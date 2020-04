Etäkoulun toimivuus yllätti sekä koulun, että vanhemmat – Äiti: "Ajankäyttö ja keskittyminen on parempaa."

Koronaepidemia on pakottanut koulut jättimäiseen digiloikkaan.

Koronaepidemia on pakottanut koulut jättimäiseen digiloikkaan. Jarkko Riikonen / Yle

Osassa kouluja toimivia työtapoja vielä haetaan, kun taas toisissa etäopetukseen on siirrytty hyvinkin sujuvasti.

Tikan koulun kuudennen luokan ympäristöopin tunti on juuri alkamassa. 12 -vuotias Elsa Seväkivi rapsuttaa vielä Lenni-kissaa leuan alta ja pujahtaa sitten omaan huoneeseensa.

– Heippa, nähdään koulun jälkeen!

Elsan äiti, Satu-Mia Seväkivi voi jatkaa omia töitään. Hän ei keksi mitään moitittavaa etäkoulusta.

– Tytär opiskelee saman lukujärjestyksen mukaan ja lähtee kouluun niin kuin ennenkin, vaikkakin vain yhden oven taakse. Koulujutut tehdään viikon aikana ja viikonloppuna voidaan viettää vapaa-aikaa.

Elsan luokka on saanut koululta henkilökohtaiset laitteet jo pari vuotta sitten, joten digityökalut ovat tuttuja. Jarkko Riikonen / Yle

Koulunkäytiä on helpottanut se, että digityökalut ovat ennestään tuttuja. Kuudesluokkalaisilla on ollut koulun antamat laitteet käytössään jo parin vuoden ajan. Lisäksi luokanvalvoja Juhani Haapajoki toimii koulun digitutorina.

Haapajoelle yllättävän ja pakollisen digiloikan alku on ollut työntäyteinen.

– Se oli tietysti aikamoinen järkytys, kun koko koulu joutui muuttamaan työtapojaan yhtäaikaa. On saanut neuvoa kollegoita ja kodeista on tullut tunnuskyselyitä sekä salasanojen nollaamista. Työtä on kyllä riittänyt.

Juhani Haapajoki kertoo, että sähköisen kyselyn perusteella oppilaat ovat tykänneet etäopiskelusta ja tehtäviä on ollut sopivasti. Jarkko Riikonen / Yle

Etäopetus työllistää opettajaa normaalia koulunkäyntiä enemmän. Luokassa pystyy kiertämään ja tarkistamaan tehtäviä, nyt ne täytyy käydä tietokoneella yksitellen läpi. Se vie paljon enemmän aikaa. Hyväntuulinen Haapajoki ei kuitenkaan valita.

– Kollegat ovat kehuneet, että tämä on ollut valtavan hyvä koulutus, kun on ollut pakko tehdä ja opetella uusia välineitä.

Joroisissa 30 etätuntia samaan aikaan

Myös Savon sydämessä, pienessä Joroisten kunnassa ollaan tyytyväisiä tämän hetkiseen koulunkäyntiin. Joroisten sivistysjohtaja Jaakko Kuronen kertoo, että meneillään voi olla 30 etätuntia samaan aikaan.

– Se on tullut yllätyksenä, miten hyvin etätunnit toimivat. Oppilaat ovat läsnä ja keskustelevat aktiivisesti.

Joroisten koulun opettaja Katja Nissinen pitää oppituntia 8. luokan oppilaille. Jaakko Kuronen

Joroisissa aloitettiin määrätietoinen matka kohti digikoulua jo 7 vuotta sitten, kun kunta ryhtyi hankkimaan oppilaille tabletteja ja läppäreitä. Nyt kaikilla kunnan 2.–9. luokkalaisilla on käytössään koulun laitteet.

Etäopetukseen Joroisissa valmistauduttiin viikkoa ennen kuin siihen koronan vuoksi siirryttiin.

Opettajat pitivät joitakin oppitunteja kotoa käsin, ja ohjaajat olivat oppilaiden kanssa luokissa. Näin jokainen sai harjoitusta ja ohjausta ennen kuin oli pakko siirtyä etäopetukseen.

