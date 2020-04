Poliisi varoittaa liikkeellä olevista koronahuijareista, jotka iskevät kodeissa ja netissä

Poliisi varoittaa ihmisiä hujareista, jotka hyödyntävät koronan aiheuttamaa poikkeuksellista tilannetta.

Poliisin tietoon on tullut erilaisia tapauksia, joissa huijarit ovat hyödyntäneet koronaan liittyviä pelkoja. Kohteena ovat olleet etenkin iäkkäät ihmiset Uudenmaan alueella.

Poliisin mukaan huijarit ovat tehneet esimerkiksi koronatarkastuksia ihmisten koteihin, tarjonneet ruokapalveluita ja esiintyneet terveysviranomaisina.

Uudellamaalla poliisin tiedossa on ainakin kolme tekoa, joissa uhrien koteihin on menty asentamaan "koronasuodattimia". Samalla on varastettu käteistä, kultakelloja ja -koruja.

Itä-Uudenmaan poliisin rikoskomisario Simo Kauppinen kehottaa ihmisiä suhtautumaan kriittisesti sellaisiin henkilöihin, jotka tulevat kotiovelle tarjoamaan koronaan liittyvää apua tai palveluja. Etenkin silloin kannattaa olla varovainen, jos nämä väittävät liikkuvansa poliisiasioissa.

– Poliisit eivät tarjoa minkäänlaisia palveluja asunnon tarkastuksiin liittyen tai tee mitään koronatarkastuksia ovelta ovelle, Kauppinen sanoo.

Epämääräisiä sivustoja, sähköposteja ja linkkejä

Länsi-Uudenmaan poliisin rikosylikomisario Kari Siivo muistuttaa, että myös netissä kannattaa olla tarkkana, koska sielläkin voi tapahtua huijauksia. Verkossa on ilmennyt muun muassa olemattomien tuotteiden myyntiä ja toimituksiin liittyviä huijauksia. Tuotteiden ja palveluiden laadusta sekä alkuperästä kannattaa ottaa selvää ennen kuin tilaa mitään.

Keskusrikospoliisin kyberrikostorjuntakeskuksen päällikkö Mikko Rauhamaa varoittaa, että koronan varjolla perustetuilla sivustoilla voidaan levittää haittaohjelmia.

– Koronatietoa kannattaa etsiä ainoastaan tunnetuilta viranomaisten ja median sivustoilta, Rauhamaa sanoo.

Poliisin mukaan liikkeellä on myös epäilyttäviä sähköposteja, joita ei kannata avata, eikä niissä olevia linkkejä pitäisi klikata. Liian hyviin tarjouksiin ei kannata uskoa.

Poliisi ehdottaa, että läheiset soittavat iäkkäille ihmisille ja varoittavat mahdollisista koronahuijareista.

Pienistäkin huijausyrityksistä kannattaa ilmoittaa poliisille.