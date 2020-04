Herätys: Tuhansien nuorten kesätyöt pantiin jäihin, korona ravistelee kuntien taloutta, Yhdysvalloissa jo yli viisituhatta kuollutta

Kaupan liitto: Tuhansien kesätyöntekijöiden rekrytointi jäihin

22-vuotias Viveka Tiitola oli juuri valmistunut liiketalouden tradenomiksi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta, kun hän jäi työttömäksi maaliskuussa. Hän ei ole ainut, sillä Kaupan liiton ekonomisti Bate Ismailin mukaan koronan takia on keskeytetty useiden tuhansien kesätyöntekijöiden rekrytointi. Yle kysyi yhdeksältä isolta yritykseltä keskeytyksistä.

Valtio ja kunnat neuvottelevat miljardiluokan tukipaketista

Koronakriisi iskee kuntatalouteen hankalaan aikaan Tiina Jutila / Yle

Koronavirus tuhoaa kuntataloutta kahdesta suunnasta: verotulot supistuvat ja terveysmenot kasvavat. Valtio ja kunnat keskustelevat parhaillaan yhteisestä tilannekuvasta, ja näiden keskustelujen pohjalta valmistellaan hallituksen ensi viikon tiistain kehysriiheen päätökset kuntien tukemisesta. Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koivisto vaatii valtionosuuksiin lisää rahaa.

Koronaepidemia näkyy mielenterveyspalveluissa

Koronapandemia vaikuttaa myös mielenterveyteen. Tiina Jutila / Yle

Koronakriisi on lisännyt mielenterveysongelmia entisestään. Suomen Mielenterveys ry:stä kerrotaan, että yhteydenottojen määrä on kasvanut puhelimessa ja verkossa. Vastaavasti Suomen Terveystalon Lääkäri-chat 24/7 -palvelun asiakasmäärä kymmenkertaistui viikossa koronaepidemian saavuttua. Myös maaliskuun aikana mielenterveyssyistä myönnetyt sairauslomapäivät ja lyhytpsykoterapialähetteiden määrä osoittavat, että poikkeustilanne vetää tilastoja entistä synkempään suuntaan.

Koillis-Ranskan koronatilanne on kaoottinen

Elämä on kuin pysähdyksissä, kertoo Strasbourgista Minttu Carole. Minttu Carole

Koillis-Ranskassa on maan koronaepidemian keskus. Iso osa tartunnoista on peräisin yhdestä helmikuussa pidetystä kirkollisjuhlasta. Elämä on ikään kuin pysähdyksissä, kertoo Strasbourgissa asuva ranskalaissuomalainen Minttu Carole. Alueella ei kotoa poistuta enää kuin kauppaan ja sinnekin hengityssuojaimen ja muovikäsineiden kanssa.

Yhdysvalloissa kuolonuhrien määrä ylitti 5 000

Las Vegasissa on perustettu parkkipaikalle kodittomien suoja. David Becker / EPA

Yhdysvalloissa kuolonuhrien määrä jatkaa nopeaa kasvuaan. Se ylitti myöhään keskiviikkona Yhdysvaltain aikaa viidentuhannen rajan. Samaan aikaan amerikkalaismediassa käydään keskustelua pandemian hoidossa tarvittavien suojavarusteiden saatavuudesta. Presidentti Donald Trump myönsi, että niitä on liittovaltion varastoissa vähän, mutta sanoi sen johtuvan siitä, että niitä toimitetaan suoraan osavaltioille ja sairaaloille.

Torstaille ennustetaan sateita

Joonas Koskela / Yle

Yöllä leviää maan etelä- ja keskiosaan lumi- ja räntäsateita. Rannikolla sade on osin vettä ja Salpausselän pohjoispuolella lunta. Lunta kertynee jopa 10 senttimetriä. Päivällä hajanaisia lumisateita tulee vielä kaakosta Pohjanmaalle ulottuvalla alueella. Etelässä ja lännessä tulee lisäksi sadekuuroja.