Etätunneille voi osallistua monelaisilla laitteilla. Läppäri on useimmiten toimivin laite tehtävien tekemiseen. Henrietta Hassinen / Yle

Kuronen sanoo, että vanhemmilta on tullut etäopetuksesta positiivista palautetta nyt enemmän kuin vuosien aikana yhteensä.

– Ehkä myös kodeissa on ollut kiva huomata, että harjoittelu sähköisten materiaalien haltuun ottamiseksi ei ole mennyt hukkaan.

Lapsen osaaminen nähdään myös kotona

Tikan koulun kuudennen luokan ympäristöopin tunti jatkuu. Elsan projektitehtävä on hyvällä mallilla ja opettaja pyytää vielä lisäämään siihen lähteet.

Äidissä näkee ylpeyden sekaista hämmästystä siitä, mitä kaikkea tytär osaa.

Etäkoulu voi tuoda lapsen osaamisen näkyväksi vanhemmille paremmin, kuin normaali koulunkäynti, sanoo Tikan koulun rehtori Juhana Autio.

– Jos kotona vanhemmat ehtivät katsomaan, niin he näkevät, mitä lapsi osaa ja millä tasolla menee.

Elsa käy koulua omassa huoneessaan normaalin lukujärjestyksen mukaisesti. Opettaja on tavoitettavissa koko koulupäivän, jos kysyttävää tulee. Jarkko Riikonen / Yle

Aution mukaan kouluissa ymmärretään se, että opiskelu kotona voi olla todella haasteellista, etenkin jos siellä on useampi kouluikäinen. Hän toivoo armollisuutta kaikilta niin itseään kuin toisia kohtaan.

Koulusta ei juuri nyt pitäisi ottaa liikaa stressiä. Lisäksi on hyvä pitää mielessä se, että nämä digitaidot joita peruskouluissa nyt harjoitellaan, ovat arkipäivää lukioissa ja korkeakouluissa.

– Näistä lapsista, jotka nyt tekevät tätä digiloikkaa, tulee jatko-opinnoissa parempia opiskelijoita, sanoo Autio.

Meillä Suomessa on myös maailman parhaat oppikirjat, muistuttaa Tikan koulun rehtori Juhana Autio. Tiina Jutila / Yle

Armollisuutta peräänkuuluttaa myös Tikkakosken yhtenäiskoulun rehtori Harri Penttinen.

Vaikka Tikkakoskella reilun 900 oppilaan siirtyminen etäkouluun on käynyt jouhevasti, Penttinen haluaa kiinnittää huomiota etäopiskelun kuormittavuuteen, sillä siinä oppilas joutuu oikeasti ottamaan vastuuta omasta oppimisestaan.

– Nyt tämä on uutta ja innostavaa, mutta kuukauden kuluttua voi olla jo iso kaipuu normiopetukseen, koska siellä pääsisi huomattavasti helpommalla.

Onnistumisen salaisuus on tutut työvälineet

Yhteistä näissä kouluissa, joissa digiloikka näyttäisi onnistuneen suhteellisen kivuttomasti, on tuttujen työvälineiden käyttäminen. Lisäksi oppimateriaalit löytyvät samasta paikasta ja yhteys huoltajiin hoidetaan pääasiassa yhden kanavan kautta.

Luokanvalvoja Juhani Haapajoki pitää etätunnit oppilailleen omassa tutussa luokassa. Jarkko Riikonen / Yle

Aution mukaan Tikan koulussa opettajat tuntevat luokkansa ja tietävät, mikä omalle ryhmälle toimii parhaiten.

– Jos joku juttu jo osataan, niin miksi pitäisi tässä hässäkässä vaihtaa johonkin toiseen? Nyt ei pidä lähteä vertaamaan, miten joku toinen koulu tai luokka tekee.

Satu-Mia Seväkivi toteaa, että ainakin Elsalla etäkoulussa jotkut asiat sujuvat jopa paremmin kuin tavallisessa koulunkäynnissä.

– Ajankäyttö ja keskittyminen ovat parantuneet. Aivan eri tavalla tulee läksyt tehtyä, kun ne pitää tehdä heti saman päivän aikana. Lisäksi Elsa ei ole yhtä väsynyt, kuin tavallisena koulupäivänä.