Uusnatsit innostuivat pandemiasta – "Tämä voi olla juuri sitä, mitä olemme toivoneet"

Koronaviruspandemia on saanut monet maat sekasortoiseen tilaan, jota viranomaiset yrittävät epätoivoisesti hallita. Uusnatsijärjestöissä yllättäen syntynyt tilanne on kuitenkin herättänyt innostusta.

– En voi kiistää, ettenkö ajattelisi ja toivoisi, että tämä [pandemia] on juuri se, mitä tarvitsemme. Tämän avulla voimme käynnistää todellisen kansallismielisen kansannousun ja vahvistaa vallankumouksellisia poliittisia voimia, kirjoitti Pohjoismaisen vastarintaliikkeen (PVL) ruotsalainen puheenjohtaja Simon Lindberg järjestön sivuilla (siirryt toiseen palveluun) maaliskuussa.

Pohjoismainen vastarintaliike on nimensä mukaisesti Pohjoismaissa toimiva uusnatsijärjestö. Sen Suomen osasto kiellettiin käräjäoikeuden päätöksellä vuonna 2018, mutta kiellon oikeuskäsittely korkeammissa oikeusasteissa on vielä kesken.

Valtakunnansyyttäjä määräsi syytteitä kansanryhmää vastaan kiihottamisesta – hakaristiliput liikaa mielenosoituksessa

Uusnatsistiset järjestöt, jotka tavoittelevat natsi-Saksan kansallissosialistista hallintomuotoa uskovat, että nykyinen liberaali, demokraattinen ja monikulttuurinen yhteiskunta on romutettava perusteellisesti.

Yhdysvaltalaisia uusnatseja. AOP

He pitävät nykyisen järjestelmän tuhoamista välttämättömänä, jotta uusi autoritaarinen, valkoisten ylivaltaan perustuva valtio pääsee muodostumaan, kertoo Jyväskylän yliopiston äärioikeistoon perehtynyt tutkija Tommi Kotonen Ylen haastattelussa.

Uusnatsipiireissä nähdään, että koronaviruksen myötä puhjennut yhteiskunnallinen sekasorto voi olla niiden odottama tilaisuus muuttaa valtiomuotoja. Ainakin pandemia antaa äärijärjestöille mahdollisuuden värvätä riveihinsä ihmisiä, joiden elämä on romahtanut talouden myllerryksessä tai jotka ovat pettyneet nykyisten päättäjien toimiin.

– Toivotan huonommat ajat tervetulleiksi, jotta voimme luoda paremmat ajat yhdessä, uusnatsijohtaja Lindberg kirjoittaa.

Suunniteltua kaaosta

Tommi Kotosen mukaan PVL ei kuitenkaan itse aktiivisesti pyri kiihdyttämään yhteiskunnallista sekasortoa. PVL on tyytynyt kouluttamaan kannattajiaan ja levittämään kansallissosialistista propagandaa.

Länsimaissa on kuitenkin lukuisia ryhmittymiä, jotka pyrkivät toimintatapaan, jolle tutkijat ovat antaneet nimen akseleraatio (accelerate, engl. kiihdyttää, nopeuttaa).Se tarkoittaa aktiivisia toimia yhteiskunnallisen kaaoksen luomiseksi.

Rasistisen ideologiansa mukaisesti uusnatsien suunnittelema kaaos merkitsee usein rotujen välistä sotaa tai väkivaltaa juutalaisia vastaan.

Akselerationistit ovatkin nyt alkaneet pohtia, olisiko koronavirus sellainen "salainen bioase", jota voitaisiin hyödyntää vallankumouksen edistämiseksi.

Saksan äärioikeistolaiselta Kameradschaft Hamm -järjestöltä takavarikoituja tavaroita. Caroline Seidel / EPA

Näitä uusnatsiryhmittymiä on lukuisia, mutta Kotosen mukaan monet niistä ovat hyvin pieniä, jotkut jopa yhden aktiivisen toimijan perustamia nettisivustoja. Joukossa on silti myös laajoja organisaatioita, joilla on toimintaa useissa maissa.

Ryhmät pitävät usein yhteyttä internetin kryptatun Telegram-viestipalvelun kautta. Keskustelut koskevat Kotosen mukaan hyvin usein erilaisia iskusuunnitelmia, joita tosin pannaan täytäntöön melko harvoin.

Yksi merkittävimmistä ryhmistä on Yhdysvalloissa perustettu Atomwaffen Division (suom. Atomisodan divisioona), joka on sittemmin levinnyt moneen Euroopan maahan. Sen innoittamana on syntynyt muita ryhmiä, joilla on samankaltaisia mahtipontisia nimiä, kuten Sonnenkrieg Division ja Feuerkrieg Division. (Aurinkosodan ja Tulisodan divisioona)

Uusnatsit osoittavat mieltään Saksan Dresdenissä. Bundas Engler / EPA

"Sairastuneiden syljeskeltävä"

Uusnatsien ideologiassa painotetaan henkilökohtaista uhrautumista, joka nostaa aktivistin arvoa.

