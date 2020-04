Sveitsi kutsui armeijan etulinjaan, kun epidemia vyöryi rajan yli – "Suurin joukkojen mobilisointi sitten toisen maailmansodan"

Sveitsin armeija on kutsuttu auttamaan sairaaloita koronakriisissä. Kuvassa sotilaita koulutetaan avustustyöhön Bièressä.

Sveitsin armeija on kutsuttu auttamaan sairaaloita koronakriisissä. Kuvassa sotilaita koulutetaan avustustyöhön Bièressä. Fabrice Coffrini / AFP

BERLIINI Maaliskuun 17. päivä tuhannet Sveitsin armeijan reserviläiset saivat tekstiviestin.

Korona oli iskenyt tsunamin lailla Italian Lombardian alueella aivan Sveitsin rajan tuntumassa, ja nyt epidemia uhkasi myös Sveitsiä.

Sveitsin johto päätti kriisin vuoksi mobilisoida armeijan avuksi.

Päivää ennen laajaa tekstiviestimobilisointia Sveitsiä johtava liittoneuvosto eli hallitus oli todennut poikkeusolot.

Suomalaistaustainen Pälvi Pulli osasi jo aavistaa, mitä olisi edessä. Hänen yksikkönsä Sveitsin puolustusministeriössä ilmoitti edeltävänä perjantaina valmistelevansa päätöstä kutsua avuksi tuhansia henkilöitä armeijan reservistä.

Se oli hetki, jolloin hän tajusi Sveitsin olevan historiallisessa kriisissä.

– Tiesin, että se tarkoittaisi suurinta joukkojen mobilisointia sitten toisen maailmansodan, Pulli kertoo sähköpostitse.

Suomalaistaustainen Pälvi Pulli on turvallisuuspolitiikasta vastaava ylijohtaja Sveitsin puolustusministeriössä. Sveitsin puolustusministeriö

Apuun on kutsuttu tuhansia reserviläisiä

Sveitsiin asettunut Pulli on turvallisuuspolitiikasta vastaava ylijohtaja Sveitsin puolustusministeriössä. Kesäkuussa Sveitsin hallitus nimitti Pullin suurlähettilääksi, jotta hän voi edustaa uutta kotimaataan myös kansainvälisesti.

Haastattelu on koronakriisin kiireiden vuoksi mahdollinen vain sähköpostitse. Pandemia on ensisijaisesti terveysviranomaisten ja poliittisen johdon hoidettava asia, mutta sillä on myös turvallisuuspoliittisia vaikutuksia.

– Olemme kiinnostuneita koronakriisin seurauksista maailmanlaajuisesti ja Sveitsissä, Pulli kertoo.

– Heikentyvätkö vai vahvistuvatko suurvallat kriisissä? Kuinka pandemia vaikuttaa tietoverkkohyökkäyksiin, konflikteihin tai yleiseen turvallisuuteen?

Mutta nyt Sveitsin armeijan tärkein tehtävä on auttaa epidemian tautipiikkiin valmistautumisessa.

Sveitsissä on Suomen tavoin asevelvollisuus, minkä vuoksi sillä on suuri määrä miehiä ja jonkin verran naisia armeijassa.

Tässä vaiheessa armeija on kutsunut 3 000 henkilöä auttamaan siviilihallintoa kesäkuun loppuun saakka. 8 000 henkilöä on hallituksen asettama yläraja.

Armeija auttaa varustamaan sairaaloita

Sveitsi on katsonut huolestuneena rajan yli Italiaan, missä sairaaloiden kantokyky on ylittynyt moninkertaisesti ja uhrimäärät nousseet pahimmillaan lähelle tuhatta päivässä.

Sveitsissä on yksi maailman parhaista terveydenhoitojärjestelmistä, mutta koronakriisi on herättänyt pelkoa myös vauraassa alppimaassa terveydenhoidon ylikuormittumisesta.

– Epidemian puhkeamisen jälkeen tuli nopeasti selväksi, että terveysviranomaiset tarvitsevat apua, ylijohtaja Pulli kertoo.

