Ministeriö tarkensi ohjeita, kotihoidon työntekijöiltä vaaditaan hengityssuojaimia – perusturvajohtaja: Suojavarusteista tulee valtava pula

Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi keskiviikkona tarkennetut ohjeet siitä, miten kotiin annettavissa palveluissa työskentelevien on suojauduttava (siirryt toiseen palveluun) koronaviruksen varalta. Ohjeen mukaan kotihoidossa on käytettävä koronavirusepidemian aikana hengityssuojainta asiakkaan suojaamiseksi taudilta.

– Ohjeet eivät ole varsinaisesti uusia, sillä suojainten käytöstä on ohjeistettu aiemminkin. Katsoimme, että on hyvä informoida kentälle, kun asiasta on tullut paljon kyselyjä, neuvotteleva virkamies Satu Karppanen ministeriöstä sanoo.

Osassa kunnissa ohjeiden täyttämisessä uskotaan olevan ongelmia, jos suojavarusteista tulee pulaa. Esimerkiksi Tornion perusturvajohtaja Leena Karjalainen ennakoi, että ministeriön ohjeen noudattaminen pilkulleen tietää pulaa tarvittavista suojavarusteista.

– Torniossa tehdään noin tuhat asiakaskäyntiä vuorokaudessa. On ihan selvää, että suojavarusteista tulee valtava pula, jos STM:n ohjeiden mukaan aletaan toimia, perusturvajohtaja Karjalainen sanoo.

Ministeriö: Myös kankaisia suojaimia voidaan käyttää

Sosiaali- ja terveysministeriöstä arvellaan, että kaikkia suojavälineitä, kuten esimerkiksi kirurgisia suu-nenäsuojuksia ei välttämättä riitä kaikille. Tämän vuoksi uusimpaan ohjeeseen on kirjattu, että kotihoidossa voidaan käyttää myös muita kankaisia suojaimia, vaikka ne eivät olekaan yhtä tehokkaita kuin kirurgiset suojavälineet.

– Kankainen suojain voi olla mikä tahansa kangas, joka suojaa hengityselimet. Esimerkiksi huivi voi käydä. On vain huolehdittava, että kangasta käytetään vain yhden kerran, jonka jälkeen se hävitetään tai desinfioidaan, Karppanen kertoo.

Jos potilaalla on hengitystieinfektion oireita, kotihoidon työntekijän on suojauduttava järeämmin: kirurgisella suu-nenäsuojuksella, suojakäsineillä sekä suojatakilla tai esiliinalla.

Kotihoidossa olevan luona käy monia eri hoitajia

Torniossa ja muissa Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kunnissa on tähän asti pyritty noudattamaan kotihoidossa pandemiatyöryhmältä alueellisesti saatuja ohjeita. Suojavarusteita, kuten hengityssuojaimia on käytetty, jos asiakkaalla on hengitystieinfektion oireita ja työntekijöitä on kehoitettu pysymään oireisina kotona.

Asiakastyö on perusturvajohtaja Leena Karjalaisen mukaan pyritty järjestämään niin, että riskiryhmään kuuluvien asiakkaiden luona kävisi mahdollisimman vähän eri henkilöitä.

– Toki kävijöiden määrän rajaaminen niin, että asiakkaan luona kävisi aina sama porukka ei tahdo onnistua, kun on paljon poissaoloja.

Tornion kotihoidossa henkilöstöä on 90 ja asiakkaita noin 450.

Tällä hetkellä Torniossa ei ole asiakkaita, joiden olisi todettu sairastuneen koronaan. Jos koronaa sairastavia on kotihoidossa, heitä hoitaa erillinen tiimi, joka ei käy muissa vanhustalouksissa. Myös tiimin kokoontumistila on eriytetty kotihoidon ns. puhtaista tiimeistä.

Sairaanhoitopiireiltä alueellisia linjauksia

Moni kunta odottaa nyt tarkennettuja alueellisia ohjeita esimerkiksi sairaanhoitopiireiltä. Lapin sairaanhoitopiirissä uusimpia ohjeita alueen kunnille hiottiin keskiviikkona.

Esimerkiksi kotihoidossa työntekijöitä velvoitetaan käyttämään kirurgista suu-nenäsuojainta asiakaskäynneillä. Samaa suu-nenäsuojusta voi käyttää useiden potilaiden tai asiakkaiden hoidossa.

– Suojusta ei saa laskeä välillä leuan alle, kasvoilta poistettu suojus laitetaan roskiin ja desinfioidaan kädet, infektioylilääkäri Markku Broas Lapin sairaanhoitopiiristä kiteyttää.

Lapin sairaanhoitopiiri kertoo kasvattaneensa suojavälineiden varastoa parin viime kuukauden aikana. Broas vakuuttaa, että välineitä pitäisi olla riittävästi, vaikka niiden käyttö kasvaa.

Lapin sairaanhoitopiirin naapurissa Länsi-Pohjan alueellinen pandemiatyöryhmä linjasi keskiviikkona, että alueen kuntien kotihoidossa jatketaan samalla THL:n ohjeistuksella kuin tähänkin asti. Eli hengityssuojaimia ei ole tarpeen käyttää kotihoidossa, jos asiakkaalla ei ole hengitystieoireita.

Pandemiatyöryhmään kuuluva Keminmaan ja Tornion johtava lääkäri Pertti Sakaranaho sanoo, että nykyinen ohjeistus nähtiin riittäväksi, koska alueella ei vielä ole epidemiaa.

Sakaranaho myös kummeksuu sitä, että STM vakuuttaa hengityssuojainten riittävän, mutta samalla toteaa, että huivikin on oireettomien asiakkaiden kanssa riittävä suoja.

– Alueella ollaan vielä suhteellisen normaalissa tilanteessa. Emme tiedä, minkälaiseksi epidemia vielä etenee, joten säästetään näitä suojaimia nyt vielä tässä vaiheessa.

Ristiriitaiset ohjeet ihmetyttivät

Moni kotihoidon parissa työskentelevä ja asiakkaan omainen on hämmästellyt julkisuudessa olleita, osin ristiriitaisia ohjeita. Esimerkiksi ministeriön kaikissa kirjallisissa ohjeissa ei ole kerrottu, että kotihoidon työntekijöiden on käytettävä kasvosuojaimia asiakkaan luona käydessä, vaikka suojainten käyttöä on vaadittu ministeriön tiedotteissa – ja myös ministerin lausunnoissa.

Ministeriö toivoo, että täsmennettyjä ohjeita aletaan noudattaa mahdollisimman pian.

– Aika moni kunnista on jo elänyt tämän ohjeen mukaan ja toivotaan, että lopuillekin menee tieto perille, sosiaali- ja terveysministeriön neuvotteleva virkamies Satu Karppanen sanoo.

Kotihoitoa tarjoavat yritykset ministeriö yrittää tavoittaa lähettämällä ohjeet yksityisten alojen HALI ry:n kautta.

