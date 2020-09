Vuodetut viestit paljastavat: Natsijärjestö PVL yritti kosiskella isoa yleisöä ja käänsi samalla selän kaikista radikaaleimmille seuraajilleen

– Luulen, että Vastarintaliike lakkautetaan. Poliisi ja viranomaiset ovat halunneet sitä ikuisuuksien ajan.

– (Toisen maailmansodan aikainen natsipuolue Saksassa) NSDAP lakkautettiin, mutta se ei tarkoittanut sitä, että taistelu olisi lopussa.

– On pidettävä meteliä, jotta iso yleisö kuulee meistä.

Näin muun muassa kansallissosialisteiksi ja fasisteiksi itsensä määrittelevät ihmiset eri puolilta maailmaa kommentoivat alkuvuodesta 2017 Poliisihallituksen toimia lakkauttaa Pohjoismainen Vastarintaliike (PVL) (siirryt toiseen palveluun)Suomessa.

Viestinvaihto käytiin natseille tarkoitetulla kansainvälisellä keskustelufoorumilla Iron Marchilla.

Foorumilla oli mukana useita suomalaisia. Osa heistä oli uusnatsijärjestö Pohjoismaisen Vastarintaliikkeen aktiiveja – tai ainakin heistä tuli myöhemmin sellaisia.

PVL:n juuret ovat Ruotsissa. Sieltä se on myöhemmin levinnyt Suomeen, Norjaan ja Tanskaan. Yhteistyö Pohjoismaiden natsien välillä on tiivistä. Sisäministeriön määritelmän mukaan (siirryt toiseen palveluun) Pohjoismainen Vastarintaliike on ”vallankumouksellinen ja militantti liike, jonka tavoitteena on kansallissosialistisen valtion luominen”.

Moni netissä kirjoitellut suomalaisnatsi tuntui olevan omiensa keskuudessa ylpeä siitä, että kuului järjestöön, jolle haetaan toimintakieltoa.

Foorumille oli rekisteröitynyt yli kaksikymmentä suomalaista

Natsiyhteisöt ovat tunnettuja siitä, ettei aatteen asioista puhuta ulkopuolisille.

Iron March -foorumin sisältö vuodettiin nettiin loppuvuodesta 2019 (siirryt toiseen palveluun). Aiemmin keskustelujen sisällön pääsivät lukemaan vain rekisteröityneet käyttäjät. Tämän jutun huomiot perustuvat vuodettuihin viesteihin.

Natsikeskustelualustan aineisto näyttää ensimmäistä kertaa, miten tiivistä yhteyttä suomalaisnatsit ovat pitäneet muiden maiden aktivistien kanssa ja millaista keskustelua he ovat käyneet keskenään.

Iron March -keskustelualusta oli toiminnassa vuodesta 2011 aina vuoden 2017 loppupuolelle saakka. Alustan oli perustanut venäläismies.

Foorumilla oli noin 1 200 käyttäjää eri puolilta maailmaa. Eniten käyttäjiä näyttää olleen Yhdysvalloista. Pienemmistä maista käyttäjiä oli korkeintaan muutamia kymmeniä.

Suomalaiset, jos jotkut, selviävät järjestönsä lakkauttamisesta. Ulkomaalainen uusnatsi Iron march -nettifoorumilla

Ylen selvityksen mukaan Iron March -keskustelualustalle on ollut rekisteröityneenä yli parikymmentä suomalaista. Heistä suurin osa oli PVL:n jäseniä.

Viestien perusteella PVL yritti tarkoituksenmukaisesti kehystää julkisuudessa lakkauttamisaikeet yhdeksi esimerkiksi yhteiskunnan toimimattomuudesta.

– Sananvapaus on jotain, mikä vaikuttaa meihin kaikkiin. Jos se poistetaan, mitä jää oppositiolle, PVL:n suomalaisaktiivi kysyi foorumilla jo vuonna 2016.

Netin natsiaktiivit kannustivat toistuvasti Vastarintaliikettä käyttämään tätä taktiikkaa. Heidän mielestään vuonna 2016 Britanniassa terrorijärjestöksi luokiteltu National Action oli epäonnistunut omassa yrityksessään ja PVL:n piti oppia heidän virheistään.

PVL ja National Action olivat tehneet läheistä yhteistyötä jo ennen kummankin lakkauttamiskannetta.

Moni natsi uskoi, että lakkauttamiskanne menee läpi

Vastarintaliike päätti esittää asiansa julkisuudessa niin, että viranomaiset halusivat epäoikeudenmukaisesti rajoittaa heidän sanan- ja kokoontumisvapauttaan. Myös PVL:n puolustus nojasi tuomioistuimissa tähän näkemykseen.

– Myös niiden ihmisten pitäisi olla huolissaan poliisin toimista, jotka eivät tue Vastarintaliikettä. Jos PVL:n lakkauttaminen menee läpi, koko poliittinen oppositio voidaan lakkauttaa, Vastarintaliikkeen jäsen kirjoitti Iron March -foorumilla.