Yhdysvaltain sisäisen turvallisuuden ministeriössä havaittiin jo helmikuussa, että uusnatsien keskusteluissa jopa vaaditaan, että COVID-19-tautiin sairastuneet uusnatsiaktiivit käyttävät omaa sairauttaan hyväkseen edistääkseen omaa aatettaan.

Edistäminen tapahtuisi sylkemällä kasvoihin poliiseja tai vähemmistöjen edustajia, ja näin levittämällä tautia haluttuihin kohderyhmiin. Keskusteluissa on myös esitetty, että sairastuneet käyvät sylkemässä synagogien ovenkahvoihin, kertoo Yahoo News (siirryt toiseen palveluun).

Yhdysvaltain sisäisen turvallisuuden ministeriön poliisiosasto Federal Protective Servicetoteaa, että jos suunnitelmia pannaan täytäntöön, kyse on bioterrorismista. Asiaan kiinnitti huomiota muiden muassa Liittovaltion poliisin FBI:n johtaja Christopher Wray (siirryt toiseen palveluun).

Iskusuunnitelmista tai kohteista puhuminen on myös usein osa verkon alakulttuuria, johon sisältyy niin provokaatioita, vastustajien pelottelua kuin silkkaa pilailuakin. Tämä tekee ilmiön seuraamisenkin hankalaksi, mikä lienee ainakin jossain määrin toimijoiden tarkoituskin, Kotonen huomauttaa.

Pommi-iskun yritys

Viime viikolla yhdysvaltalaiset tiedotusvälineet, kuten The New York Times (siirryt toiseen palveluun), kertoivat Liittovaltion poliisin FBI:n surmanneen 36-vuotiaan uusnatsimiehen kiinnioton yhteydessä syntyneessä tulitaistelussa.

FBI oli saanut tietää, että mies suunnitteli Missourin osavaltiossa pommi-iskua synagogaa tai moskeijaa vastaan. Kun koronaepidemia alkoi levitä, hän oli arvioinut, että isku koronapotilaita hoitavaan sairaalaan tuottaisi enemmän uhreja, kertoo turvallisuusalan Homeland security newswire - (siirryt toiseen palveluun)julkaisu.

Miehen kerrotaan kuuluneen kahteen uusnatsijärjestöön, National Socialist Movementiin and Vorherrschaft Divisioniin. Hän on myös ollut aktiivinen uusnatsien keskusteluryhmissä Telegram-palvelussa, kertoo ääriryhmien toimintaa seuraava The Informant (siirryt toiseen palveluun) -sivusto.

Autolla väkijoukkoon Charlottesvillessä ajaneelle äärioikeistolaiselle yli 400 vuoden vankeustuomio

Epidemia ruokkii salaliittoteorioita

Koronaepidemia on saanut aikaan myös paljon huhuja ja salaliittoteorioita. Uusnatsien piirissä on levitetty teoriaa, että virus olisi kehitetty vahvistamaan juutalaisten voimaa maailmassa tai tappamaan syntyperäiset saksalaiset.

Keskusteluissa epäillään myös, ettei media kerro totuutta viruksesta. On esimerkiksi epäilty, ettei mitään koronavirusta olekaan, vaan sen uhreiksi väitetyt ovat kuolleet johonkin muuhun tautiin.

Ku Klux Klanin kokoontuminen Yhdysvaltain Georgiassa Erik S. Lessner / EPA

Saksalainen uusnatsiryhmä Der Dritte Weg uskoo, että hallitukset käyttävät koronavirusta harhauttamaan kansalaiset, jotta nämä eivät kiinnittäisi huomiota "tulossa olevaan pakolaisten ja siirtolaisten aaltoon Lähi-idästä", kertoo uutiskanava al-Jazeera (siirryt toiseen palveluun).

Al-Jazeeran tietojen mukaan Ukrainassa toimiva äärioikeistolainen järjestö on Telegram-keskusteluissa painottanut, ettei koronaepidemia ole valkoihoisten ihmisten syytä. Lännessä Azovin pataljoonan nimellä tunnetun järjestön mukaan Italian suuresta uhrimäärästä pitää syyttää maassa olevia etnisiä vähemmistöjä.

Kaikki äärijärjestöt eivät kuitenkaan lietso väkivaltaa. Myös Pohjoismaisen vastarintaliikkeen Lindberg ja saksalainen Der Dritte Weg -järjestö kehottavat kannattajiaan talouskriisin keskellä tukemaan paikallisten ihmisten omistamia pienyrityksiä.

Tällä tavalla ryhmät voivat saada hyväksyntää ja ne voivat rekrytoida uusia kannattajia aikana, jolloin valtionhallinto horjuu.

Lue lisää:

Uusimmat tiedot koronaviruksesta