarttuvan ihmisestä toiseen.

Kiinan vastainen raja suljettiin ja aiotaan myös pitää suljettuna aina siihen asti, kunnes koronavirukseen löydetään lääke tai rokote – näin maan varaterveysministeri on kertonut (siirryt toiseen palveluun).

Kaikki lentoliikenne ja lähes kaikki laivaliikenne Kiinaan on lopetettu.

Pohjois-Koreassa valvotaan tarkasti sekä vierailijoita että kansalaisia. Kuva on vuodelta 2017. Mika Mäkeläinen / Yle

Maahan rahtina tuodut tavarat jätetään koskemattomiksi kymmeneksi päiväksi (siirryt toiseen palveluun), jotta varmistutaan tartuntariskin häviämisestä. Vielä sen jälkeenkin lastit on desinfioitava kahdesti.

Rajoitukset ovat mullistaneet pohjoiskorealaisten elämän samalla tavalla kuin muuallakin maailmassa.

Maan johtajan Kim Jong-unin valtakaudella avatut hulppeat vapaa-ajanviettopaikat – kuten laskettelukeskukset ja kylpylät – on suljettu.

Ravintoloissa ei saa enää kokoontua. Myös koulut on suljettu huhtikuun puoliväliin asti.

Hengityssuojainten käyttö julkisilla paikoilla on pakollista. Jotta niitä riittäisi kansalle, useiden vaatetehtaiden on käsketty tuottaa hengityssuojaimia.

Pohjois-Koreassa ihmisiä on kehotettu käyttämään hengityssuojia kodin ulkopuolella. Kuva on otettu Pjongjangin diplomaattialueelta. Yevgeny Agoshkov / AOP

Suljettu maa levittää nyt tietoa koronaviruksesta koko propagandakoneistonsa voimalla.

Kaikkiaan 30 000 työntekijää opettaa (siirryt toiseen palveluun) kansalaisia koronaviruksen vaaroista ja tekee terveystarkastuksia.

Jo tammikuussa Pohjois-Korean keskustelevisio polkaisi käyntiin uuden päivittäisen TV-ohjelman otsikolla "Estäkäämme uusi koronavirus täysin".

Media ja viranomaiset jakavat ahkerasti myös desinfiointiohjeita (siirryt toiseen palveluun), jotka saattavat tosin olla kyseenalaisia. Ihmisiä on muun muassa kehotettu käyttämään suolavettä sekä käsien pesuun että pintojen puhdistamiseen.

Yhtä erikoista on se, että Pohjois-Korean mediassa on esitelty desinfiointia suojavarusteissa, joissa on näkynyt amerikkalaisten valmistajien logoja (siirryt toiseen palveluun). Sitä ei tiedetä, miten Pohjois-Korea on varusteet hankkinut.

Virallisesti kaikessa on kyse vain varautumisesta. Pohjois-Koreasta on kuitenkin kerrottu, että virus ehti kaikesta huolimatta yllättää.

Pohjoiskorealainen lääkintäpartio Pjongjangin diplomaattikaupunginosassa. Yevgeny Agoshkov / ITAR-Tass / All Over Press

Dramaattisin Pohjois-Koreasta vuodettu väite on, että 180 sotilasta olisi jo tammi-helmikuussa kuollut oireisiin, jotka sopivat koronavirukseen. DailyNK-uutissivuston mukaan (siirryt toiseen palveluun) tieto perustuu Pohjois-Korean asevoimien lääkintäjoukkojen raporttiin.

Yle on kuullut asiantuntijoilta myös muita väitteitä koronavirustapauksista Pohjois-Koreassa, mutta tietoja on mahdoton vahvistaa.

– Mielestäni olisi ihme, jos Pohjois-Korea olisi välttynyt epidemialta, ottaen huomioon rajakaupan Kiinan kanssa, kertoo eräs maata hyvin tunteva diplomaatti Ylelle.

Asian arkaluontoisuuden takia hän ei halua esiintyä nimellään.