Tuomioistuinten ratkaisujen mukaan järjestön toiminta ei ole yhdistymis- ja sananvapauden suojan piirissä, sillä se loukkaa muiden perus- ja ihmisoikeuksia.

Pohjoismaisen Vastarintaliikkeen toiminta on tuomioistuinten mukaan ollut demokraattisten arvojen vastaista. Oikeuden perustelujen mukaan liike panettelee ja solvaa kansanryhmiä, levittää vihapuhetta ja käyttää väkivaltaa sekä kannustaa kannattajiaan väkivallan ja häirinnän käyttöön.

Vuonna 2017 Vastarintaliike marssi vihreä-valkoisten lippujensa kanssa itsenäisyyspäivänä. Vuosi myöhemmin poliisi takavarikoi marssiin osallistuneilta hakaristilippuja. Vuonna 2019 poliisi päätti kieltää marssin, sillä se katsoi, että PVL:n toiminnassa ja Kohti vapautta -marssin järjestäjissä on mukana samoja aktiivijäseniä. Jyrki Lyytikkä / Yle

Samaan aikaan kun järjestö puhui julkisuudessa sananvapaudesta, kulisseissa yritettiin monenlaisia ratkaisuja, jotta järjestö pystyisi jatkamaan toimintaansa myös mahdollisen lakkauttamisen jälkeen. Iron March -foorumilla moni uskoi jo vuonna 2017 siihen, että viranomaisten lakkauttamiskanne menee läpi.

Myös Pohjoismaisen Vastarintaliikkeen aktiivit tuntuvat olleen melko varmoja lakkautuksesta, sillä kolmen vuoden aikana PVL ehti luoda monta vaihtoehtoa toimintansa jatkamiselle.

Se perusti Suomeen uusia yhdistyksiä, keräsi puolueprojektilleen kannattajakortteja ja tiivisti yhteistyötä muiden natsijärjestöjen kanssa. Lisäksi PVL:n aktiivit aloittivat aiempaa aktiivisemman toiminnan hyväntekeväisyysjärjestössään.

Toiminta on ollut sen verran läpinäkyvää, että korkeimman oikeuden väliaikaisen toimintakiellon jälkeen poliisi aloitti esitutkinnan laittoman yhdistystoiminnan harjoittamisesta.

Ylen aiemman jutun Vastarintaliikkeen valmistautumisesta lakkauttamiseen voit lukea täältä.

“Lakkautusuhka on käännettävä voitoksi"

Poliisihallitus esitti Vastarintaliikkeen kieltämistä sen jälkeen, kun joulukuussa 2016 natsijärjestöön kuuluva Jesse Torniainen sai kahden vuoden ehdottoman vankeustuomion törkeästä pahoinpitelystä.

Iron March -foorumilla Torniainen oli saanut valtavasti tukea omiltaan.

Kuhina kävi entistä kiivaammaksi, kun lakkauttamiskannetta käsittelevä uutinen tavoitti natsikeskustelualustan aktiivit.

Samanmieliset jakoivat PVL:n jäsenille näkemyksiään siitä, miten uusnatsien pitäisi toimia jatkossa Suomessa.

– Jos kansallismieliset ”poliittiset organisaatiot” kielletään, se jättää omistautuneille ihmisille vain yhden vaihtoehdon: vaihtoehtoiset aktivismin muodot, kirjoitti lähes 3 000 viestiä foorumille jättänyt amerikkalaismies.

Yksi neuvo ylitse muiden oli se, että lakkautusuhka piti kääntää voitoksi pitämällä ”mahdollisimman isoa ääntä”.

Vastarintaliikkeen Suomen-osasto tuntuu ottaneen vinkistä vaarin, sillä viime vuosina se on onnistunut pääsemään otsikoihin – toistuvasti.

Natsijärjestön lakkauttamista on seurattu tiiviisti

Uutisissa on raportoitu lakkautusprosessin vaiheista niin käräjäoikeudessa kuin hovioikeudessa, kerrottu Vastarintaliikkeen mielenilmauksista ja puitu joka itsenäisyyspäivä, saako natsijärjestö tänä vuonna marssia kaduilla.

Se on aika paljon julkisuutta liikkeelle, jonka jäsenmäärä on enimmilläänkin ollut noin sata henkilöä. Lisäksi järjestöllä on niin kutsuttuja tukijäseniä.

Korkein oikeus asetti uusnatsijärjestön väliaikaiseen toimintakieltoon maaliskuussa 2019 ja lopullinen ratkaisu asiaan tuli 22. syyskuuta 2020. Korkein oikeus lakkautti uusnatsijärjestön.

Saamme ehkä uusia jäseniä, uutta polttoainetta toimintaan. PVL:n jäsen Iron march -nettifoorumilla liikkeen lakkauttamisesta.

Korkein oikein katsoi, että liike toimii olennaisesti vastoin lakia ja hyviä tapoja. Se levitti muun muassa vihapuhetta ulkomaalaistaustaisista ja juutalaisista.

