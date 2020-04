Marjat saattavat jäädä metsään koronan takia, mikäli ulkomaalaisia poimijoita ei saada

Koronapandemian vuoksi myös luonnonmarja-alasta elantonsa saavat elävät huolestuneita aikoja.

Jos pandemia ei mene nopeasti ohi, ulkomaalaisia poimijoita ei välttämättä tule Suomeen. Se voi muokata kansainväliset marjamarkkinat uusiksi. Kotimaisilla poimijoilla ei nimittäin saada riittävästi luonnonmarjoja, jotta Suomen asema markkinoilla säilyisi.

Esimerkiksi Suomussalmella toimiva marjanjalostaja Kiantama Oy tarvitsisi 800 poimijaa.

– Jos suomalainen marja puuttuu viennistä, venäläisen marjan asema vahvistuu, kuin myös kanadalaisen tuontivillimustikan asema, Kiantaman toimitusjohtaja Vernu Vasunta sanoo.

Vasunta pitää isona uhkakuvana sitä, että luonnonmarjojen kerääjiä ei saada Suomeen. Hänen mukaansa kaikki riippuu nyt virustilanteen kehittymisestä Suomessa sekä Thaimaassa ja Ukrainasta, joista poimijoita tulee.

– Suomesta saadaan mustikkaa 14–15 miljoona kiloa, ilman ulkomaalaisia emme saa edes puolia siitä ostettua. Hyvä, jos 20–30 prosenttia, Vasunta kertoo.

Marjat voivat jäädä keräämättä

Tämän hetkinen tilanne vaikuttaa äärimmäisen huolestuttavalta myös Luonnontuoteteollisuusyhdistyksen asiamies Ma­ri­ka Säy­ne­vir­rasta. Normaalina vuotena tähän aikaan pitäisi olla käynnissä muun muassa viisumien ja lupien hakeminen Suomeen.

– Nyt yrityksissä suunnitellaan ensi kesää eikä tiedetä, saadaanko poimijoita Suomeen.

Vernu Vasunta sanoo, että viimeistään toukokuun lopussa ja kesäkuun alussa pitäisi saada tietää se, saadaanko poimijoita Suomeen

– Vaikka meillä tilanne paranee, niin sama pitää tapahtua myös lähtömaassa. Moni valtio on sulkenut rajansa.

Kotimaisia luonnonmarjoja tarvitaan elintarviketuotantoon, sillä niitä käytetään hyvin monissa tuoteryhmissä. Metsiin jäävät marjat tarkoittavat isoja vaikeuksia yrityksille, jotka niitä käyttävät.

Myös työ- ja elinkeinoministeriön hallitusneuvos Olli Sorainen näkee tulevan kesän kohtalokkaana, jos ulkomaisia marjanpoimijoita ei saada maahan.

– On melkoinen pommi, jos tuore raaka-aine jää kokonaan saamatta yhdeltä kaudelta.

Sorainen pitää tilannetta myös aluepoliittisesti merkittävänä kysymyksenä, sillä suurin marjoja ostavista yrityksessä sijaitsevat Kainuussa ja Lapissa. Ne ovat alueillaan isoja työllistäjiä, jolloin siitä seuraa kerrannaisvaikutuksia, jos marjat jäävät keräämättä

Koululaisista poimijoita?

Työ- ja elinkeinoministeriössä on ryhdytty varautumaan pahimpaan vaihtoehtoon, eli siihen, ettei ulkomailta saada ollenkaan työntekijöitä poimimaan luonnonmarjoja.

Viranomaiset pyrkivät nyt aktivoimaan suomalaisia keräämään marjoja, mutta ei sillä voida korvata vieraspoimijoiden panosta. Jos tilanne hankaloituu jatkossa, se tarkoittaa, että raaka-ainepulan vuoksi isot laitokset suljetaan ainakin osaksi aikaa vuodesta.

Työ- ja elinkeinoministeriön hallitusneuvos Olli Sorainen ei pidä realistisena, että koululaiset, opiskelijat ja maassa olevista ulkomaalaisista saadaan tarpeeksi apuja esimerkiksi metsämarjojen poimintaa.

– Tälle vuodelle Thaimaan viranomaiset ovat luvanneet 3000 metsämarjanpoimijaa Suomelle. Tällaisiin lukuihin ei kyllä tuota kautta päästä.

Sorainen kertoo, että he ovat käyneet keskusteluja vastaanottokeskusten ja maahanmuuttoviraston siitä, että heiltä ohjattaisiin työnteko-oikeutettuja turvapaikanhakijoita kausityöhön.

Kiantama Oy:n toimitusjohtaja Vernu Vasunnan mukaan viranomaisten kanssa keskustelua on käyty hyvässä hengessä. Hän korostaa, että nyt on muistettava se, että kyse on isosta terveydellisestä uhasta. Poimijatkin ovat huolissaan terveydestään, vaikka marjoista saakin huomattavia lisäansioita.

– Jos ulkomaalaiset poimijat jotenkin pääsisivät tulemaan Suomeen, olisi heillä edessä kahden viikon karanteeni. Toki, jos Suomessa tilanne on kesällä huono, niin emme lähde tuomaan tänne ketään.