Kuolemia kerrotaan sattuneen erityisesti Sinuijun kaupungissa ja muualla Kiinan vastaisen rajan lähellä, mitä sinänsä voi pitää paitsi uskottavana, myös todennäköisenä.

Harri Vähäkangas / Yle

Koronaviruksen helpoin tie Pohjois-Koreaan olisi juuri Kiinan vastainen raja, jonka yli käydään laajamittaista kauppaa ja salakuljetusta.

Sotilaat ja rajavartijat osallistuvat tähän liiketoimintaan. Koronavirus on luultavasti livahtanut salakuljettajien mukana rajan yli.

Salakauppa on myös osittain jatkunut, vaikka raja on periaatteessa suljettu.

Pohjoiskorealaiset liikkuvat maan sisällä erittäin vähän, minkä takia epidemian hallinta on helpompaa kuin muualla.

Joka tapauksessa Pohjois-Korean siilipuolustus on todennäköisesti toiminut epidemiaa vastaan hyvin.

Pohjois-Korea on voinut selvitä koronaepidemiasta toistaiseksi jopa mallikkaasti, arvioi Pohjois-Koreassa työskennellyt sveitsiläinen avustustyön johtaja.

– Kun sellainen hallinto antaa määräyksiä, kansalaiset tottelevat niitä tiukasti, Sveitsin kehitysyhteistyöviraston SDC:n toimintaa maassa johtanut Thomas Fisler uskoo.

Pohjois-Koreassa tiukka kuri auttaa jarruttamaan epidemiaa. Kuva on vuodelta 2016. Mika Mäkeläinen / Yle

Fisler muistuttaa, että pohjoiskorealaiset liikkuvat maan sisällä erittäin vähän, minkä takia epidemian hallinta on helpompaa kuin muualla.

On siis mahdollista, että vaikka koronavirus olisi levinnyt Pohjois-Koreaan, maan tiukat torjuntatoimet ovat saattaneet pysäyttää epidemian.

Sairastuneiden hoitaminen on kuitenkin Pohjois-Koreassa paljon vaikeampaa.

Sairaanhoito on normaalioloissakin hyvin puutteellista. Nyt kaikista lääkkeistä, suojavarusteista ja koronatesteistä on Fislerin mukaan varmasti pulaa.

Viranomaiset ovat käyneet mittaamassa Pjongjangissa asuvien ulkomaalaisten terveyttä. Yevgeny Agoshkov / ITAR-Tass /All Over Press

Pohjois-Korea on pyytänyt vaivihkaa ulkomaista apua, vaikka onkin toistuvasti kieltänyt kärsivänsä koronavirusepidemiasta.

Tämä viittaa siihen, että Pohjois-Korea piilottelisi tartuntoja.

YK:n lastenrahasto Unicef kertoi jo helmikuussa saaneensa Pohjois-Korealta erityisen avunpyynnön, vaikka järjestö jo muutenkin tukee maan terveydenhuollon valmiuksia ja virusepidemian torjuntaa.

Unicefin lisäapu on jo saapunut maahan, mutta rutiköyhässä valtiossa avuntarve on pohjaton.

Jopa maan johtaja Kim Jong-un on suominut terveydenhuollon tilaa surkeaksi. Lisäksi noin 40 prosenttia pohjoiskorealaisista kärsii jo valmiiksi aliravitsemuksesta.

Ruokapulasta tulee erittäin hälyttävä. Se on nyt kaikkein huolestuttavinta.

Pohjois-Korean ulkomaankauppa on näivettynyt vuodesta 2017 lähtien pakotteiden takia. Nyt se kuihtuu koronaviruksen johdosta vielä enemmän, ja maan ruokahuolto on entistä suuremmissa vaikeuksissa.

– Ruokapulasta tulee erittäin hälyttävä. Se on nyt kaikkein huolestuttavinta, sanoo Ylen haastattelema diplomaattilähde.

Käsillä on kylvöaika, mutta siemenviljasta ja lannoitteista on suuri pula. Siksi tulevan kesän satonäkymät ovat huonot. Kevät on myös perinteisesti se aika vuodesta, jolloin Pohjois-Korean ruokavarastot muutenkin ehtyvät.

