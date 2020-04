Päiväkodit ongelmissa nuhaisten lasten kanssa – työntekijöillä vaikeuksia erottaa, onko kyseessä sairaus vai allergia

Päiväkotien ovilta on jouduttu käännyttämään nuhaisia lapsia takaisin kotiin, kun vanhemmat ovat tuoneet heitä nuhaisina hoitoon.

Näin on tapahtunut ainakin Kouvolassa, jossa kaupunki on joutunut jo vetoamaan vanhempiin, ettei edes lievästi flunssaisia lapsia tuotaisi päivähoitoon.

– Muutamia lapsia on tuotu nuhaisena, ja heitä on jouduttu käännyttämään kotiin. Tätä on tapahtunut viikoittain, Kouvolan varhaiskasvatuspäällikkö Helena Kuusisto sanoo.

Vanhemmat turhautuvat

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ohjeistaa, että jos lapsella on edes lieviä flunssan oireita, hänen tulee pysyä kotona. Lapsi voi palata päiväkotiin sitten, kun hän on ollut oireeton yhden vuorokauden ajan.

Ohje on koronaepidemian ja poikkeusolojen aikana tiukempi kuin normaaliaikana.

– On ymmärrettävää, että vanhemmat turhautuvat ja ärsyyntyvät, kun heidän pitäisi mennä töihin ja päiväkodit sanovat, etteivät voi ottaa lasta hoitoon. Tämän takia muistutimme asiasta, etteivät he tekisi turhaa reissua, Helena Kuusisto sanoo.

Kuusiston mukaan vanhemmat kuitenkin osaavat suhtautua tapauksiin hyvin, eikä kukaan ole osoittanut ärtymystään henkilökuntaan.

Suurin osa päiväkoti-ikäisistä lapsista on tällä hetkellä kotihoidossa. Esimerkiksi Kouvolassa vain noin joka neljäs lapsi on päivähoidossa.

Siitepölyaika

Aina nenän vuotaminen ei johdu flunssasta, vaan nuha voi johtua varsinkin keväällä siitepölyallergiasta.

– Päiväkodeissa on mietitty mahdollisen allergian roolia, eli onko kyseessä allergia vai flunssa, Kotkan varhaiskasvatusjohtaja Raili Liukkonen sanoo.

Allergia-, iho- ja astmaliiton mukaan siitepölyallergian tunnistaa kutinasta ja nenän vuotamisesta.

– Selvä ero on se, että allergiaan liittyy nenän ja silmien kutinaa, mitä flunssan oireisiin ei liity. Silmät saattavat myös punoittaa. Nenän vuoto on yleensä allergiassa vetistä, kun ainakin kovassa infektiotaudissa erite on paksumpaa ja värikkäämpää. Allergiaan ei liity myöskään lihassärkyä, liiton asiantuntija Kaisa Toikko kertoo.

Siitepölyallergian erottaa koronaviruksen aiheuttamasta COVID-19-taudista siten, että siitepölyallergiaan ei yleensä liity kuumetta ja allergialääkkeet tepsivät oireisiin. Allergia-, iho- ja astmaliiton mukaan (siirryt toiseen palveluun) nuhaoireet eivät puolestaan ole tyypillisiä koronan oireita.

Siitepölyallergiassa pääasialliset oireet ovat nenän vuotaminen, aivastelu, silmien kutiaminen ja vuotaminen. Joillakin astmaoireet tai atooppinen ihottuma saattavat pahentua.

Koronan tyypilliset oireet ovat päänsärky, kuiva yskä, hengenahdistus, lihaskivut, kuume ja väsymys.

Keskustelua nenän vuotamisesta

Varhaiskasvatusjohtajat pyytävät huoltajia keskustelemaan lapsen mahdollisesta siitepölyallergiasta päiväkodin henkilökunnan kanssa.

– Tähän auttaa se, jos tuntee lapsen entuudestaan ja sen, että hänellä alkaa nenä vuotaa joka kevät, Kotkan varhaiskasvatusjohtaja Raili Liukkonen sanoo.

Lasten allergiat ovat salassapidettäviä asioita, eli henkilökunta ei saa kertoa muille huoltajille, miksi toisten lasten nenä vuotaa.

Kouvolan varhaiskasvatuspäällikkö Helena Kuusisto vinkkaa, että vanhemmat voivat sopia päiväkodin henkilökunnan kanssa siitä, voiko lapsen siitepölyallergiaa mainita nuhanenää ihmetteleville.

– Helpompi keino on sanoa, että lapsella on omat perustelut nuhaan, Kuusisto sanoo.