Erityisen merkittäväksi koronaepidemiassa on osoittautunut Sveitsin armeijan lääkintähenkilöstö, joka on koulutettu tukemaan terveydenhuoltoa. Pullin mukaan noin tuhat henkilöä on lähetetty tukemaan siviilisairaaloita: auttamaan sairaaloiden varustamisessa ja hoitohenkilöstöä potilastyössä.

Ainakin yksi jo suljettu sairaala on palautettu käyttöön ja lisäksi armeija auttaa potilaiden kuljettamisessa tai laboratoriokapasiteetin lisäämisessä. Osa joukoista tukee poliisia ja rajavartijoita.

Italian rajakunnassa kylälääkäri kuoli koronaan

Sveitsin koronatilanne on vakava, ja alueelliset erot ovat suuria. Pohjois-Italian Lombardiaa rajaavassa Ticinon kantonissa sekä ranskankielisissä Geneven ja Vaudin kantoneissa tilanne on pahin.

Harri Vähäkangas / Yle

Torstaina Sveitsissä oli todettu lähes 20 000 koronatartuntaa ja kuolleita oli noin 450. Asukkaita Sveitsissä on noin 8,5 miljoonaa eli suhteessa väkilukuun tilanne on selvästi Suomea vakavampi.

Suomalainen Tuula Roininen vastaa puhelimeen Asconan kunnassa Ticinon kantonissa. Italian rajalle on matkaa noin 15 kilometriä ja maat jakavat kuvankauniin Maggiorejärven.

Roininen kertoo, että paikallinen suositus on pysyä mahdollisimman paljon kotona vaikkei varsinaista ulkonaliikkumiskieltoa ole. Kaupassa ja apteekissa voi yhä käydä, mutta poliisi saattaa pysäyttää ja kysyä syytä ulkona olemiseen.

Ascona on suosittu matkailukohde, mutta koronaepidemian vuoksi myös sveitsiläisiltä on kielletty pääsy kakkosasunnoilleen. Tuula Roininen

Roininen, 50, kertoo tunnelman olevan järkyttynyt, sillä koronavirukseen on kuollut henkilöitä hänen tuttavapiiristään.

– Myös meidän kylämme iäkkäämpi lääkäri kuoli koronaan ja nyt mietitään, kuinka monta ihmistä hän ehti sairaana tavata, Roininen kertoo.

Asconan kunta auttaa yli 65-vuotiaita toimittamalla heille pientä maksua vastaan lämmintä ruokaa ja hoitamalla kauppa-asiat heidän puolestaan.

Rajan yli vain hoitohenkilöstöä ja kaupankassoja

Normaalisti kymmenettuhannet ihmiset ylittävät Italian ja Ranskan vastaiset rajat päivittäin matkalla töihin ja takaisin kotiin. Päivittäiset rajanylitykset Italian ja Sveitsin välillä jatkuivat vielä silloinkin, kun Pohjois-Italiaan oli määrätty laajoja sulkuja.

Lähellä rajaa asuva Roininen kertoo, että nyt rajan yli päästetään vain hoitajia, lääkäreitä, kaupankassoja ja muita yhteiskunnan kannalta välttämättömien alojen työntekijöitä.

Tuula Roininen asuu Sveitsissä Ticinon kantonissa lähellä Italian rajaa. Ville Roininen

Myös matkailua rajoitetaan. Monella sveitsiläisellä on kakkosasunto Ticinon laaksoalueella, mutta sinne on estetty pääsy kaikilta muilta paitsi vakituisilta asukkailta.

Roinisen perheeseen kuuluu puoliso ja kolme lasta. Kaksi lapsista käy etäkoulua.

Vanhin lapsista on töissä kuntoutuskeskuksessa. Myös siellä varaudutaan tehohoidosta selvinneiden koronapotilaiden kuntouttamiseen. Lisäksi Ticinossa rakennetaan erikseen sairaalapaikkoja koronapotilaille.

Arki on muuttunut radikaalisti kriisin vuoksi. Roininen käy kaupassa suojamaski päässä ja kumihanskat kädessä, mutta vielä kaupan ovella häntä pyydettiin desinfioimaan hanskat.