Vastarintaliike on yrittänyt ottaa monta vuotta kestäneestä lakkautusprosessista kaiken irti. Netissä Iron march -foorumilla kirjoitelleet natsit olivat sitä mieltä, että lakkauttaminen tuo julkisuutta ja julkisuus sataa heidän laariinsa, jos sen osaa käyttää oikein.

– Iso yleisö kuulee meistä. Saamme ehkä uusia jäseniä, uutta polttoainetta toimintaan, yksi suomalaisaktiivi kirjoitti Iron March -foorumilla.

Toisaalta näkyvyyden tavoittelu ison yleisön silmissä on saattanut verottaa PVL:n kaikkein radikaaleimpia seuraajia.

Osa foorumin keskustelijoista ääriradikaaleja

Osa Iron March -keskustelufoorumin käyttäjistä oli äärioikeiston ääripäätä, joille PVL:n poliittinen manifesti oli liian löperö ja toimet lakkautusuhan alla mitättömiä.

Keskustelufoorumin radikalismin tasosta kertoo se, että Iron Marchin kautta Yhdysvaltoihin muodostui radikaali uusnatsijärjestö Atomwaffen (siirryt toiseen palveluun). Sen jäsenten on uskottu olevan vastuussa lukuisista murhista (siirryt toiseen palveluun), terrori-iskuista ja muista rikoksista.

Myös osalla PVL:n Suomen-jäsenistä on väkivaltataustaa. Ylen loppuvuodesta 2018 julkaistun selvityksen perusteella sitä oli jopa kahdella kolmesta.

Suomalaiset uusnatsit ovat tehneet paljon yhteistyötä muissa maissa asuvien natsien kanssa. Kaikkein tiiveintä yhteistyö on ollut ruotsalaisten kanssa. Patrik C. Österberg / AOP

Erityisen paljon kritiikkiä suomalaisnatsien toimet saivat omien parissa sen jälkeen, kun he olivat jakaneet keskustelualustalla vetoomuksia. Niitä allekirjoittamalla samanmieliset pystyivät osoittamaan tukeaan lakkautusuhan alla olevalle Pohjoismaiselle Vastarintaliikkeelle.

Osa natsifoorumin käyttäjistä naureskeli suomalaisten natsien taktiikalle.

– Allekirjoitan vain jonkun sattumanvaraisen ”vetoomuksen” netissä ja se vain jotenkin estää lakkautuksen? Ovatko ihmiset ihan typeriä nykyään, bulgarialaiseksi esittäytynyt natsi kysyi.

Jotkut myös PVL:n toiminnasta aiemmin kiinnostuneista suomalaisista saivat tässä vaiheessa tarpeekseen. Yksi suomalaiseksi esittäytynyt 17-vuotias mies totesi eräässä viestissään, ettei hän tue enää Pohjoismaista Vastarintaliikettä, koska sen otteet ovat hänen mielestään liian ”pehmeät”.

PVL sai uusia jäseniä foorumin kautta

Iron March -keskustelualustan kautta uusnatsit ovat rekrytoineet uusia jäseniä omiin liikkeisiinsä. Pohjoisamerikkalaisen Vice-lehden mukaan (siirryt toiseen palveluun)foorumille oli rekisteröitynyt myös Yhdysvaltain armeijan sotilaita.

Foorumilla aktiivisia liikkeitä oli PVL:n lisäksi muun muassa Briteissä terrorijärjestöksi luokiteltu National Action, ukrainalainen vapaaehtoisjoukko Azov Battalion, Kreikan parlamenttiin saakka yltänyt uusnatsipuolue Golden Dawn ja italialainen uusnatsipuolue CasaPound.

Vastarintaliikkeen aktiiveja pidettiin keskustelualueella suuressa arvossa. Heille kirjoitettiin ihannoivaan sävyyn suomalaisia sotasankareita ylistäen.

– En haluaisi olla sodassa Suomen kanssa. Suomalaiset, jos jotkut, selviävät järjestönsä lakkauttamisesta, yksi natsiaatetta tukenut kirjoitti.

Suomalaisnatsit ovat pitäneet foorumin kautta yhteyttä keskenään ja muihin PVL:n natseihin, mutta he ovat olleet myös tiiviissä viestinvaihdossa muiden maiden natsien kanssa.

Keskustelualustan kautta PVL sai myös osaamista Pohjoismaiden rajojen ulkopuolelta – esimerkiksi iso osa Vastarintaliikkeen propagandakuvista on Puolassa asuvan amerikkalaismiehen tekemiä.

Foorumilla näyttää olleen merkittävä osuus myös PVL:n jäsenistön rekrytoinnissa etenkin 2000-luvun alkupuolella.

Moni keskustelualustalle rekisteröitynyt suomalainen liittyi ensin verkossa keskusteluun, tutustui sitten Vastarintaliikkeeseen ja aloitti vasta myöhemmin aktiivisen toiminnan oman alueensa alajärjestössä.

