Kuopion bussiturmasta nostettu syytteet – syyttäjän mukaan on selvää, ettei rikoksista tuomita pelkästään sakkoihin

Kuopion bussiturman syytteet on nostettu tiistaina 1. huhtikuuta. Syyttäjä vaatii linja-auton kuljettajalle rangaistusta 13 törkeästä vammantuottamuksesta, neljästä kuolemantuottamuksesta ja törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Syyteharkinnan aikaan epäiltyjen rikosten määrä kasvoi yhdellä törkeällä vammantuottamuksella.

Syyttäjä Heikki Ylisirniön mukaan on selvää, ettei rikoksista tuomita pelkästään sakkoihin. Syyttäjän rangaistusvaatimukset selviävät, kun Pohjois-Savon käräjäoikeus alkaa käsitellä asiaa.

Pohjois-Savon käräjäoikeuden laamanni Juha Nieminen sanoo, että tapaus pyritään käsittelemään syksyllä. Käsittelyyn on varattu noin viikon verran aikaa. Vielä on epäselvää, kuinka tapausta hoidetaan käräjäsalissa, sillä asianomistajia on useita. Useat heistä asuvat Pohjois-Suomessa ja Ruotsin puolella. On mahdollista, että asianomistajia kuullaan videoyhteyden välityksellä ja tulkin avustuksella.

Kuopion bussiturma tapahtui elokuussa 2018 Leväsellä. Neljä kuoli ja noin kaksikymmentä ihmistä loukkaantui, kun linja-auto syöksyi sillalta rautatielle. Turmabussin kyydissä oli Pohjois-Ruotsissa asuvia suomalaisia. Kuljettajana toimi vuonna 1951 syntynyt ylitorniolainen mies.

Syytteiden nostamisesta kertoi ensimmäisenä Helsingin Sanomat (siirryt toiseen palveluun).

Lue lisää:

Kuopion bussiturman poliisitutkinta valmis – kuljettajaa epäillään muun muassa neljästä törkeästä kuolemantuottamuksesta