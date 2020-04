Koronan runtelemassa Ecuadorissa lojuu ruumiita kaduilla – Tämä ei tule loppumaan pian, arvioi suomalainen kriisityöntekijä

MontevideoKoronavirus syöksee eteläamerikkalaista Ecuadoria kaaokseen.

Viestinten mukaan epätoivoisin tilanne on suurkaupunki Guayaquilissa, jossa muoviin käärittyjä ruumiita lojuu kodeissa ja kaduilla. Monet perheenjäsenet ovat odottaneet kuolleiden omaistensa noutoa päiväkaupalla.

Epätietoisuus tulevasta on valtava, sanoo maassa asuva YK:n lastenjärjestön Unicefin asiantuntija Anna Vohlonen.

– Tämä on hurjaa ja pelottavaa. Ylimääräistä tuskaa ja stressiä aiheuttaa, että ihmiset eivät pysty hautaamaan läheisiään tai jättämään jäähyväisiä, Vohlonen kertoo puhelimitse pääkaupungista Quitosta.

Koronatilanne on pahin suurkaupunki Guayaquilissa. Harri Vähäkangas / Yle

Ecuadorissa tartuntoja oli torstaihin mennessä 3 163. Kuolleita on virallisesti 120, mutta todelliset määrät on arvioitu moninkertaisiksi. Kotonaan kuolleita ei testata.

– Tämä ei tule loppumaan pian. Pelottaa, mitä se tarkoittaa rikollisuuden, turvattomuuden ja nälänhädän kannalta. Tilanne voi poksahtaa kuin samppanjapullo, Ecuadorissa vuodesta 2007 asunut Vohlonen sanoo.

Katutyöläiset jäivät tyhjän päälle

Etelä-Amerikassa tartuntoja on enemmän Brasiliassa (8 066) ja Chilessä (3 404), mutta 17 miljoonan asukkaan Ecuadorissa niitä on väkilukuun nähden eniten. Maassa oli myös entuudestaan talouskriisi. Venezuelassakin on vakava humanitaarinen kriisi, mutta tartuntoja on toistaiseksi ilmoitettu 146.

Unicefin opetus- ja varhaiskasvatusasiantuntija Vohlonen koordinoi viranomaisten ja järjestöjen kriisiyhteistyötä. Hän muun muassa neuvoo opetusministeriötä tartuntojen hillitsemiseksi, analysoi opettajien tilannetta ja edistää opetusta tv- ja radioteitse. Puhelin soi tiheään, ja etätyöpäivät ovat paisuneet 12-tuntisiksi.

Tuntemattomat miehet kantoivat keskiviikkona heikossa kunnossa ollutta henkilöä sairaalaan Guayaquilissa. Enrique Ortiz / AFP

Ecuadorissa on ulkonaliikkumiskielto iltapäivästä aamuviiteen. Osa asukkaista saa vuorollaan käydä kaupassa aamupäivisin. Rajat ja koulut on suljettu. Vohlonen kokee, että on itse turvassa etätöissä Quiton esikaupunkialueella.

Monen ecuadorilaisen on kuitenkin vaikeaa olla kotona, sillä kodit ovat usein pieniä ja perhekunnat suuria. Yli puolet työskentelee harmaan talouden piirissä, kuten katumyyjinä tai kotiapulaisina. Elanto riippuu ulkona liikkumisesta.

– Minun on toistaiseksi helppo hakea supermarketista herkkuja, eikä pelkoa työn menettämisestä ole. Mutta suurin osa ihmisistä elää kädestä suuhun, ja säästöt on pian syöty, Vohlonen sanoo.

– Kotona pysyminen on nyt elämän ja kuoleman kysymys. Mutta miten pyydämme, että ihmiset pysyvät kotona ilman ruokaa ja vettä? Miten pysyä trooppisen rannikon kuumuudessa sisällä, samassa huoneessa kymmenen muun kanssa?

Unicefin asiantuntija Anna Vohlonen on asunut Ecuadorissa vuodesta 2007. Tamia Córdova

Korona levisi Espanjan-vierailijoilta

Korona pääsi leviämään Ecuadorissa tiiviiden Espanja-yhteyksien vuoksi. Ecuadorin suurlähetystön mukaan Espanjassa asuu 422 000 ecuadorilaista, kertoo BBC Mundo (siirryt toiseen palveluun). He ovat maan suurin latinalaisamerikkalainen siirtolaisyhteisö.

BBC Mundon mukaan virus saapui pitkälti Espanjassa vierailleiden sukulaisten ja perheenjäsenten mukana. Eniten tartuntoja on Guayaquilin alueella, josta suurin osa siirtolaisista on kotoisin.

Guayaquililaisen toimittajan Blanca Moncadan mukaan viranomaiset suhtautuivat koronaan aluksi leväperäisesti.

– Ensimmäiset tartuntaketjut jäivät eristämättä. Toimenpiteet olivat löysiä, eivätkä ihmiset noudattaneet suosituksia. Nyt terveydenhoito ja hautaamispalvelut romahtavat, Expreso-lehden toimittaja Moncada kertoo Ylelle.

Autoa desinfioitiin tiistaina Ecuadorin pääkaupungissa Quitossa. Rodrigo Buendia / AFP

Moncada kokoaa viestipalvelu Twitteriin (siirryt toiseen palveluun) omaisten lähettämiä tietoja ruumiista, joita ei ole noudettu: "Kuollut neljä päivää sitten." "Kuusi päivää kuolleena." "On tuskallista nähdä, kuinka setäni lojuu jalkakäytävällä." "Ruumiin noudosta soitettu toistuvasti, ilman vastausta."

– Tilanne on hirvittävä. Ihmiset ovat epätoivoisia. Halusin kerätä hajanaiset tiedot ja luvut yhteen, Moncada kertoo viestitse.

Hänen mukaansa valtaosassa kuolintapauksia oireet viittaavat koronavirukseen.

Tiistaina noutoa odotti poliisin mukaan 450 ruumista, kertoo ecuadorilaislehti El Universo (siirryt toiseen palveluun). Sen mukaan Ecuadorin presidentti Lenín Moreno on luvannut, että kuolleet haudataan arvokkaasti.

