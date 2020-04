Osakemarkkinoita ohjaa nyt virus, ei yritysten peruskunto – enää harva asiantuntija uskoo, että romahduksesta toivutaan nopeasti

Monista Suomen suosituimpien osakkeiden arvosta katosi kuukaudessa kolmasosa tai enemmän. Pahimmista pudotuksesta on jo toivuttu hiukan. Joko meno osakemarkkinoilla alkaa tasaantua?

Keskiviikkona 12. helmikuuta tapahtui käänne. Osakemarkkinoiden kahdeksan vuotta jatkunut nousu saavutti huippunsa ja kuukautta myöhemmin osakekurssit olivat romahtaneet yli 30 prosenttia.

Sen jälkeen osakkeiden hinnat ovat sahailleet rajusti edes takaisin. Varsinainen syöksy näyttää toistaiseksi päättyneen ja syvimmästä alhosta pörssin yleisindeksille on kertynyt nousua toistakymmentä prosenttia.

Samuli Huttunen / Yle

Maaliskuu oli ankara myös piensijoittajalle. Helsingin pörssin omistajamäärältään viisi suurinta yhtiötäkin on menettänyt arvostaan vuoden alkuun verrattuna kymmeniä prosentteja – etätöistä ja kotoilusta hyötyvää Elisaa lukuunottamatta.

Samuli Huttunen / Yle

Onko pahin kriisi osakemarkkinoilla jo nähty?

Suomen suurinta, runsaan 50 miljardin euron sijoitussalkkua (siirryt toiseen palveluun) kantavan Ilmarisen sijoitusjohtaja Mikko Mursula sanoo, että kurssien suuntaa tai sahauksen voimakkuutta on mahdotonta ennakoida vieläkään. Nyt osakemarkkinoita ohjaa virus, ei yritysten peruskunto.

– Markkinoita ohjaavat 100-prosenttisesti uutiset koronaviruksesta, eikä yritysten fundamentteihin liittyvät asiat. Nyt mennään koronauutisoinnin mukana jonkin aikaa.

Mursulan mukaan ajatus toipumisesta on muuttunut synkemmäksi.

Kriisin alkuvaiheessa markkinoilla oli vahva usko, että pörssien kehitystä kuvaavista käyristä tulee V:n muotoisia: Kehitystä kuvaava käyrä siis putoaisi jyrkästi ja sitten taas nousisi yhtä jyrkästi. Nyt käyrä ei olekaan lähtenyt ylös ainakaan vauhdilla.

Ilmarisen sijoitusjohtaja Mikko Mursula sanoo, että virus ohjaa nyt markkinoita täysin. Katriina Laine / Yle

– Nyt kun kriisi on pitkittynyt ja sen vakavuus on selvinnyt, uskotaan pikemmin U-tyyppiseen elpymiseen. Pessimistisimmät puhuvat jopa L-muotoisesta elpymättömyydestä. Ehkä U:n muotoinen elpyminen on tällä hetkellä päällimmäisenä vaihtoehtona, Mursula pohtii.

Velkasijoittajat vauhdittivat syöksyä

Mursulan mukaan markkinoilla oli "kolmen viikon aikana nähtävissä useita päiviä", jolloin moni sijoittaja myi osakkeitaan pakon edessä. Se vahvisti alaspäin vievää kierrettä.

– Velkavivulla toimivat sijoittajat ajautuvat aika nopeasti vaikeuksiin, kun kurssiliikkeet alaspäin ovat tätä luokkaa.

Pakkomyyntien osuutta on jokseenkin mahdotonta erotella muusta kaupankäynnistä, mutta markkinoiden käyttäytymisestä voi tehdä johtopäätöksiä.

Nordeassa, FIM:ssä ja nyt S-pankissa monet talouskriisit nähnyt päästrategi Lippo Suominen on toipumisesta samaa mieltä – markkinoiden nopeaa V-mallin palautumista ei tule. Alkushokki on nähty, mutta epävarmuus jatkuu.

– Tuskin tulemme näkemään V:n muotoista toipumista, mutta ehkä jotain V:n ja U:n välillä. Pohja saavutetaan ja lähdetään oikeaan suuntaan, mutta tahti on erittäin epävarmaa.

Piensijoittajalle Suomisella on kaksi tuttua ohjetta: ei paniikkimyyntejä, halvalla on mukavampi ostaa kuin myydä.

S-pankin päästrategi Lippo Suominen ei usko nopeaan osakemarkkinoiden toipumiseen. Markku Pitkänen / Yle

– Ohje on ostaa vähitellen, sillä kukaan ei tiedä missä pohja on. Kannattaa vähitellen lisätä osakkeita, niin ainakin osa osuu oikein.

Suominen arvelee, että paluuta entiselle tasolle ei ihan heti ole, vaikka koronavirus saataisiin piankin hallintaan. Talouden toipumisen mallia voi hakea viruksen syntylähteiltä.

– Kiinassa on palauduttu kahden kuukauden jälkeen 80-90 -prosenttiseen talouden toimintaan. Sama olisi täälläkin tilanne, sitten kun koronan leviämispelkoa ei enää ole, Suominen vertaa.

Jos kriisi venyy vielä vähän, kaikki alat eivät voi enää palata täysin ennalleen. Liikkumis- ja matkustusrajoitukset jättävät jälkensä varsinkin matkailu- ja majoitusalaan. Kaikki suljetut ravintolat ja hotellit eivät ehkä enää nouse jaloilleen. Konkursseja tulee, mutta konkurssiaallon korkeutta vasta yritetään ennakoida (siirryt toiseen palveluun). Talouden tuhoa hillitään myös miljardien tukipaketeilla.

Miljardien lapioiminen välttämätöntä

Keskuspankeilta ja eri maiden hallituksilta tulleet satojen miljardien eurojen tukipaketit ovat tulleet Suomisen mukaan tarpeeseen tai oikeastaan muuta vaihtoehtoa ei olisi ollutkaan.

– Tässä tilanteessa on välttämätöntä, että talouden romahdusta saadaan pehmennettyä ja lyhennettyä, ja saadaan toipuminen käyntiin. Tukipaketit ovat ennen näkemättömiä ja ne ovat hyvä asia.

Myös Mursulan mukaan miljardituet ovat suorastaan välttämättömyys, mutta rahoituksen saamisen ehtojen takia niiden vaikutus ei ole ollut kuitenkaan niin nopea kuin olisi voinut toivoa.

– Nyt pitää varmistaa, että keskuspankkien raha valuu pankkien kautta yrityksille, jotka kiistatta rahaa tarvitsevat.

Mutta onko vaarana että taantumasta joudutaan suoraan inflaatiokierteeseen, kun tukipaketteja tulvii markkinoille ja samalla konkurssit kaatavat yrityksiä ja vähentävät tarjontaa? Rahan määrän kasvaminen voi johtaa nouseviin hintoihin.

Historian kokemusten perusteella inflaation uhka saattaa siintää tulevaisuudessa, mutta sen murehtimisen aika ei ole Mursulan mukaan nyt. Ensin kriisi on saatava rauhoittumaan ja vasta sen jälkeen nähdään, mitä inflaatiolle tapahtuu. Korkojen nousun uhka on kaukana ja nyt katse on vasta lähitulevaisuudessa.

Suominenkaan ei osaa pelätä inflaatiota miljardeista huolimatta. Hänen mukaansa se ei ole ainakaan tämän hetken ongelma, mutta paluuta normaaliin talousympäristöön "saadaan vielä ihmetellä".