Diplomaatti pitää Pohjois-Korean tilannetta nyt poikkeuksellisen tulenarkana. Tiedonsaanti maasta on ehtynyt, eikä hänen mukaansa "kukaan oikein tiedä mitään".

Pohjois-Korean ruuantuotanto voi romahtaa, koska lannoitteita ja siemenviljaa ei saada tarpeeksi. Kuva on vuodelta 2016. Mika Mäkeläinen / Yle

Pohjois-Korea tekee kaikkensa, ettei maan sisäisestä tilanteesta jatkossakaan selviäisi mitään.

Suurin osa Pohjois-Koreassa työskentelevistä ulkomaalaisista on lähtenyt pois, ja jäljelle jääneiden liikkumista on rajoitettu.

Maahanpääsystä on tehty mahdollisimman hankalaa. Turisteja Pohjois-Koreaan ei ole päästetty enää tammikuun jälkeen. Muut maahan saapuvat ulkomaalaiset pidetään karanteenissa 30 päivää.

Maahan palaavia pohjoiskorealaisia taas odottaa peräti 40 päivän eristys (siirryt toiseen palveluun), jota seuraa vielä kuukauden tarkkailujakso.

Lähes täydellisen eristyksen seurauksena Pohjois-Korea kehuskelee olevansa nyt "puhdas maa".

Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un valvoo sotaharjoitusta. KCNA / EPA / AOP

Maan virallisen uutistoimiston KCNA:n mukaan ulkomaailma hämmästelee Pohjois-Korean menestystä, samalla kun pandemia leviää valtoimenaan maailmassa.

Pohjoiskorealaiselle yleisölle on erityisesti korostettu sitä, että koronavirus on levinnyt laajalti Etelä-Koreassa. Näin halutaan osoittaa oman maan kansalaisille, kuinka paljon parempi Pohjois-Korean järjestelmä on.

Toimittajan kommentti Mika Mäkeläinen Pjongjangissa vuonna 2017. Kim Sol Hyang / Yle "Maailman tiukin valvontajärjestelmä on rautanyrkki, johon jopa viruksen eteneminen voi pysähtyä. Pandemiakaaos muualla maailmassa tarjoaa Pohjois-Korean johdolle myös propagandavaltin, jolla se voi perustella täydellistä kontrollia. Omavaraisuuteen perustuva talous onkin yllättäen vahvuus, kun maailmanlaajuiset tuotantoketjut muualla katkeavat. Vakavia ongelmia tosin tulee myöhemmin, sillä rutiköyhällä Pohjois-Korealla ei ole puskureita. Pahimmassa tapauksessa maa syöksyy nälänhätään kuten 1990-luvulla." Mika Mäkeläinen

Pandemian keskellä Pohjois-Korean armeija on aktivoitunut. Helmikuussa pidettiin koronaviruksen varalta taukoa sotaharjoituksissa, mutta maaliskuussa Pohjois-Korea teki useampia ohjuskokeita kuin koskaan aiemmin.

Vaikka Pohjois-Korea nyt uhkuu itseluottamusta, epidemia voi yllättäen ruokkia epävakautta maan sisällä. Kun talouskriisi syvenee, kaikki eivät välttämättä syytä siitä pelkästään ulkomaista virusta.

– Ensimmäistä kertaa tilanne on vaarallinen Pohjois-Korean hallinnolle, sanoo Ylen haastattelema diplomaattilähde.

Silloin sulkeutuneesta maasta voi kuoriutua hyvin arvaamaton maa.

Mainittujen lähteiden lisäksi juttua varten on haastateltu NK News -julkaisun toimituspäällikköä Oliver Hothamia, Pohjois-Koreassa kehitysyhteistyötä tehnyttä Eero Horstiaa sekä Pohjois-Koreaan matkoja järjestävää Tom Fowdya. Kirjoittaja on Pohjois-Koreaan erikoistunut ulkomaantoimittaja.