– Kaupoissa on suljettu nyt myös kaikki hyllyt, joissa myydään sukkia ja muita asioita, jotka eivät ole välttämättömiä, Roininen kertoo.

Sveitsissä Asconan kunnassa on suljettu kauppojen osastoja, joissa myydään muuta kuin ruokaa. Tuula Roininen

Vessapaperia paikallisissa kaupoissa on, mutta jauhot ja hiivat olivat viime kauppareissulla loppu.

Kansalaisia on valistettu jo vuosikymmeniä pitämään kotona viikon omavara ruokatarvikkeita kotona. Mutta moni on havahtunut säännön noudattamiseen vasta nyt, kriisin jo iskettyä.

Edes omavaraisella Sveitsillä ei ole tarpeeksi suojavarusteita

Sveitsissä kansalaiset voivat luottaa monia muita maita paremmin siihen, ettei ruoka lopu ihan heti kaupan hyllyiltä.

Varautumisesta tunnetulla Sveitsillä on kansallinen varmuusvarasto, jossa välttämättömiä ruokatarvikkeita, kuten jauhoja, öljyä, riisiä ja sokeria, riittää noin kolmeksi kuukaudeksi.

Viime vuonna Sveitsissä nousi julkinen mekkala, kun kahvi yritettiin poistaa varmuusvaraston listalta. Päätös peruttiin, eli kahvistakaan ei tule pulaa.

Varmuusvarastossa on myös lääketarvikkeita, joiden osalta varmuusvarasto on jo avattu.

Sveitsi ei ole Euroopan unionin eikä Naton jäsenmaa, mikä vaikuttaa myös varautumiseen.

Puolustusministeriön ylijohtajan Pullin mukaan varautumisen taustalla on ajatus, että Sveitsi haluaa säilyttää tietyn itsenäisyyden ja vapauden toimia myös kriisin aikana.

– Mutta edes tämä järjestelmä ei takaa, että kaikkia tarvittavia välineitä on saatavilla, Pulli kirjoittaa.

Koko muun Euroopan tavoin myös Sveitsissä on niukasti hengityslaitteita, desinfiointiainetta ja muita suojavälineitä. Näiden toimittamisessa on nyt ongelmia ympäri maailmaa valtavan kysynnän vuoksi – oli sitten kyse Nato-maasta tai ei.

– Kriisi on osoittanut toimitusketjujen ja niihin liittyvien riippuvuuksien merkityksen, Pulli kirjoittaa.

Saksa esti hengityssuojien viennin Sveitsin puolelle

Maaliskuussa Sveitsissä nousi metakka, kun Saksa pysäytti Sveitsiin hengityssuojaimia kuljettaneen lastin rajalle. Saksa perusteli päätöstä sillä, että se halusi varmistaa suojavarusteiden päätymisen oikeisiin käsiin.

Pulli sanoo Sveitsin joutuneen käymään neuvotteluja EU-maiden ja muiden Euroopan maiden kanssa siitä, että suojavarusteiden vientirajoituksista luovuttaisiin.

– Se onnistui, mutta meidän pitää edelleen varautua toimituskatkoksiin ja viivästymisiin.

Sveitsi ei ole vielä joutunut pyytämään apua naapurimailta, vaikka koronatilanne on vaikea. Sen sijaan Ranskasta on tuotu potilaita Sveitsiin hoitoon, ja Sveitsi kotiuttaa yhdessä EU-maiden kanssa kansalaisiaan takaisin kotimaahan.

Asconassa asuva Tuula Roininen sanoo heidän kotikuntansa vetoavan solidaarisuuteen ja sääntöjen noudattamiseen. Viestit päätyvät aina samaan toivotukseen.

– Vain yhdessä tästä selvitään, kunta vetoaa.

Myös armeijan mobilisointi paljasti yhteishengen olevan Sveitsissä korkealla.

Tunnin sisällä tekstiviestin saamisesta 80 prosenttia kutsutuista oli ilmoittautunut palvelukseen.

