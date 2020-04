Saunavuorot on peruttu, ovenkahvoja jynssätään alvariinsa ja naapurirauha on koetuksella – näin korona vaikuttaa kerrostaloelämään

Suomalaiset ovat koronaviruksen vuoksi nyt historiallisen paljon kotonaan. Kerrostaloasujan arki on erilaista, kun naapurista kantautuu enemmän meteliä ja talon pelisäännöt muutuvat. Suomessa oli 1 412 000 kerrostaloasuntoa vuoden 2018 lopussa, kertoo Tilastokeskus. (siirryt toiseen palveluun)

Jokaisessa taloyhtiössä mietitään nyt ratkaisuja koronan aiheuttamiin ongelmiin.

Asunto-osakeyhtiö Kerinmetsän hallituksen puheenjohtaja Erkki Kovanen seisoo kerrostalonsa pihalla Lahdessa. Taloyhtiö päätti jo viime viikolla, että saunatilat suljetaan koronatilanteen takia. Ensin päätettiin huoneistokohtaisten vuorojen perumisesta, sitten myös lenkkisaunavuorot jäädytettiin.

– Asukaskuntaa ei tässä kuultu. Hallitus päätti terveys edellä yksimielisesti lopettaa saunavuorot, Kovanen kertoo.

Yleisten saunatilojen käyttö keskeytetään nyt monessa taloyhtiössä. Erillistä viranomaisohjetta yhteissaunoista ei ole, mutta Kiinteistöliitto on kehottanut taloyhtiöitä harkitsemaan saunavuorojen keskeyttämistä. Päätöksen tekee aina taloyhtiön hallitus.

Monen taloyhtiön ilmoitustaululla on nyt vastaava lappu. Mika Moksu / Yle

Pyykkitupaa voi yhä käyttää normaalisti Erkki Kovasen johtamassa taloyhtiössä. Pyykkivuorojen keskeyttäminen onkin vaikeampi päätös, koska kaikilla ei ole pyykinpesukonetta asunnossaan.

– Käytön kieltämisellä voi silloin olla käänteinen ja negatiivinen vaikutus hygieniaan, Kiinteistöliiton neuvontalakimies Tapio Haltia sanoo.

Talojen yhteisten tilojen siistimiseen on kiinnitetty lisää huomiota. Esimerkiksi noin 7 000 asuntoa omistava Lahden talot on tarkentanut siivousohjeitaan. Etenkin kaiteiden, ovenkahvojen, hissien nappuloiden ja muiden kosketuspintojen siivousta on pyydetty tehostamaan.

Kiinteistöliitto on koostanut sivuilleen tietopaketin koronan vaikutuksista taloyhtiöissä (siirryt toiseen palveluun).

Kiinteistöliitto: maksuaikaa ja vuokranalennuksia voidaan joutua pohtimaan

Vuokrien ja yhtiövastikkeiden maksuvaikeukeudet eivät ole ryöstäytyneet käsistä – vielä.

Vuokrien mahdollisista huojennuksista on kuitenkin tullut kysymyksiä Kiinteistöliittoon. Etenkin kaupunkien keskustojen taloyhtiöissä on usein vuokrattavia liiketiloja katutasolla.

Taloyhtiö on vuokranantajana vaikeassa tilanteessa, sillä menetetyt vuokratulot nostavat osakkaiden yhtiövastiketta.

– Siksi ensimmäinen suosituksemme on neuvotella asiasta ja etsiä tilanteeseen helpotusta maksujärjestelyillä. Tietysti vuokranalennuksia voidaan joutua pohtimaan myös, sanoo Tapio Haltia Kiinteistöliitosta.

Vuokran- ja vastikkeenmaksajien maksukyky on koronatilanteen jatkuessa yhä kovemmalla koetuksella. Henrietta Hassinen / Yle

Myös Lahden talot on jo vastannut kysymyksiin liiketilojen vuokrista. Yhtiö pyrkii etsimään maksuvaikeuksissa olevien liiketila-asiakkaidensa kanssa ratkaisun, jossa vuokrasuhde voi jatkua.

Vastikkeiden maksamiseen koronaviruksella ei toistaiseksi ole ollut suurta vaikutusta. Pandemian jälki voi kuitenkin ennen pitkää näkyä myös taloyhtiöiden taloudessa, Haltia pelkää.

– Lomautusten ja työttömyyden myötä myös henkilökohtaiset taloudet heikkenevät, ja sillä voi olla vaikutuksia vastikkeiden maksukykyyn ja sitä kautta taloyhtiöiden talouteen.

Isännöitsijä: kanssaihmistä pitää nyt ymmärtää

Päänvaivaa tuottavat myös yhtiökokoukset, joiden aika on juuri käsillä. Laki antaa mahdollisuuden pitää kokoukset etänä, mutta tietyin reunaehdoin. Kokouksella pitää olla aika ja paikka, jossa voi olla läsnä esimerkiksi vain isännöitsijä ja hallituksen puheenjohtaja.

Jos kyseessä on tavallinen vuosikokous, jossa ei tarvitse päättää merkittävistä asioista, voidaan kokousta myös lykätä.

– Mutta jos pitää päättää korjaushankkeesta tai muista taloudellisesti tärkeistä asioista, ainakaan kauas lykkääminen ei tule kysymykseen, Kiinteistöliiton neuvontalakimies Tapio Haltia toteaa.

Yksi tapa saattaa tärkeät asiat päätökseen on kantojen kertominen ennakkoon. Se onnistuu niin, että hallitus tekee kokouskutsun yhteyteen lomakkeen, jossa on läpikäytävien asioiden yhteydessä hallituksen ehdotus kuhunkin asiaan. Ehdotukset ovat niin yksiselitteisiä, että niihin vastataan kyllä tai ei.

Myös sopu naapureiden välillä saatta olla kovilla, jos vallitseva tilanne pitkittyy. Henrietta Hassinen / Yle

Entä sitten asukkaiden pinna? Koronan takia Suomeen jäänyt sopraano Karita Mattila pani kerrotalonsa ilmoitustaululle melusta pahoittelevan lapun, jossa hän kertoi pitävänsä kahden tunnin lauluharjoituksen. Iltalehden mukaan ihmiset ottivat ilmoituksen ilolla vastaan. (siirryt toiseen palveluun)

Naapurista kantautuva melu on kuitenkin harvoin miellyttävää, ja nyt elämää on kerrostaloissa enemmän. Onko naapurisopu vaarassa, kun koronan vuoksi eristäytyneet etätyöläiset ja -koululaiset ovat kotonaan lähes kellon ympäri.

– Se on yksi mahdollinen seuraus, kun ollaan kotona ja tilanne on muutenkin stressaava, Kiinteistöliiton Tapio Haltia sanoo.

Etelä-Karjalan isännöitsijät ry:n puheenjohtaja Ari Perälä kertoo, että asiasta on tullut yksittäisiä yhteydenottoja.

– Niistä on keskustelemalla selvitty. Yhteisöasumisen ja kanssaihmisen ymmärystä pitää nyt olla.

