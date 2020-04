Korona levisi hoivakoteihin – Esperin ja Mehiläisen työntekijöillä tartuntoja, Mehiläisessä tautiin on sairastunut myös vanhuksia

Koronavirus on löytänyt tiensä Mehiläisen ja Esperin hoivakoteihin. Mehiläisen mukaan sen hoivakodeissa asuvilla useilla vanhuksilla ja työntekijöillä on havaittu koronatartuntoja (COVID19). Esperi Caressa tartunnat koskevat vain henkilökuntaa.

Mehiläisen ja Esperin mukaan kyse on yksittäisistä tartunnoista. Yhtiöistä ei kerrota sairastuneiden tarkkaa määrää asukkaiden ja työntekijöiden yksityisyyteen vedoten. Myöskään sitä ei kerrota, missä päin Suomea tartuntoja on havaittu.

– Määrä on laskettavissa yhden käden sormilla, sanoo Esperin ikäihmisten liiketoimintajohtaja Arne Köhler.

Mehiläisen lääketieteellisen johtajan Kaisla Lahdensuon mukaan näyttää siltä, että taudin kantajina voi olla myös täysin oireettomia henkilöitä, joilla tartuntaa ei ole ennen testiä epäilty.

– Olemme valinneet aktiivisen ja laajan testaamisen tilanteissa, jossa tartuntaa tai altistusta on syytä epäillä, Lahdensuo kertoo sähköpostitse.

Hänen mukaansa mahdollisissa tartuntatapauksissa oireileva työntekijä on poissa työpaikalta vähintään viikon, ja lisäksi kaksi oireetonta päivää.

Suomen hoivajäteistä Attendo ei kommentoi lainkaan mahdollisia koronatartuntoja.

– Kaikista suojautumistoimenpiteistä huolimatta on hyvin mahdollista, että koronatartuntoja ilmenee myös meillä, niin kuin muissakin hoivakodeissa. Tämä sairaus on vaarallinen riskiryhmille, kuten olemme muualta maailmasta jo kuulleet, kirjoittaa Suomen Attendon toimitusjohtaja Virpi Holmqvist sähköpostitse.

Altistuneet asukkaat pysyvät huoneissaan

Esperin Köhlerin mukaan tartunnan saaneet työntekijät ovat alkaneet oireilla vapaa-ajalla. Suurin osa heistä on aloittanut karanteenin suoraan ulkomaanmatkalta paluun jälkeen, joten he eivät ole palanneet hoivakoteihin.

Joidenkin kohdalla ei ole kuitenkaan ollut varmuutta, onko virus voinut levitä jo töissä oireettomana ollessa. Siksi altistuneita Esperin työntekijöitä on laitettu karanteeniin.

Altistuneita asukkaita hoidetaan heidän omissa huoneissaan pisara- ja kosketusvarotoimien mukaisesti. Asukasta hoitavat suojavarusteissa mahdollisuuksien mukaan samat hoitajat. Asukkaan siivous- ja pyykkihuollosta annetaan erilliset ohjeet.

– Jos tartunta sitten varmistuisi, asukasta hoidettaisiin infektiolääkärin antamien ohjeiden mukaisesti, joka myös tapauskohtaisesti ohjeistaa mahdollisesta eristämisestä, Köhler sanoo.

Köhler toivoo, että tartuntojen määrä pysyisi pienenä Esperin hoivakodeissa.

– Tauti etenee Suomessa sillä vauhdilla, että todennäköisyys sille on aika pieni. Toivomme parasta, mutta varaudumme pahimpaan.

Ruotsin hoivakodeissa jo kymmeniä kuolleita

Ruotsissa koronakriisi on jo kärjistynyt hoivakodeissa. Koronatartuntoja on havaittu kymmenien kuntien hoivakodeissa (siirryt toiseen palveluun). Virus on levinnyt satoihin vanhuksiin, ja kymmeniä on kuollut.

Espanjassa pelkästään yhdessä hoivakodissa kuoli ainakin 20 ihmistä (siirryt toiseen palveluun), kun korona löysi tiensä 200 hengen asumisyksikköön.

Uutissuomalainen kertoi viime viikolla (siirryt toiseen palveluun), että koronaa on havaittu kahdessa hoivakodissa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella ja yhdessä hoivakodissa Pohjois-Savossa.

Suomessa suurimmat hoivayhtiöt torjuvat koronaa muun muassa vierailukielloilla, tehostetuilla hygieniakäytännöillä ja suojavarusteilla.

Varautumista on pyritty tekemään etupainotteisesti, jo ennen viranomaisten virallisia linjauksia. Niitä myös päivitetään, kun uusia ohjeita tulee.

Työntekijöitä on esimerkiksi ohjeistettu mittaamaan lämpö ennen jokaista työvuoroa ja seuraamaan omaa vointia tarkasti, jotta kukaan ei tule edes vahingossa oireilevana töihin.

Kaikkia ylimääräisiä sosiaalisia kontakteja ja kotimaan matkustamista on suositeltu välttämään.

Esperissä suurin haaste on ollut suojavarusteiden hankinta.

– Varusteista moni tuotetaan Kiinassa, ja Kiina varasi ymmärrettävästi kaikki varusteet heille epidemian puhjetessa. Olemmekin joutuneet nopeasti etsimään vaihtoehtoisia tavarantoimittajia, Köhler kertoo.

Keikkatyöläisiä pyydetty apuun

Jos korona pääsee leviämään hoivakodeissa, hoitajia voi joutua runsaasti sairastuvalle. Hoivayrityksissä on valmistauduttu riskiin etsimällä sijaisia jo etukäteen.

– Otamme mielellämme keikkatyöntekijöitä vakituisten avuksi, sillä on selvää, että koronaviruksen edetessä Suomessa henkilökuntaakin tulee altistumaan ja sairastumaan merkittävissä määrin, sanoo Attendon Holmqvist.

Mehiläisen Lahdensuo sanoo, että työvoiman saatavuus alalla on ollut haastavaa jo ennen koronaa.

– Mitoitusten toteutumisen varmistamiseksi keikkalaiset ovat erittäin tärkeä osa hoivayksiköiden arkea. Olemme ohjeistaneet keikkalaisia siten, että he eivät tekisi tässä tilanteessa töitä useissa eri yksiköissä.