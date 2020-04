Sairaanhoitopiirit nostaneet jo tehohoitopaikkojen määrän yli neljäänsataan – joka kolmas paikka nyt käytössä

Meilahden sairaalassa sijaitsee yksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin tehohoito-osastoista. HUSilla on tällä hetkellä 105 tehohoitopaikkaa.

Ylen kyselyn mukaan osa sairaanhoitopiireistä on jo tuplannut tehohoitopaikkojensa määrän.

Suomessa on nyt noin 400 tehohoitopaikkaa. Normaalisti tehohoitopaikkoja on noin 300, eli paikkojen määrä on noussut kolmanneksella.

Yle kysyi Suomen kaikilta 20 sairaanhoitopiiriltä ja Ahvenanmaalta tehohoitopaikkojen nykyistä määrää ja sitä, kuinka korkeaksi paikkamäärä voidaan tarvittaessa nostaa.

Kaikista sairaanhoitopiireistä kerrottiin tehohoitopaikkojen tämänhetkinen määrä. Suurin osa kertoi myös paikkojen maksimimäärän.

Vastaukset näet alla olevasta grafiikasta.

Puute on koulutetusta henkilökunnasta, ei tiloista tai laitteista

Koronaviruksen seurauksena terveydenhuollon tavoitteena on nostaa sekä tehohoitopaikkojen että tehostetun valvonnan paikkojen yhteislukumäärä tuhanteen. Suomessa on tavallisesti 300 tehohoitopaikan lisäksi noin 200 tehostetun valvonnan paikkaa.

Muutamassa sairaanhoitopiirissä määrä on jo nyt kaksinkertaistettu. Näin on toimittu ainakin Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon ja Päijät-Hämeen sairaanhoitopiireissä.

– Voidaan sanoa, että nyt on hyvä tilanne, sanoo lääkintöneuvos Timo Keistinen sosiaali- ja terveysministeriöstä.

– Mehän näemme samalla, että kun kiireetöntä leikkaustoimintaa on vähennetty, niin myöskään tehohoitopaikkoja ei tarvita niin paljon. Autoliikenne on vähentynyt ja vaikeita onnettomuuksia tulee vähemmän

Uusia tehohoitopaikkoja rakennetaan nyt muun muassa leikkaussaleihin, heräämöihin ja sydänvalvontatiloihin. Myös tehostetun valvonnan osastoja on muutettu teho-osastoiksi.

Keistisen mukaan tilojen muuttaminen tehohoitopaikoiksi ei ole ongelma. Esimerkiksi leikkaussaleista löytyvät lisähapet ja laitteet valmiina.

– Suurin ongelma on henkilöstö. Mistä saadaan tarpeeksi henkilöstöä, koska tehovalvonnassa ja tehohoidossa henkilöstömäärät ovat todella isoja? Keistinen pohtii.

Sairaanhoitopiireissä koulutetaan nyt kovaa tahtia hoitohenkilökuntaa tehohoitoon. Esimerkiksi HUS lisäkoulutti pelkästään viime viikolla 500 työntekijäänsä toimimaan teho-osastolla.

Hoitopaikkoja lisätään koko ajan

Koronapotilaiden hoitokapasiteettiin lasketaan tehohoito ja tehostetun valvonnan hoito. Keistisen mukaan hoitojen ero on liukuva. Myös tehostetussa valvonnassa potilaalle voidaan tarjota “tehohoitoa”, joka koronaviruksen tapauksessa tarkoittaa hengityksen koneellista avustamista. Vakavimmissa tapauksissa tehohoito on kuitenkin välttämätöntä.

Yle ei kysynyt erikseen tehostetun valvonnan paikkojen määrää. Osa sairaanhoitopiireistä kuitenkin erotteli vastauksissaan tehohoitopaikat tehostetun valvonnan paikoista.

Esimerkiksi Etelä-Karjalassa on kuuden tehohoitopaikan lisäksi tällä hetkellä käytössä 15 tehovalvontapaikkaa. Kainuussa tehovalvontapaikkoja on 10, Kymenlaaksossa 5, Lapissa 8 ja Länsi-Pohjassa 3.

Tehohoitopaikkoja ja tehostetun valvonnan paikkoja lisätään jatkuvasti. Kaikki sairaanhoitopiirit kertoivat kykenevänsä lisäämään hoitopaikkoja. Osa kertoi pystyvänsä luomaan uusia paikkoja yli kaksinkertaisen määrän.

Muutamasta sairaanhoitopiiristä ilmoitettiin, että lisäpaikkoja voidaan tarvittaessa luoda, mutta tarkkaa lukumäärää ei haluttu kertoa. Esimerkiksi Keski-Suomesta kerrotaan, että eri tasoisten tehohoitopaikkojen määrää voidaan joustavasti kasvattaa kymmenillä. Pohjois-Karjalassa lisäpaikkojen määrää selvitetään. Päijät-Hämeestä tyydytään toteamaan, että paikkamäärää pystytään tarvittaessa kasvattamaan.

THL:n tietojen mukaan Suomessa on tällä hetkellä 62 ihmistä tehohoidossa koronaviruksen vuoksi.

