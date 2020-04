Koronapandemia peruu ensi kesän Kuopio Tanssii ja Soi -festivaalin – toiminnanjohtaja: "Kun perumme nyt, pystymme turvaamaan selustamme"

Ensi kesän Kuopio Tanssii ja Soi -festivaali on päätetty perua koronapandemiasta johtuvan epävarmuuden vuoksi. Tapahtuma piti järjestää 10.–16. kesäkuuta.

– Haluamme toimia vastuullisena tapahtumajärjestäjänä tilanteessa, jossa koronaviruksen leviäminen on yhä mahdollista ja jossa myös ulkomaisten artistien saapuminen Suomeen on epävarmaa. Se mitä pandemiassa toukokuun jälkeen tapahtuu, on kaikille arvoitus, toteaa Kuopio Tanssii ja Soi ry:n hallituksen puheenjohtaja Kirsi Soininen.

Festivaali päätettiin perua jo nyt rahallisten menetysten minimoimiseksi, kertoo toiminnanjohtaja Anna Pitkänen.

Jos valmistelua olisi jatkettu esimerkiksi toukokuun lopulle, kulut olisivat kasvaneet mutta tulot eivät todennäköisesti olisi toteutuneet.

– Silloin olisimme olleet katastrofissa. Kuluja olisi tullut markkinoinnista, henkilöstöstä ja taiteilijapalkkioista. Kun perumme nyt, pystymme turvaamaan selustamme hyvillä sopimusehdoilla, Pitkänen sanoo.

Tapahtuma on pyörinyt noin miljoonan euron vuosibudjetilla. Pääsylipputulojen osuus on ollut 40–45 prosentin luokkaa, mutta varhainen peruminen lieventää tappioita.

– Suurin menetys on, että emme pysty tarjoamaan yleisölle taide-elämystä.

Syksylle suunnitellaan muuta tanssiohjelmaa Kuopion seudulle

Festivaaliviikon peruminen tietää Pitkäsen mukaan lomautuksia organisaation kolmelle määräaikaiselle työntekijälle. Kahden vakinaisen työntekijän työt jatkuvat normaalisti.

Kuopio Tanssii ja Soi on järjestetty keskeytyksettä vuodesta 1970 lähtien. Tämän kesän festivaalin piti olla Riku Lehtopolun ensimmäinen taiteellisena johtajana. Lehtopolku seurasi tehtävässä Jorma Uotista.

Osa tällä kesälle suunnitelluista esiintyjistä tullaan näkemään kesän 2021 tapahtumassa. Tapahtuman taustayhteisö Kuopio Tanssii ja Soi ry suunnittelee kaupunkiin ja sen lähiseuduille ensi syksyksi muuta tanssitaideohjelmaa.

Seuraava Kuopio Tanssii ja Soi -festivaali on tarkoitus järjestää 16.–22. kesäkuuta 2021.

