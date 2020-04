Yhdysvaltojen "optimistisessa" koronaskenaariossa sata tuhatta kuolee – 5 lukua kertoo, miten vakava maan epidemia on

Donald Trump sanoi tiistaina, että hän haluaa jokaisen amerikkalaisen olevan valmistautunut siihen, mitä tulevina viikkoina on edessä.

Chris Kleponis / EPA

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kehotti viime yön tiedotustilaisuudessaan kaikkia amerikkalaisia varautumaan todella koviin aikoihin koronavirusepidemian takia.

Maassa on jo maailman eniten todettuja koronavirustapauksia, ja viruksen leviäminen on jatkunut nopeana.

Tiivistimme Yhdysvaltain koronavirustilanteen luvuiksi.

Arvio kuolleiden määrästä: 100 000–240 000

Valkoisen talon tiistain tiedotustilaisuudessa esiteltiin mallinnusta, jonka mukaan 100 000–240 000 amerikkalaista menehtyisi koronaviruksen aiheuttamaan tautiin.

Kuolleiden määrä on arvio, joka pohjaa siihen, että sosiaalisten kontaktien rajoittaminen jatkuu. Ilman rajoitustoimia kuolleita tulisi paljon enemmän, aiempien mallinnusten mukaan jopa 1,5–2,2 miljoonaa.

Asiantuntijat korostivat tiedotustilaisuudessa, että rajoitukset ovat jo auttaneet, ja jos kaikki noudattavat niitä, kuolleiden määrä voi hyvin jäädä alla sataan tuhanteen.

– Tämä on luku, johon meidän täytyy varautua, mutta meidän ei välttämättä tarvitse hyväksyä sitä väistämättömänä, sanoi Yhdysvaltain infektiotauti-instituutin johtaja Anthony Fauci uutistoimisto AP:n mukaan.

Tähän mennessä kuollut: 4 127

Johns Hopkinsin yliopiston tietokannan mukaan (siirryt toiseen palveluun) jo 4 127 amerikkalaista on kuollut koronaviruksen aiheuttamaan sairauteen. Yhdysvalloissa rekisteröityjen koronavirustartuntojen kokonaismäärä on ylittänyt 190 000 tapauksen rajan.

Tilanne on pahin New Yorkissa, jossa on rekisteröity lähes puolet Yhdysvaltain koronakuolemista. Siellä huolta herättää myös se, että sairastuneiden joukossa on paljon terveydenhuollon työntekijöitä, poliiseja ja palomiehiä.

Monet terveydenhuollon työntekijät ovat kertoneet, että heillä ei ole riittävästi suojavarusteita.

New Yorkin poliiseista sairauslomalla: Yli 15 prosenttia

New Yorkin poliisipäällikön Dermot Shean mukaan yli 15 prosenttia suurkaupungin poliiseista oli sairauslomalla tiistaina, New York Post kertoo (siirryt toiseen palveluun). Sairauslomalla olijoista joka viidennellä eli lähes 1 200 henkilöllä on vahvistettu koronavirustartunta.

Yle kertoi New Yorkin etulinjan työntekijöiden vaikeasta tilanteesta laajemmin tiistaina.

Epidemia on kuitenkin saanut vauhtia muuallakin Yhdysvalloissa.

Osavaltioita, joissa yli tuhat tartuntaa: 24

Ainakin 24 osavaltiossa on havaittu yli tuhat rekisteröityä koronavirustartuntaa, The New York Times laskee (siirryt toiseen palveluun).

New Yorkin jälkeen eniten tartuntoja on havaittu New Jerseyssä, Kaliforniassa, Michiganissa ja Floridassa. Tällä viikolla tapausten määrät ovat nousseet myös Keskilännessä, jossa tilanne näytti epidemian alkuvaiheessa paremmalta kuin rannikoilla.

Osavaltiot vastaavat liikkumis- ja kokoontumisrajoitusten määräämisestä, minkä takia eri puolilla maata rajoitukset ovat olleet hyvin eritasoisia. Uutiskanava Al-Jazeera listasi tiistaina eri osavaltioiden toimia. (siirryt toiseen palveluun)

Epidemian ennustettu pahin päivä: 16.4.

Washingtonin yliopiston IHME-tutkimuslaitoksen mallinnuksen mukaan (siirryt toiseen palveluun) 16.4. on päivä, jolloin Yhdysvalloissa ennustetaan kuolevan eniten ihmisiä yhden päivän aikana.

Mallinnuksessa arvioidaan, että tuona päivänä koronaviruksen aiheuttamaan sairauteen kuolisi noin 2 600 amerikkalaista. Hengityskoneita tarvittaisiin huipun kohdalla yli 30 000.

Sosiaalisten kontaktien rajoittamisen on mallissa oletettu jatkuvan toukokuun loppuun saakka.

Lähteet: AP, Reuters